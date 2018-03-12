Биография французского модельера Юбера де Живанши

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2018 года стало известно, что французский кутюрье Юбер де Живанши скончался 10 марта в своем поместье Жонше недалеко от Парижа на 92-м году жизни.

Юбер де Живанши (Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши; Hubert James Marcel Taffin de Givenchy) родился 21 февраля 1927 года в городке Бове на севере Франции в аристократической семье. Его отец, маркиз Люсьен Таффен де Живанши, был летчиком, погиб когда мальчику было два года. Мать, Беатрис Баден, была дочерью французского живописца Пьера-Адольфа Бадена, который владел производством гобеленов.

Решение стать модельером Живанши принял в 10-летнем возрасте после посещения в 1937 году Всемирной выставки в Париже, в числе экспонатов которой были модели наиболее известных французских домов мод. В 1945 году он поступил на работу к известному модельеру Жаку Фату и начал учиться в Школе изобразительных искусств. В 1947-1951 годах Живанши был сначала ассистентом, а позже директором бутика известного дизайнера Эльзы Скиапарелли.

В 1952 году, когда ему было 25 лет, он стал самым молодым кутюрье, открывшим собственный Дом моды (в Париже). В том же году он познакомился с испанским модельером Кристобалем Баленсиагой, став его учеником и последователем. Отличительными признаками стиля Живанши были женственность и простота, четкость формы и силуэта, тщательная отделка, продуманные аксессуары. Первая же коллекция, вышедшая в 1953 году, имела успех.

В 1954 году началось многолетнее сотрудничество Живанши с американской актрисой Одри Хепберн. В 1955 году за костюмы для героини Хепберн в фильме Билли Уайддера "Сабрина" модельер был удостоен премии "Оскар". Хепберн стала его близким другом и одевалась только у него. Фильмы, в которых она снималась в костюмах модельера, прославили его на весь мир. Долгие годы актриса была "лицом" Дома Живанши. Для нее в 1957 году он создал и свои первые духи. Успех этого аромата вдохновил модельера на создание компании "Парфюм Живанши".

У Юбера Живанши одевались и другие звезды, в их числе были Мария Каллас, Марлен Дитрих, Грета Гарбо. Кроме того, его клиентками были Грейс Келли, Жаклин Кеннеди Онассис, императрица Фарах Пехлеви, баронесса Полин де Ротшильд.

Дом Живанши представлял не только продукцию "от кутюр". Модельер был одним из первых, кто начал создавать линию так называемого готового платья (pret-a-porte). В результате конец 1950-х и 1960-е историки моды называют "эрой Живанши". В 1973 году Дом Живанши стал производить одежду для мужчин, а в середине 1970-х кутюрье увлекся промышленным и архитектурным дизайном. Он разработал дизайн салона автомобиля "Линкольн" компании "Форд", а затем оформлял интерьер отелей "Хилтон" в Брюсселе и Сингапуре.

Деятельность Дома Живанши была прибыльной, и в 1988 году он был продан крупнейшему международному концерну по производству предметов роскоши "Луи Вюиттон-Моэ- Хеннеси" (LVMH) за $45 млн. На тот момент сумма сделки была рекордной для индустрии моды. 11 июля 1995 года Юбер де Живанши представил в Париже свою последнюю коллекцию и объявил, что покидает мир высокой моды. По решению владельца LVMH Бернара Арно место Живанши занял итальянский модельер Джон Гальяно. После него Дом Живанши возглавляли британец Александр Маккуин и итальянец Риккардо Тиши. С марта 2017 года новым креативным директором является британка Клэр Уэйт Келлер.

Последние 20 лет Юбер де Живанши писал картины, занимался разработкой костюмов для спектаклей, организацией модных выставок. Кроме того, он участвовал в финансировании работ по восстановлению садов Версаля. В 2007 году разработал дизайн почтовых марок, выпущенных ко Дню Святого Валентина французской почтой.

О знаменитом кутюрье были выпущены такие книги, как Givenchy: 40 ans de creation (1991), Hubert de Givenchy: entre vies et legends (2000), Hubert de Givenchy: pour Audrey avec tout mon amour (2017). В марте 2016 году состоялась премьера документального фильма Эрика Пеллерена Hubert de Givenchy: A Life in Haute Couture.