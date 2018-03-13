Процедура выборов канцлера Германии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 марта в Берлине состоится заседание Бундестага (парламент), на котором, как ожидается, канцлер Ангела Меркель будет переизбрана на четвертый срок. Голосование проводится в соответствии с законодательством после парламентских выборов, которые состоялись 24 сентября 2017 года.

По их итогам первое и второе места заняли правящие партии - блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и Социал-демократическая партия Германии. При этом они получили соответственно 33% голосов (самый низкий результат за 12 лет правления) и 20,5% (наихудший результат за всю историю партии).

В связи с этим СДПГ решила уйти в оппозицию, а блок ХДС/ХСС вел консультации по формированию нового кабинета с другими политическими силами. Однако они зашли в тупик, и консенсуса христианским демократам удалось достичь все же с СДПГ лишь в феврале 2018 года.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о процедуре голосования по кандидатуре на пост канцлера.

Полномочия канцлера

Согласно конституции, действующей с 1949 года с последующими поправками, канцлер определяет основные положения политики страны и несет за них ответственность. Его деятельность подотчетна парламенту. Глава кабинета - единственный член правительства, избираемый Бундестагом. Срок пребывания канцлера на посту - четыре года. Полномочия заканчиваются в день первого заседания парламента очередного созыва (в 2017 году - 24 октября). После этого весь кабинет министров исполняет обязанности до приведения к присяге нового главы правительства и его кабинета.

Канцлер может быть смещен с поста, только если депутаты инициируют и вынесут ему вотум недоверия. При этом парламент должен не только проголосовать за недоверие канцлеру, но и выбрать нового главу правительства (поэтому данная процедура называется конструктивным вотумом недоверия).

С 2005 года должность канцлера занимает Ангела Меркель, она - восьмой канцлер в послевоенной истории Германии, пятый от ХДС и первая женщина, возглавившая правительство страны.

Процедура выборов

Процедура выборов канцлера закреплена в статье 63 конституции, а также в правилах, установленных Бундестагом. Кандидатуру выдвигает президент страны (по традиции - по предложению крупнейшей парламентской фракции). Кандидат на пост канцлера должен быть немцем, обладающим избирательным правом, при этом он не обязан быть депутатом парламента.

Канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов (50% плюс 1 голос; так называемое канцлерское большинство; в действующем Бундестаге, состоящем из 709 депутатов, "за" должны проголосовать минимум 355 человек). Если победителя выявить не удается, в течение 14 дней проводится второй тур, при этом инициатива выдвижения кандидата (их может быть несколько) переходит к Бундестагу. Предложение может быть внесено 1/4 от общего состава депутатского корпуса.

Во втором туре количество раундов голосования не ограничено, для избрания кандидату также необходимо абсолютное большинство. Если и второй тур оканчивается безрезультатно, сразу же проводится третий тур, в котором для победы достаточно относительного большинства голосов. В течение семи дней после третьего тура президент может либо назначить избранного таким образом кандидата канцлером ("канцлер меньшинства"), либо распустить Бундестаг (в этом случае в 60-дневный срок проводятся новые выборы). Если же в третьем раунде претенденту удается набрать абсолютное большинство, президент назначает его канцлером, вопрос о роспуске парламента не встает. При равном количестве голосов у кандидатов проводится новый раунд голосования на тех же условиях.

После назначения президентом канцлер приносит присягу в Бундестаге и объявляет состав нового правительства, которое также назначается президентом и приводится к присяге.

Срок выборов канцлера

Срок выборов канцлера законодательно не установлен. До сих пор самый короткий промежуток между парламентскими выборами и выборами канцлера - 23 дня - был зафиксирован в 1983 году (6 и 29 марта). В 2018 году установлен новый рекорд по длительности этого периода - 171 день (24 сентября 2017 года и 14 марта 2018 года).

Итоги голосования прошлых лет

До сих пор все канцлеры избирались в первом туре, при этом большинство из них - с минимальным перевесом голосов. Так, согласно данным сайта Бундестага, первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (ХДС) на выборах в 1949 года получил ровно столько голосов, сколько тогда было необходимо для победы (202); Вилли Брандт (СДПГ) в 1969 году - на два голоса больше необходимого (251); Гельмут Шмидт (СДПГ) в 1976 году и Гельмут Коль (ХДС) в 1994 году - на один голос больше (соответственно 250 и 338; известно, что дополнительный голос за Коля отдал депутат от его партии Роланд Рихтер, который опоздал на заседание, но смог проголосовать в последний момент); Герхард Шрёдер (СДПГ) в 2002 году - на три голоса больше (305).

Беспрецедентно высокие результаты были у Меркель. В 2005 году ее кандидатуру поддержали 397 депутатов (для победы было достаточно 308 голосов), а в 2013 году - 462 (316; в 2009 году за нее проголосовали 323 депутата, было необходимо 312 голосов).