Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

ТАСС-ДОСЬЕ. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как разворачивался скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

4 марта 2018 года

16:15 (здесь и далее - по лондонскому времени). В Солсбери (графство Уилтшир, в 140 км к западу от Лондона) на скамейке в торговом комплексе Maltings в центре города прохожие обнаружили мужчину и женщину. Очевидцы обратили внимание на их странное поведение - мужчина с "затуманенным взглядом" странно жестикулировал, вскоре оба потеряли сознание. Скорая помощь доставила обоих в реанимационное отделение окружного госпиталя, на место происшествия прибыла полиция.

22:11. В качестве меры предосторожности полиция закрывает ресторан Zizzy, где пострадавшие обедали перед тем, как отправиться в торговый комплекс.

5 марта

11:09. Появилось первое сообщение, связанное с инцидентом: окружной госпиталь города Солсбери объявил в своем аккаунте в социальной сети Twitter о "крупном инциденте с небольшим числом жертв, требующим межведомственного взаимодействия". Деталей медучреждение не сообщило, также ведущий аккаунта попросил пациентов по возможности обращаться за помощью в филиал госпиталя, а не в основное здание.

13:19. Опубликовано первое сообщение британской полиции в связи с инцидентом: на официальном сайте и в Twitter объявлено, что пострадавшие в Солсбери "подверглись действию неизвестного вещества". Также полиция сообщила о перекрытии нескольких улиц и проведении следственных действий в ресторане Zizzi.

13:32. Сообщение полиции опубликовали британские СМИ (газета Belfast Telegraph и др.).

14:19. Местная газета Salisbury Journal сообщила, что экстренные службы подозревают отравление пострадавших наркотическим веществом - фентанилом.

18:06. Телеканал Би-би-си сообщил, что пострадавшими оказались Сергей Скрипаль (агент MI6 в спецслужбах РФ, в 2006 году осужденный в России за государственную измену, в 2010 году в рамках обмена выданный Британии) и его дочь Юлия. В своем сюжете корреспондент телеканала Гордон Корера провел параллель с отравлением в 2006 году в Великобритании экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Сразу после выхода сюжета Би-би-си новость распространилась по другим британским и международным СМИ.

6 марта

07:45. ТАСС передал первую реакцию российских официальных лиц: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "не удивлены" появлению предположений о причастности России к отравлению Скрипаля. При этом он отметил, что Москва "открыта к взаимодействию".

12:37. ТАСС сообщил, что посольство России в Великобритании обратилось за разъяснениями в британский МИД из-за развернутой в СМИ "антироссийской кампании".

12:55. Появилась первая официальная реакция правительства Соединенного Королевства: глава МИД Борис Джонсон заявил в парламенте, что его страна "жестко отреагирует" на любые доказательства о причастности России к инциденту. Также он не исключил возможного бойкота британской делегацией чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет летом в России.

7 марта

20:00. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули объявил, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили нервно-паралитическом веществом. Стало известно, что в тяжелом состоянии госпитализирован полицейский Ник Бейли, первым прибывший на место происшествия.

9 марта

13:07. Газета Mirror публикует видеозапись с камеры наблюдения, расположенной в одном из ресторанов рядом с ТЦ Maltings. На ней видно, что Сергея и Юлию Скрипалей сопровождала неизвестная женщина.

17:12. Полиция сообщила, что вместе со спецслужбами и военными ведет активный поиск следов отравляющего вещества в доме Сергея Скрипаля, а также на кладбище, где похоронены супруга и сын бывшего разведчика.

12 марта

12:00. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си об инциденте, заметил: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем обсуждать".

17:45. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. "Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки", - заявила она. По словам Мэй, Скрипаль был отправлен боевым нервно-паралитическим веществом типа "Новичок".

13 марта

10:17. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с отравлением Скрипаля, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия, как этого требует конвенция о запрещении химического оружия.

14:00. В ходе пресс-конференции президент США Дональд Трамп на вопрос о покушении на Скрипаля заявил, что американская сторона изучит факты и "обвинит Россию - или любую сторону, стоявшую за этим".