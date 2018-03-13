В чем британские власти обвиняли СССР и Россию. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Россия с высокой долей вероятности причастна к отравлению в Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об обвинениях, которые в разное время Великобритания выдвигала против СССР и России.

Ультиматум Керзона

8 мая 1923 года глава МИД Британии Джордж Керзон обвинил Советскую Россию в "антибританской пропаганде" в Азии (упомянув деятельность советских полпредов в Иране и Афганистане), "насилии над британскими подданными" и гонениях на религиозных деятелей.

В специальной ноте (т. н. ультиматум Керзона) он потребовал в 10-дневный срок прекратить подрывные действия, освободить задержанных за шпионаж британских граждан и моряков, обвиняемых в браконьерстве и нарушении границы в Баренцевом море. СССР в ответ заявил, что "путь ультиматумов и угроз не есть путь улаживания <...> недоразумений", в стране была развернута массовая кампания народных протестов. Впоследствии арестованные британцы были освобождены и получили компенсации, из Кабула был отозван советский посол Федор Раскольников, католическому архиепископу Яну Цепляку, ранее приговоренному к смерти, разрешили покинуть Россию.

Письмо Зиновьева

25 октября 1924 года советский посол СССР в Великобритании Христиан Раковский получил ноту протеста, в которой содержались обвинения СССР в "прямом вмешательстве во внутренние дела Великобритании". Поводом стало опубликованное в тот же день в британской газете Daily Mail письмо председателя исполкома Коминтерна Григория Зиновьева. В тексте содержался призыв к британским коммунистам содействовать укреплению отношений с советским правительством и провозглашался курс на вооруженную борьбу с буржуазией. Британские власти посчитали обращение Зиновьева "инструкцией для британских подданных для насильственного свержения существующего строя <...> и разложения вооруженных сил Его Величества". Сам Зиновьев заявил, что письмо - фальшивка. В результате изучения британской стороной протоколов заседаний исполкома Коминтерна было подтверждено, что "письмо Зиновьева" является подлогом.

Нота Чемберлена

23 февраля 1927 года в ноте, подписанной главой МИД Великобритании Остином Чемберленом, Советский Союз был обвинен в проведении антибританской пропаганды. В частности, констатировалось, что СССР нарушает пункты соглашения от 4 июня 1923 года, в котором "советское правительство обязалось не поддерживать деньгами или каким либо иным образом лиц или организации <...>, которые ставят себе целью сеять неудовольствие и побуждать к мятежу в какой-либо части Британской империи". 26 февраля в ответной ноте указывалось, что Великобритания, "отклоняя обычные дипломатические пути регулирования конфликтов, позволяет себе говорить с советским правительством тоном угроз и ультиматумов". 27 мая Великобритания заявила об одностороннем расторжении торгового соглашения от 1921 года и о разрыве дипломатических отношений (восстановлены в октябре 1929 года).

Обвинения СССР в поддержке бастующих британских шахтеров

В декабре 1984 года посол СССР в Великобритании Виктор Попов получил предупреждение о том, что финансовая помощь бастующим британским шахтерам будет расценена в Лондоне как "недружественный акт". Также наша страна была обвинена во вмешательстве во внутренние дела Великобритании. Дипломатический инцидент произошел во время масштабной забастовки горняков, организованной в ответ на планы правительства Маргарет Тэтчер закрыть часть убыточных предприятий. Тогда британский профсоюз обратился с призывом помощи, на который откликнулись советские горняки. Они собрали более миллиона долларов в поддержку британских коллег. Ввиду того, что эта история разворачивалась в преддверии визита в королевство советского лидера Михаила Горбачева, в СССР было принято решение не обострять двусторонние отношения, и деньги шахтерам не были отправлены. Информация об этих событиях была опубликована 30 августа 2010 года в газете The Guardian.

Дело Литвиненко

В январе 2016 года в отношении российских властей было выдвинуто предположение об их причастности к подготовке убийства бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко. Такие выводы были сделаны на основании данных расследования британских правоохранительных органов. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко назвал подход Лондона к делу "вопиющей провокацией британских властей". Литвиненко был отравлен полонием в ноябре 2006 года в Лондоне. В мае 2007 года прокуратура Великобритании выдвинула официальные обвинения против Андрея Лугового, делового партнера погибшего, и потребовала его экстрадиции. Российская сторона официально отказалась его выдавать, ссылаясь на конституционный запрет на выдачу своих граждан.

Обвинения России во вмешательстве в ход референдума по Brexit

В ноябре 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о начале расследования "вмешательства Кремля в исход референдума по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза". По словам премьер-министра, обнаружены доказательства причастности пророссийских агентов к распространению дезинформации среди британского общества. Как заявил российский посол Александр Яковенко, "такого рода утверждения являются оскорбительными как для британского политического руководства, так и для британского народа". Изучением этого вопроса занимается специальный комитет по разведке и безопасности.

Обвинения России в причастности к разработке компьютерного вируса

В феврале 2018 года высокопоставленный сотрудник МИД Великоборитании Тарик Ахмад, курирующий вопросы кибербезопасности, заявил, что британские власти "считают, что российское правительство, в особенности российские вооруженные силы, несут ответственность за разрушительную кибератаку с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года на Украине". По словам дипломата, вирус причинил ущерб европейским предприятиям на "сотни миллионов фунтов". В ответ на обвинения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает их "бездоказательными, беспочвенными" и являющимися "продолжением <...> русофобской кампании".

Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

Незадолго до вступления Терезы Мэй в должность премьер министра Великобритании (13 июля 2016 года) в газете The Daily Mail была опубликована статья, в которой, по словам политика, "Владимир Путин стремится модернизировать ядерные силы России" и "угрожает разместить их в Крыму и Калининграде". В ноябре 2017 года, выступая на ежегодном банкете лорда-мэра лондонского Сити с речью, посвященной вопросам внешней политики, Мэй назвала Россию главной страной, которая пытается подорвать международную систему. По ее словам, "после аннексии Крыма Россия подпитывала конфликт в Донбассе, неоднократно нарушала воздушное пространство нескольких международных государств, организовала активную кампанию по кибершпионажу, вмешивалась в выборы, совершала хакерские атаки на Министерство обороны Дании и Бундестаг". В ответ на эти обвинения председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что "международную систему правил необходимо спасать не от России, а от адептов интервенций и государственных переворотов, а угодный Мэй миропорядок с захватом Ирака и терроризмом уже себя изжил".

Заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона

В конце января 2018 года Гэвин Уильямсон заявил, что Россия разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Великобритании, что приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам. По заявлению посольства РФ, цель этих высказываний - "оправдать более высокий оборонный бюджет".