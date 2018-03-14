Международный аэропорт Симферополь. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил Международный аэропорт Симферополь, где осмотрел новый терминал.
Международный аэропорт Симферополь - единственный действующий пассажирский аэропорт на территории Крымского полуострова. Расположен в 10 км к северо-западу от центра г. Симферополя. Код ИАТА - SIP. Временно аэропорт используется только для внутренних рейсов, код ИКАО не присвоен.
Решение о строительстве аэропорта было принято 21 января 1936 года постановлением Совета народных комиссаров Крымской АССР. Первый рейс в Москву со взлетом с грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП) был выполнен 1 мая 1936 года в 5 часов 20 мин. С этого момента аэропорт стал главной воздушной гаванью полуострова.
В аэропорту базировался Симферопольский авиаотряд, в 1941-1945 годах он принимал активное участие в Великой Отечественной войне.
В 1957 году открыто первое здание аэровокзала, оно было выполнено в стиле сталинского ампира с 12-колонным портиком. Ныне - терминал VIP. В 1960 году завершено строительство бетонной взлетно-посадочной полосы длиной 2,7 км.
В 1982 году в рамках подготовки к эксплуатации космического корабля многоразового использования "Буран" в Симферополе была построена резервная ВПП для его посадки, ее длинна составила 3,7 км. Она стала использоваться и для гражданских рейсов. Из-за нехватки пропускной способности действующего аэровокзала были построены два дополнительных - для внутренних и международных рейсов (терминалы "А" и "В").
Пика пассажиропотока симферопольский аэропорт достиг в 1991 году - 5,2 млн человек, однако после распада СССР и резкого снижения турпотоков в 1990-е гг. число пассажиров снизилось до 500 тыс. человек. Оказавшийся на территории независимой Украины аэропорт не был приватизирован, до 2014 года оставался государственным предприятием.
Старая ВПП была выведена из эксплуатации в начале 2000-х годов.
В 2012-2013 годах были обслужены 1,1 млн и 1,2 пассажиров соответственно.
Воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года и прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с полуостровом, произошедшее по инициативе украинской стороны, привели к резкому росту пассажиропотока Симферопольского аэропорта. Уже в 2014 году он обслужил 2,8 млн пассажиров, а в 2015 году - 5 млн 18 тыс. Это потребовало неотложных мер по увеличению пропускной способности существующих терминалов: реконструкция была проведена зимой 2014-2015 годов и завершилась 9 мая 2015 года.
С декабря 2014 года собственником аэропорта является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").
Аэропорт Симферополя располагает одной бетонной ВПП длиной 3,7 км, которая способна принимать самолеты без ограничений по типу. В тоннеле под полосой проходит автодорога Симферополь - Саки. Общая площадь действующих терминалов - 10 тыс. кв. м.
В настоящее время (в зимнем расписании) Симферополь ежедневно принимает около 25 рейсов: в Москву, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на- Дону, Самару, Сочи и Тюмень. Летом выполняются рейсы и в ряд других городов. В 2014-2015 годах авиакомпания "Грозный авиа" совершала рейсы из Симферополя в Ереван (Армения) и Стамбул (Турция).
Пассажиропоток по итогам 2017 года - 5 млн 129 тыс. человек (снижение на 0,1% по сравнению с 2016 годом). Воздушная гавань занимает шестое вместо в России по объему пассажирских перевозок. Объем обработанных грузов и почты - 6 тыс. 997 т.
Действующие терминалы связаны с Симферополем и другими городами Крыма маршрутами троллейбуса и автобуса.
Генеральный директор аэропорта - Евгений Плаксин.
27 мая 2014 года министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что правительство намерено привлечь частного инвестора для развития аэропорта в Симферополе.
11 августа 2014 года правительство РФ утвердило федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". В соответствии с ней планировалось развитие аэропортового комплекса "Симферополь" (на это из федерального бюджета предполагалось выделить 12,9 млрд руб.), а также за счет средств частных инвесторов построить новый аэровокзальный комплекс.
25 июня 2015 года было объявлено, что в конкурсе на проект нового терминала победило южнокорейское архитектурное бюро Samoo Architects & Engineers (с 2014 года входит в состав корпорации Samsung).
12 апреля 2016 года Совет министров Республики Крым утвердил инвестиционный проект нового аэровокзального комплекса Симферополя на сумму в 32 млрд руб. Ожидаемый срок окупаемости проекта - 19 лет. В рамках выполнения соглашения 51% акций аэропорта (АО "МАС") были передан в управление инвестору - ООО "Международный аэропорт Симферополь" (остальные 49% остались в республиканской собственности). 60% ООО "МАС" принадлежат независимому директору банка РНКБ Олегу Жесткову, 40% - банку "Россия" (крупнейший акционер - Юрий Ковальчук).
Строительные работы стартовали в мае 2016 года и в целом завершились к концу 2017 года. Новый терминал построен к северо-востоку от существующего аэровокзального комплекса, рядом с селом Укромное. Генподрядчик строительства - крымское ООО "Альфа Констракшн".
Площадь нового терминала - 78 тыс. кв. м. Аэропорт может обслуживать до 3,65 тыс. пассажиров в час. Его введение в эксплуатацию позволит увеличить пассажиропоток до 6,5 млн человек. Новый аэропорт будет оснащен восемью выходами-телетрапами.
16 июня 2014 года севастопольский военный аэродром Бельбек был включен в перечень аэродромов совместного базирования. Первоначально планировалось, что созданием пассажирской инфраструктуры в нем займется частный инвестор, однако найти его не удалось. 29 января 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев передал аэропорт Бельбек в состав АО "МАС" в качестве филиала. Планируется, что в Бельбеке до конца 2018 года будет построена вторая ВПП, а в 2020 году - пассажирский терминал.
Официальный сайт аэропорта - http://sipaero.ru/