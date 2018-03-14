Международный аэропорт Симферополь. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил Международный аэропорт Симферополь, где осмотрел новый терминал.

Международный аэропорт Симферополь - единственный действующий пассажирский аэропорт на территории Крымского полуострова. Расположен в 10 км к северо-западу от центра г. Симферополя. Код ИАТА - SIP. Временно аэропорт используется только для внутренних рейсов, код ИКАО не присвоен.

История

Решение о строительстве аэропорта было принято 21 января 1936 года постановлением Совета народных комиссаров Крымской АССР. Первый рейс в Москву со взлетом с грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП) был выполнен 1 мая 1936 года в 5 часов 20 мин. С этого момента аэропорт стал главной воздушной гаванью полуострова.

В аэропорту базировался Симферопольский авиаотряд, в 1941-1945 годах он принимал активное участие в Великой Отечественной войне.

В 1957 году открыто первое здание аэровокзала, оно было выполнено в стиле сталинского ампира с 12-колонным портиком. Ныне - терминал VIP. В 1960 году завершено строительство бетонной взлетно-посадочной полосы длиной 2,7 км.

В 1982 году в рамках подготовки к эксплуатации космического корабля многоразового использования "Буран" в Симферополе была построена резервная ВПП для его посадки, ее длинна составила 3,7 км. Она стала использоваться и для гражданских рейсов. Из-за нехватки пропускной способности действующего аэровокзала были построены два дополнительных - для внутренних и международных рейсов (терминалы "А" и "В").

Пика пассажиропотока симферопольский аэропорт достиг в 1991 году - 5,2 млн человек, однако после распада СССР и резкого снижения турпотоков в 1990-е гг. число пассажиров снизилось до 500 тыс. человек. Оказавшийся на территории независимой Украины аэропорт не был приватизирован, до 2014 года оставался государственным предприятием.

Старая ВПП была выведена из эксплуатации в начале 2000-х годов.

В 2012-2013 годах были обслужены 1,1 млн и 1,2 пассажиров соответственно.

После воссоединения Крыма с Россией

Воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года и прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с полуостровом, произошедшее по инициативе украинской стороны, привели к резкому росту пассажиропотока Симферопольского аэропорта. Уже в 2014 году он обслужил 2,8 млн пассажиров, а в 2015 году - 5 млн 18 тыс. Это потребовало неотложных мер по увеличению пропускной способности существующих терминалов: реконструкция была проведена зимой 2014-2015 годов и завершилась 9 мая 2015 года.

С декабря 2014 года собственником аэропорта является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").

Характеристики существующего аэропортового комплекса

Аэропорт Симферополя располагает одной бетонной ВПП длиной 3,7 км, которая способна принимать самолеты без ограничений по типу. В тоннеле под полосой проходит автодорога Симферополь - Саки. Общая площадь действующих терминалов - 10 тыс. кв. м.

В настоящее время (в зимнем расписании) Симферополь ежедневно принимает около 25 рейсов: в Москву, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на- Дону, Самару, Сочи и Тюмень. Летом выполняются рейсы и в ряд других городов. В 2014-2015 годах авиакомпания "Грозный авиа" совершала рейсы из Симферополя в Ереван (Армения) и Стамбул (Турция).

Пассажиропоток по итогам 2017 года - 5 млн 129 тыс. человек (снижение на 0,1% по сравнению с 2016 годом). Воздушная гавань занимает шестое вместо в России по объему пассажирских перевозок. Объем обработанных грузов и почты - 6 тыс. 997 т.

Действующие терминалы связаны с Симферополем и другими городами Крыма маршрутами троллейбуса и автобуса.

Генеральный директор аэропорта - Евгений Плаксин.

Новый терминал

27 мая 2014 года министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что правительство намерено привлечь частного инвестора для развития аэропорта в Симферополе.

11 августа 2014 года правительство РФ утвердило федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". В соответствии с ней планировалось развитие аэропортового комплекса "Симферополь" (на это из федерального бюджета предполагалось выделить 12,9 млрд руб.), а также за счет средств частных инвесторов построить новый аэровокзальный комплекс.

25 июня 2015 года было объявлено, что в конкурсе на проект нового терминала победило южнокорейское архитектурное бюро Samoo Architects & Engineers (с 2014 года входит в состав корпорации Samsung).

12 апреля 2016 года Совет министров Республики Крым утвердил инвестиционный проект нового аэровокзального комплекса Симферополя на сумму в 32 млрд руб. Ожидаемый срок окупаемости проекта - 19 лет. В рамках выполнения соглашения 51% акций аэропорта (АО "МАС") были передан в управление инвестору - ООО "Международный аэропорт Симферополь" (остальные 49% остались в республиканской собственности). 60% ООО "МАС" принадлежат независимому директору банка РНКБ Олегу Жесткову, 40% - банку "Россия" (крупнейший акционер - Юрий Ковальчук).

Строительные работы стартовали в мае 2016 года и в целом завершились к концу 2017 года. Новый терминал построен к северо-востоку от существующего аэровокзального комплекса, рядом с селом Укромное. Генподрядчик строительства - крымское ООО "Альфа Констракшн".

Площадь нового терминала - 78 тыс. кв. м. Аэропорт может обслуживать до 3,65 тыс. пассажиров в час. Его введение в эксплуатацию позволит увеличить пассажиропоток до 6,5 млн человек. Новый аэропорт будет оснащен восемью выходами-телетрапами.

Филиал - аэропорт Бельбек

16 июня 2014 года севастопольский военный аэродром Бельбек был включен в перечень аэродромов совместного базирования. Первоначально планировалось, что созданием пассажирской инфраструктуры в нем займется частный инвестор, однако найти его не удалось. 29 января 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев передал аэропорт Бельбек в состав АО "МАС" в качестве филиала. Планируется, что в Бельбеке до конца 2018 года будет построена вторая ВПП, а в 2020 году - пассажирский терминал.

Официальный сайт аэропорта - http://sipaero.ru/