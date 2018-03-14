Высылка дипломатов. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Великобритания вышлет 23 российских дипломата, которые, по ее словам, "являются необъявленными офицерами разведки".

12 марта Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению, предупредив, что при отсутствии объяснений Лондон сочтет действия Москвы "противозаконным использованием силы". РФ не предоставила запрашиваемой информации, так как не получила образцы нервно- паралитического вещества, а подход Лондона назвала ультимативным.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о правилах высылки дипломатического персонала.

Правовые основы высылки дипломатов изложены в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно статье 9, принимающее государство имеет право в любое время объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Этот статус автоматически ведет к высылке из страны. Дипломатического работника могут выслать, если есть основания полагать, что он занимается "деятельностью, несовместимой со статусом дипломата" (является разведчиком под дипломатическим прикрытием).

Другой причиной может быть совершение дипломатом уголовного преступления (дипломатический иммунитет не позволяет привлечь его к ответственности в стране пребывания) или общее ухудшение отношений между странами. При этом принимающее государство может никак не мотивировать свое решение о высылке того или иного дипломата, а аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать дипломатический иммунитет данного лица.

Обычно сначала дипломату советуют не возвращаться из очередного отпуска. Если он все же возвращается, то получает официальную ноту, в которой указывается срок на сборы.

Также о возможности объявления персонами нон грата сотрудников консульств говорится в статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года.

Случаи выдворения дипломатов происходят, как правило, на взаимной основе. Если одно из государств объявляет персонами нон грата сотрудников дипмиссии, второе отвечает аналогичной мерой. При этом масштабные высылки случаются нечасто.