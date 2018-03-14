Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в связи с делом об отравлении экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Великобритания вышлет 23 российских дипломата, которые, по ее словам, "являются необъявленными офицерами разведки".

12 марта Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению, предупредив, что при отсутствии объяснений Лондон сочтет действия Москвы "противозаконным использованием силы". РФ не предоставила запрашиваемой информации, так как не получила образцы нервно- паралитического вещества, а подход Лондона назвала ультимативным.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку случаев высылки советских и российских дипломатов из Великобритании.

Самой масштабной акцией, когда-либо предпринятой против нашей страны, была высылка 105 дипломатических сотрудников из Великобритании в сентябре 1971 года (поводом для нее стало предательство офицера резидентуры советской разведки Олега Лялина, работавшего под прикрытием торговой миссии СССР в Лондоне, который в сентябре 1971 года выдал английской разведке имена советских агентов). В ответ в октябре из СССР были высланы 18 граждан Великобритании.

В сентябре 1985 года Великобритания выслала из страны 31 сотрудника внешней разведки КГБ, действовавших под дипломатическим или журналистским прикрытием (информация о них была получена от сотрудника КГБ Олега Гордиевского, работавшего на британскую разведку с 1974 года и бежавшего в Великобританию в июле 1985 года). В качестве ответной меры из Советского Союза были высланы 25 сотрудников британской дипмиссии.

В мае 1989 года правительство Великобритании выслало из страны 11 сотрудников советских учреждений (дипломатов, журналистов и сотрудников торгпредства) и объявило персонами нон грата еще трех советских сотрудников, ранее выехавших из Великобритании (за деятельность, несовместимую с их статусом). Советская сторона ответила аналогичными действиями.

В июле 2007 года МИД Великобритании объявил о решении выслать из страны четырех российских дипломатов в ответ на отказ России выдать предпринимателя Андрея Лугового, обвиняемого в причастности к убийству бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, который к моменту гибели имел британское подданство. Россия ответила аналогичными мерами, выслав четырех британских дипломатов.

В середине декабря 2010 года Великобритания объявила нежелательным лицом одного из дипломатических сотрудников российского посольства в Лондоне. По заявлению МИД РФ, в ответ на "недружественный шаг" российская сторона была вынуждена "пойти на адекватную меру".