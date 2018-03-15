Избирательный бюллетень на выборах президента РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 марта 2018 года в России пройдут президентские выборы. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об избирательном бюллетене на выборах главы государства.

Избирательный бюллетень - официальный документ (бланк), содержащий фамилии кандидатов на выборную должность. Он выдается избирателям в день голосования. Для получения бюллетеня необходимо предъявить членам участковой избирательной комиссии паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ. Правила, согласно которым утверждаются внешний вид и содержание бюллетеня, закреплены в ст. 67 федерального закона "О выборах президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года.

Внешний вид бюллетеня

Форму и текст избирательного бюллетеня на русском языке не позднее чем за 24 дня до даты голосования утверждает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ. В 2018 году соответствующие постановления были приняты ЦИК 15 января и 8 февраля.

По закону, текст должен быть размещен только на одной стороне бюллетеня. В целях предотвращения подделки используется бумага с водяными знаками или с нанесенной типографским способом надписью микрошрифтом и защитной сеткой. Также для защиты применяются специальные знаки (марки), которые наклеивают в специально отведенном для этого месте в правом верхнем углу бюллетеня.

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. По решению избирательной комиссии субъекта РФ русский текст может дублироваться на государственном языке соответствующей республики или на языках народов РФ на территориях их компактного проживания. Такие документы утверждаются избирательными комиссиями субъектов РФ не позднее чем за 22 дня до выборов.

За печать большей части бюллетеней отвечают избиркомы субъектов РФ. ЦИК непосредственно размещает заказы на изготовление бланков только для досрочного голосования и для выборов за пределами России. В экстренных случаях (географическая удаленность, невозможности доставить уже напечатанный тираж, погодные условия и т. п.) право на изготовление избирательных бюллетеней имеют участковые избиркомы.

Содержание

Избирательный бюллетень содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов:

фамилия, имя и отчество (если кандидат менял фамилию, имя или отчество в течение года до дня официального назначения выборов, также указываются его прежние данные);

год рождения;

наименование субъекта РФ, района, населенного пункта, где кандидат проживает постоянно;

основное место работы или службы, занимаемая должность или род занятий;

указание на способ выдвижения (путем самовыдвижения или от политической партии);

в случае принадлежности к политической партии - ее наименование, а также статус кандидата в данном объединении;

наличие судимости, в т. ч. снятой или погашенной.

Имена кандидатов на бланке размещены в алфавитном порядке (по фамилии).

В избирательный бюллетень по выборам президента РФ 18 марта 2018 года внесены восемь фамилий зарегистрированных кандидатов. Это Сергей Бабурин (баллотируется от партии "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией (УИК), в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов УИК с правом решающего голоса, которые заверяются печатью комиссии.

Каждый избирательный бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения, расположенное в верхней части бланка. Справа от сведений о каждом зарегистрированном кандидате - пустой квадрат, в котором избиратель при голосовании должен поставить "галочку" или любой другой знак.

Заполнение бумажного бланка

Заполнять бюллетень нужно в специально оборудованной кабинке, затем опустить его в опечатанный ящик для голосования. В случае использования прозрачных ящиков бюллетень рекомендуется сложить лицевой стороной внутрь.

Если избиратель нуждается в помощи при заполнении бюллетеня (например, пожилой или слабовидящий человек), он должен сообщить об этом комиссии. Помочь ему сможет любой присутствующий на участке, кроме членов избиркома, наблюдателей, кандидатов или их представителей. При этом комиссия обязана зарегистрировать сведения о том, кто оказывает помощь.

Голосование с использованием технических устройств

На участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бланк в расправленном виде, лицевой стороной вниз, необходимо поместить в считывающее устройство. Если голосование ведется с помощью электронных комплексов (КЭГ), то бумажные носители не нужны. Избиратель получает одноразовый штрих-код (карту), который вставляет в разъем устройства и голосует, касаясь сенсорного экрана, на котором отображается электронный бюллетень. При использовании КОИБ и КЭГ голоса подсчитываются автоматически.

В ходе президентских выборов 18 марта 2018 года, по словам члена Центризбиркома Николая Булаева, планируется использовать свыше 13,6 тыс. КОИБ и 1 тыс. КЭГ, с помощью которых смогут проголосовать порядка 35 млн избирателей. На выборах президента 2012 года КОИБ были оборудованы 4 тыс. 828 участков на территории 76 субъектов РФ. КЭГ применялись на 311 участке в восьми российских регионах и на 22 участках за рубежом (в Германии, Польше и в городе Байконур).

Действительные и недействительные бюллетени

Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он может попросить новый экземпляр. На испорченном бланке член избиркома делает соответствующую запись и погашает его (отрезает левый нижний угол бюллетеня). При подсчете голосов такой экземпляр учитываться не будет, как и бюллетени "неустановленной формы" (разорванные бланки, с отсутствием печати, марки, подписей членов комиссии).

Если избиратель не поставит значок в квадрат напротив кандидата, либо проставит больше отметок, чем допустимо, - такой бланк будет признан недействительным. Эти экземпляры учитываются при подсчете общего количества голосов избирателей, однако не будут засчитаны ни за одного из кандидатов.

Наличие каких-либо надписей или рисунков, сделанных избирателем на бюллетене за пределами клеточек для голосования, не имеет значения. Такой экземпляр будет считаться действительным или нет на общих основаниях.

На президентских выборах 2012 года недействительными были признаны 1,17% бюллетеней (830 тыс. 668 штук).

Количество избирательных бюллетеней

Количество избирательных бюллетеней, необходимых для выборов президента РФ, определяется решением Центризбиркома. Они печатаются в два этапа: для обеспечения досрочного голосования - не позднее чем за 20 дней до выборов, для основных выборов - не позднее чем за 10 дней до их проведения.

25 октября 2017 года Центризбирком РФ утвердил количество и сроки изготовления бюллетеней по выборам президента РФ 18 марта 2018 года. Согласно документу, к 7 марта 2018 года было напечатано 111 млн 425 тыс. 443 бланков. На выборах президента РФ 2012 года было напечатано 111 млн 72 тыс. бюллетеней, расходы на их изготовление превысили 67 млн рублей.