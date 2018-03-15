Санкции США в отношении России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2018 года власти США ввели ограничительные меры против российской организации "Агентство интернет-исследований" и 14 физических лиц - в основном ее сотрудников. Ранее Минюст США предъявил им обвинения в причастности к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Эти меры впервые введены на основании закона "о противодействии противникам Америки посредством санкций".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, какие еще санкции вводили США в отношении России.

Санкционная политика США в отношении СССР/России

США неоднократно вводили разного рода ограничения в отношении СССР. Это были как экономические санкции (ограничение экспорта, импорта или инвестиций, запрет на частные финансовые операции), так и неэкономические меры, предусматривающие отмену мероприятий на правительственном уровне, замораживание военного сотрудничества, бойкот спортивных соревнований и пр.

После распада СССР Соединенные Штаты продолжили проводить политику с использованием механизма санкций. Усиление санкционного давления произошло после кризиса на Украине в 2014 году и в связи со скандалом вокруг приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. В настоящее время в отношении РФ действует несколько видов ограничительных мер.

Санкции в связи с законами о нераспространении

С начала 1990-х годов США неоднократно вводили санкции в отношении отдельных российских компаний и организаций под предлогом нарушения ими американских законов о нераспространении в отношении Ирана, Ирака, Ливии, КНДР и Сирии, либо международных режимов контроля над оружием массового уничтожения (ОМУ) и ракетной техникой. Запрет распространялся на контрактные соглашения, торговлю товарами военного назначения, а также на выдачу лицензий на экспорт товаров, подпадающих под требования экспортного контроля в США.

Первой из российских компаний под действие этих санкции в 1992 года попал "Главкосмос" (после заключения контракта о продаже Индии ракет на $400 млн). Сегодня в черном списке числятся 16 российских компаний, среди них "Рособоронэкспорт", Конструкторское бюро машиностроения в Коломне, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, Государственное научно-производственное предприятие "Базальт". Россия не раз опровергала обвинения в помощи Ирану или каким-либо государствам, которые подозреваются в разработке ОМУ. Как считают российские эксперты, эти односторонние американские меры направлены на защиту американских корпораций на мировом рынке вооружений.

Акт Магнитского

В 2012 году в США был принят так называемый акт Магнитского (вступил в силу 14 декабря), установивший санкционные меры в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина" аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека".

В соответствии с этим законом, лицам, подпадающим по санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию. В настоящее время в этом списке 49 фамилий. Среди них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун, по мнению западных стран, причастные к смерти в 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глобальный акт Магнитского

В развитие "акта Магнитского" в декабре 2016 г. в США был принят "Глобальный акт о правах человека им. Магнитского", предусматривающий возможность введения санкций в отношении граждан любого иностранного государства, которые, по мнению Вашингтона, замечены в коррупции и нарушении прав человека. Первые санкции на основании этого закона были введены 21 декабря 2017 г. Среди тех, кто был зачислен в черный список, россиянин Артем Чайка, сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Факт его включения в "глобальный акт" представители США объяснили его "вовлеченностью в коррупционную деятельность", так как, по мнению составителей списка, "он использовал служебное положение отца", чтобы получать преимущество при ведении бизнеса. Обычный "акт Магнитского" не распространяется на коррупционные преступления.

Санкции в связи с Украиной

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с РФ США заморозили сотрудничество с Россией в военной, космической и атомной сферах и ввели санкции в отношении ряда лиц и компаний. Основанием для них стали исполнительные указы президента США Барака Обамы и принятые в том же году законы "о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности на Украине" и "о поддержке свободы Украины".

Согласно этим документам, в отношении России была введена многоуровневая система санкций. Персональные санкции предусматривают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, занесенных в черный список, американским гражданам и компаниям запрещается поддерживать с ними деловые связи, торговые ограничения касаются экспорта, реэкспорта и передачи материалов и технологий и автоматически распространяются на компании, в которых одному или нескольким лицам/компаниям из санкционного списка принадлежит 50 и более процентов.

Секторальные санкции затрагивают такие ключевые отрасли российской экономики, как финансовую, энергетическую, оборонную и горно-металлургическую. Они включают ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг, запрет на поставки вооружения, военной техники и технологий двойного назначения, а также высокотехнологичного оборудования и технологий (в частности, для использования в проектах по разведке и добыче нефти на глубоководных морских участках, на арктическом шельфе и в сланцевых пластах). Все ограничения распространяются также на компании, в которых фигурантам "секторального" списка принадлежит 50 и более процентов. Крымские санкции запрещают ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и из Крыма, а также инвестиции в этот регион гражданами США.

Санкционные списки расширялись 18 раз и в настоящее время включают 181 физическое и 434 юридических лица. Под санкции подпали российские госслужащие и политики, сотрудники и организации ключевых секторов экономики, бизнесмены, которых США относят к окружению президента Путина, а также представители провозглашенных Донецкой и Луганской республик и их структуры, должностные лица правительства экс-президента Украины Виктора Януковича и ряд граждан и компаний других стран (Финляндии, Швеции, Индии, Чехии, Кипра и др.).

Среди тех, кто занесен в список, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук. Под секторальные санкции подпали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, концерн "Калашников", ОАО "Новатэк", концерн "Алмаз-Антей", "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Роснефть".

Санкции продлевались указами президента четыре раза: 3 марта 2015 года (до 6 марта 2016 года), 2 марта 2016 года (до 6 марта 2017 года), 13 января 2017 года (до 6 марта 2018 года), 2 марта 2018 года (до 6 марта 2019 года).

Санкции в связи с обвинениями в кибератаках и во вмешательстве в выборы

29 декабря 2016 года США объявили о введении очередного пакета санкций. В этот раз поводом для них стали обвинения в адрес Москвы в организации хакерских атак в ходе американских выборов 2016 года. В частности, власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, наложили арест на два дипломатических объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В санкционный список вошли пять российских организаций, в их числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России, и шесть человек.

Санкции предусматривают замораживание активов фигурантов черного списка, а также практически всех сделок с ФСБ.

13 сентября 2017 года министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениями прекратить использовать продукты "Лаборатории Касперского", якобы из-за возможности доступа к ним российских властей. В России эти шаги рассматриваются как новые санкции против российских фирм.

Закон "о противодействии противникам Америки посредством санкций"

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "о противодействии противникам Америки посредством санкций", который закрепил ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, принятые предыдущими администрациями, и ввел дополнительные. Так, в российской части этого документа к требованиям наказать РФ за действия в Крыму и Донбассе добавились обвинения в нарушениях прав человека "на оккупированной территории", в поставках оружия сирийскому правительству, подрыве кибербезопасности США, коррупции и пр.

Закон усложнил процесс получения кредитов российскими предприятиями и работу оборонных и энергетических компаний, а также распространил действие санкций на физические и юридические лица третьих стран, сотрудничающие с компаниями из России или инвестирующие в проекты с российским участием более 33% (эти меры касаются проектов в любой стране мира, которые будут оформлены после 29 января 2018 года). Кроме того, закон лишил американского президента права смягчать и отменять санкции без одобрения Конгресса (ранее они вводились, корректировались и снимались указами президента).

27 октября 2017 года Госдепартамент опубликовал первый список российских предприятий и организаций, сотрудничество с которыми повлечет санкции для иностранных компаний. В него, в частности, вошли концерны "Калашников" и "Ижмаш", корпорация "МиГ", компании "Сухой" и "Вертолеты России", а также Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Всего в списке 39 юридических лиц, большинство из них уже находится под санкциями.