Биография назначенного премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2018 года на фоне правительственного кризиса в Словакии, связанного с убийством журналиста Яна Куциака, ушел в отставку премьер-министр Роберт Фицо.

Президент страны Андрей Киска поручил формирование нового кабинета вице-премьеру Петеру Пеллегрини.

Петер Пеллегрини родился 6 октября 1975 года в городе Банска-Быстрица в восточной части Чехословакии (с 1993 года территория Словакии).

В 1998 году окончил факультеты экономики в Университете Матея Бела в Банска-Быстрице и в Техническом университете в Кошице.

В 1998-2002 годах работал экономистом.

В 2002-2006 годах являлся помощником депутата Национального совета Словакии (однопалатный парламент).

В 2006 и в 2010 году избирался депутатом Национального совета от партии "Направление - социальная демократия" (Н-СД). В течение двух сроков работал в комитетах по экономической политике, по мандату и иммунитету, а также по финансам и бюджету. В 2006-2010 годах занимал должность председателя подкомитета по транспорту, почте, коммуникациям и компьютеризации при комитете по экономической политике.

В 2012 году был членом Экономического и социального совета Словакии.

В 2012-2014 годах являлся председателем наблюдательных советов Национального ядерного фонда и по вопросам соцстрахования, а также входил в состав ученого совета факультета экономики в Университете Матея Бела.

В 2012-2014 годах был государственным секретарем в министерстве финансов Словакии.

В 2014 году возглавлял министерство образования, науки, исследований и спорта в правительстве

С ноября 2014 года по март 2016 года был председателем парламента Словении.

В 2016 году возглавлял правительственные советы по оцифровке госдокументов, по науке, технологиям и инновациям.

В марте 2016 года был назначен заместителем премьер-министра по инвестициям и информатизации в правительстве Фицо.

Владеет английским, немецким и русским языками.