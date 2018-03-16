Биография кинорежиссера Александра Павловского

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 марта 2018 года на 71-м году жизни умер кинорежиссер Александр Павловский.

Александр Ильич Павловский родился 26 мая 1947 года в Одессе (Украинская ССР, ныне - Украина).

В 1965 году окончил Одесскую специальную музыкальную школу имени П. С. Столярского по классу фортепиано, в 1971 году - режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, Москва). Во ВГИКе учился в мастерской Михаила Ромма. Дипломной работой Павловского стала короткометражная картина "Счастливый Кукушкин" по рассказу Валентина Катаева "Ножи". Свои дебютные роли в ней исполнили Владимир Меньшов и Лариса Удовиченко. В 1971 году лента была отмечена главным призом киевского кинофестиваля "Молодость".

С 1972 года более двадцати лет Павловский являлся штатным режиссером Одесской киностудии. Его дебютной полнометражной работой стала музыкальная комедия "Ар-хи-ме-ды!" (1975). К числу наиболее известных фильмов, поставленных Павловским, относятся комедия "Трест, который лопнул" по произведениям О. Генри (1982), приключенческая лента "Зеленый фургон" по мотивам повести Александра Козачинского (1983), комедия "Светлая личность" по мотивам произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1989), мелодрама "Ребенок к ноябрю" по повести Леонида Жуховицкого (1992) и др.

В 1993-1999 годах был художественным руководителем киностудии "Аркадия", главным режиссером муниципального телеканала города Одесса.

С 2000 года проживал и работал в Москве. С 2016 года снимал короткометражные фильмы для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В общей сложности режиссер поставил более двадцати кинокартин, в том числе некоторые из эпизодов сериала "Земский доктор" (2011-2014). В 2013 году на экраны вышел его восьмисерийный фильм "Людмила", посвященный певице Людмиле Зыкиной.

Александр Павловский также снимался в кино. Исполнил роли в фильмах "Сотвори бой" (1969, режиссер Николай Калинин), "Соленый пес" по рассказу Федора Кнорре (1973, Николай Кошелев), "Берем все на себя" по мотивам повести Бориса Воробьева "Прибой у Котомари" (1980, Евгений Шерстобитов), "Астенический синдром" (1989, Кира Муратова) и др.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ и Союза кинематографистов Украины.

Заслуженный деятель искусств Украины (1994).