Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 марта 2018 года Россия объявила персонами нон грата и потребовала выслать в недельный срок 23 британских дипломата. Кроме того, по решению российских властей будет закрыто генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращена деятельность Британского совета в РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам вызова во внешнеполитическое ведомство посла Великобритании в Москве Лори Бристоу. Редакция ТАСС- ДОСЬЕ подготовила материал о британском генконсульстве.

Дипотношения России и Великобритании

Дипломатические отношения между СССР и Великобританией были установлены в феврале 1924 года, прерваны британским правительством в мае 1927 года и восстановлены в 1929 году. 24 декабря 1991 года Великобритания признана Российскую Федерацию правопреемницей СССР. В РФ дипломатическая миссия Великобритании до последнего времени была представлена посольством в Москве и генконсульствами в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

История генконсульства в Санкт-Петербурге

Генеральное консульство в Санкт-Петербурге было открыто 17 июля 1992 года в соответствии с подписанным в Лондоне 30 января 1992 г. Меморандумом о взаимопонимании относительно учреждения консульских представительств Российской Федерации и Великобритании на территории каждого государства. В документе закреплен факт согласия МИД РФ на учреждение британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Оно разместилось по адресу: площадь Пролетарской Диктатуры, дом № 5. Официальное открытие состоялось в мае 1994 года, на церемонии присутствовал Чарльз, принц Уэльский.

Здание

Генконсульство располагается в трехэтажном здании, построенном в 1902-1903 годов по проекту архитектора Василия Вейса. Первоначально в нем размещался детский приют, с 1937 года до начала Великой Отечественной войны - детский дом, в 1941-1945 годах - госпиталь, затем, до начала 1960-х годов - школа-интернат. В 1961-1989 годы в этом помещении располагалось Художественное училище им. В. А. Серова, а после его перевода в новое здание - детская музыкальная школа. В 1993 году здание было предоставлено британскому генконсульству, его фасад и интерьеры были отреставрированы британскими специалистами.

Функции

Главная функция генконсульства заключалась в развитии российско-британских отношений.

Учреждение часто устраивало встречи, приемы и конференции, на которых обсуждались актуальные двусторонние вопросы. Также проводились дни британской культуры, во врем которых демонстрировались фильмы на английском языке, выступали британские артисты, организовывались презентации новых книг. Важным направлением деятельности была поддержка британских граждан, проживающих в России.

Выдачей виз с сентября 2009 года генконсульство не занималось. Эта функция была передана специальным визовым центрам, которые Великобритания начала открывать в РФ с 2006 года.

Деятельность генконсульства распространялась на Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Мурманскую, Архангельскую области и Республику Карелия.

В 2013-2017 годах генеральным консулом был Кит Ренни Аллан. После окончания срока его полномочий исполняющим обязанности генконсула стала Элизабет Джейн Вебб.