Результаты победителей на выборах президента России с 1991 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 марта 2018 года Владимир Путин, по результатам обработки 99,84% протоколов, одержал победу на выборах президента РФ с результатом 76,66% голосов избирателей. За него отдали голоса более 56 млн россиян.

Это лучший результат победителя за всю историю выборов главы государства в России.

Предыдущий рекорд также принадлежал Путину. По итогам голосования 14 марта 2004 года он был переизбран на второй срок с результатом 71,31% (49 млн 558 тыс. 328) голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 13,69% (9 млн 514 тыс. 554) голосов.

На третьем месте по результату, полученному на выборах, - Дмитрий Медведев, избранный президентом РФ по итогам голосования 2 марта 2008 года. Тогда он набрал 70,28% (52 млн 530 тыс. 712) голосов, опередив своего ближайшего соперника, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который получил 17,72% (13 млн 243 тыс. 550) голосов.

На выборах президента 4 марта 2012 года победитель - премьер-министр РФ Владимир Путин - набрал 63,60% (45 млн 602 тыс. 75) голосов. У занявшего второе место Зюганова было 17,18% (12 млн 318 тыс. 353) голосов.

Пятое и шестое место по результату на выборах принадлежат Борису Ельцину. 12 июня 1991 года на первых в новейшей истории России выборах президента он набрал 57,30% (45 млн 552 тыс. 41) голосов. Второе место с результатом 16,85% (13 млн 359 тыс. 335) занял бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

В первом туре очередных выборов 16 июня 1996 года Ельцина поддержали 35,28% избирателей (26 млн 665 тыс. 495), а во втором туре голосования он одержал победу с результатом 53,82% (40 млн 202 тыс. 349) голосов. Соперником Ельцина во втором туре был Зюганов, набравший 40,31% (30 млн 104 тыс. 589) голосов. На этих выборах отрыв победителя от занявшего второе место был наименьшим - 13,51%.

Седьмой результат по количеству набранных голосов принадлежит Путину. На досрочных выборах 26 марта 2000 года он одержал победу в первом туре, получив 52,94% (39 млн 740 тыс. 467). Второе место занял Зюганов - 29,21% (21 млн 928 тыс. 468) голосов.