Весеннее равноденствие. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта 2018 года на Земле произойдет ежегодное астрономическое событие - весеннее равноденствие. День и ночь будут практически равны по продолжительности (за исключением приполярных регионов). На следующие сутки в северном полушарии день станет длиннее ночи, а на южном - наоборот.

В Москве равноденствие и астрономическая весна наступят 20 марта.

Движение Солнца по земному своду

Во время равноденствий Солнце в ходе своего ежегодного цикла пересекает небесный экватор - круг небесной сферы, плоскость которого совпадает с плоскостью земного экватора. Это событие происходит 19-21 марта и 21-24 сентября. В северном полушарии мартовское равноденствие называют весенним, а сентябрьское - осенним. В момент равноденствия на экваторе Солнце находится ровно в зените.

Равноденствия могут сопровождаются серьезными проблемами для спутников связи, двигающихся по геостанционарной орбите. В период прохождения Солнца через экватор его излучение смешивается с радиосигналом с орбиты, что приводит к сильным помехам. В частности, в Индии в это время на несколько часов закрывают биржи, а в таких удаленных островах как Святая Елена, или в малоноселенных регионах Аляски (США), которые имеют только спутниковую связь, перестает работать интернет.

Зимнее солнцестояние в культуре народов мира

Связанная с солнцем мифология на ранних этапах истории играла важную роль в истории человечества. У большинства народов с весеннего равноденствия в древности отсчитывали новый год, именно по нему корректировались юлианский и грегорианский календари.

На весеннее равноденствие или астрономическое начало весны приходится праздник иранских и тюркских народов Навруз - встреча нового года. Это слово в переводе с персидского означает "новый день". По традиции перед праздником в домах устраивают генеральную уборку, обновляют гардероб всех членов семьи. Предписывается также отдать все долги и простить обиды. Во время Навруза семьи собираются за праздничным столом. Угощения должны быть приготовлены из семи, преимущественно растительных, продуктов. Наиболее распространенное блюдо - сумаляк - готовится из пророщенных ростков пшеницы. Считается, что оно придает физические и духовные силы.

В Японии день весеннего равноденствия - Сюмбун - является одним из основных праздников. Дата этого дня высчитывается по традиционному лунному календарю, который распространен в странах Восточной Азии. Этот календарь делит год на 24 сезона, весеннее равноденствие выпадает на середину второго месяца. У японцев этот день связан с поминанием усопших, в это время принято посещать могилы родственников. К празднованию весеннего равноденствия готовятся специальные блюда, при этом они должны быть постными. На протяжении полутора веков Сюмбун в Японии является официальным выходным днем.

Также ежегодные торжества в честь весеннего равноденствия сохраняются в Мексике: их с доколумбовых времен отмечают на Пирамиде Солнца в Теотиуакане в центральной части страны.