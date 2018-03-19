Явка на выборах президента РФ с 2000 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 марта 2018 года в России прошли выборы главы государства. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии РФ, в голосовании приняли участие 67,98% избирателей.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о явке на выборах президента РФ с 2000 года.

В ходе кампаний по выборам главы государства самая высокая явка была зафиксирована 2 марта 2008 года. Она составила 69,81% (всего проголосовали 74 млн 849 тыс. 264 человек). Однако в абсолютных цифрах больше всего граждан РФ проголосовали на досрочных президентских выборах 26 марта 2000 года - 75 млн 181 тыс. 73 человека (68,70%). Меньше всего избирателей и по доле, и в абсолютных цифрах приняли участие в голосовании 14 марта 2004 года - 64,38% (69 млн 572 тыс. 177). На выборах 4 марта 2012 года проголосовали 65,34% граждан, внесенных в списки избирателей (71 млн 780 тыс. 800).

В регионах в истории российских президентских выборов с 2000 года самый высокий уровень явки был зафиксирован в 2012 году в Чечне - 99,61%. В ходе четырех избирательных кампаний в пятерку субъектов РФ с самой высокой активностью избирателей трижды входили республики Ингушетия (2000, 2004, 2008), Кабардино-Балкария (2000, 2004, 2008) и Дагестан (2000, 2004, 2012), дважды - Карачаево-Черкесия (2008, 2012), Мордовия (2004, 2008) и Чечня (2004, 2012).

Самый низкий уровень явки с 2000 года был зафиксирован в Красноярском крае в 2004 году - 51,12%. В пятерку регионов с наиболее низкой активностью избирателей с 2000 года дважды входили Владимирская (2008, 2012), Иркутская (2004, 2012) и Сахалинская области (2000, 2008), Карелия (2008, 2012) и Пермский край (2008, 2012).

2000 год

На досрочных выборах президента РФ 26 марта 2000 года в пятерку субъектов РФ с самой высокой активностью избирателей вошли Ингушетия (92,82%), Кабардино-Балкария (88,65%), Дагестан (83,69%), Татарстан (79,92%) и Башкирия (79,56%). Самая низкая явка была зафиксирована в Эвенкийском автономном округе (57,34%; с 1 января 2007 года - в составе Красноярского края), Сахалинской (60,49%), Свердловской (62,20%) областях, Приморском крае (63,11%) и Камчатской области (63,81%; с 1 июля 2007 года - Камчатский край).

2004 год

На выборах главы государства 14 марта 2004 года самая высокая активность граждан отмечалась в Кабардино-Балкарии (97,72%), Ингушетии (96,23%), Мордовии (94,57%), Дагестане (94,11%) и Чечне (94,00%). Низкая явка была зафиксирована в Красноярском крае (51,12%), Иркутской (52,44%), Костромской (54,20%), Калининградской (54,23%) и Новгородской (54,48%) областях.

2008 год

2 марта 2008 года на президентских выборах самыми активными были избиратели Мордовии (92,89%), Ингушетии (92,32%), Карачаево-Черкесии (92,20%) и Кабардино-Балкарии (91,70%). Меньше всего граждан приняли участие в голосовании в Ивановской (53,05%), Сахалинской (54,98%), Владимирской (55,69%) областях, а также в Карелии (55, 77%) и Пермском крае (55,78%).

2012 год

На выборах президента РФ 4 марта 2012 года высокую явку показали Чечня (99,61%), Ямало-Ненецкий автономный округ (93,43%), Тыва (92,63%), Карачаево-Черкесия (91,28%) и Дагестан (91,13%). Самая низкая активность избирателей была зафиксирована во Владимирской области (53,10%), Пермском крае (55,11%), Карелии (55,40%), Иркутской (56,03%) и Астраханской (56,30%) областях. 0скт/снб.