Международный день счастья. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта ежегодно отмечается Международный день счастья (International Day of Happiness). Он был учрежден резолюцией 66/281 Генеральной Ассамблеи ООН 28 июня 2012 года. В этом документе говорится, что стремление к счастью и благополучию является одной из основополагающих целей человечества. Оно должно найти отражение в задачах государственной политики всех стран, а также стать компонентом более комплексного, справедливого и сбалансированного подхода к экономическому росту, который способствует устойчивому развитию, искоренению нищеты и обеспечению счастья. ООН призывает государства-члены, международные и региональные организации, а также гражданское общество отмечать Международный день счастья "соответствующим образом, в том числе с помощью образовательных и просветительских программ".

С инициативой учреждения Дня выступило Королевство Бутан, в котором для подсчета уровня благополучия нации используется такой показатель, как Валовое национальное счастье (ВНС). Его ввел в 1972 году король Джигме Сингай Вангчук, по мнению которого стандартные макроэкономические показатели не отражали уровень благополучия в стране. ВНС рассчитывается по специальной методике с использованием различных показателей, среди них - эффективность управления, социальная справедливость, защита окружающей среды, сохранение культурного и духовного наследия. Конституция Бутана от 2008 года закрепляет увеличение этого показателя как одну из целей государственной политики. В настоящее время в стране существует государственная комиссия по ВНС.

В 2013 году подразделения, определяющие политику государства на достижение социального благополучия граждан, были созданы при правительствах Венесуэлы и Эквадора. В феврале 2016 года пост государственного министра счастья был учрежден в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В январе 2017 года департамент счастья был создан в индийском штате Мадхья-Прадеш. В феврале 2018 года в Дубае было объявлено о создании Глобальной коалиции счастья, в которую вошли шесть государств: ОАЭ, Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения. По мнению правителя эмирата Дубай Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, эта коалиция дает "возможность для ее членов обмениваться идеями и опытом, а также <...> показать видение ОАЭ в отношении важности счастья как окончательной цели деятельности любого правительства".

С 2012 года при поддержке ООН публикуется Всемирный доклад счастья (World Happiness Report), где страны ранжированы по уровню благополучия их граждан. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения. Респонденты отвечают на вопросы об уровне персональной свободы, уверенности в завтрашнем дне, щедрости, причинах для радости и беспокойства и др. В докладе 2018 года (составлен по данным на 2015-2017 годы) страной с самым счастливым населением была признана Финляндия. В десятку вошли также Норвегия (лидировала в рейтинге 2017 года), Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Россия занимает 59-е место из 156. Замыкают рейтинг Бурунди, Центральноафриканская Республика и Южный Судан.

Еще один подобный рейтинг составляет британский исследовательский центр New Economic Foundation совместно с экологической организацией Friends of the Earth, гуманитарной организацией World Development Movement и группой независимых международных экспертов (выпускается с 2006 года раз в три-четыре года). При его составлении используется другая методика, учитывающая лишь четыре показателя: уровень социального неравенства в стране, оценка воздействия на окружающую среду, а также продолжительность жизни и благополучие граждан. В соответствии с этим индексом, самыми счастливыми странами мира являются Коста-Рика, Мексика и Колумбия. Россия располагается на 116-м месте. В конце списка из 140 государств - Того, Люксембург и Чад.