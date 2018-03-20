Ставка ФРС США. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20-21 марта 2018 года состоится второе в этом году заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС, Federal Reserve System) США.

На ней может быть принято решение об изменении учетной ставки ФРС.

Федеральная резервная система США, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, выполняет функции центрального банка страны. Она реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 региональных банков в крупных городах (Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско).

Что такое ставка ФРС

Одним из основных инструментов ФРС является регулирование ставки рефинансирования - это процентная ставка, которую используют банки США при предоставлении своих избыточных средств в кредит другим коммерческим банкам, испытывающим нехватку резервов. Напрямую устанавливать эту ставку ФРС не может. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС задает так называемую целевую ставку по федеральным фондам (federal funds target rate), которая представляет собой значение или диапазон значений. Иногда ее называют ключевой ставкой.

Если регулятор замечает, что банки используют ставки, отличающиеся от целевых, он прибегает к операциям на открытом рынке (покупка или продажа государственных облигаций), чтобы показатели вернулись в заданный промежуток или к заданному значению. Средневзвешенное значение ставок называется эффективной ставкой по федеральным фондам (federal funds effective rate).

Влияние ставки ФРС на рынки США и мира

Когда ФРС хочет понизить ставку, она скупает гособлигации на открытом рынке: это приводит к притоку средств на рынок, делает кредит "дешевле" и стимулирует инвестиции в экономику. Таким образом, снижение ставок используется для предотвращения кризисных явлений. Вместе с тем излишек денежных средств может привести к инфляции, и чтобы этого избежать, ФРС может повышать ставку, продавая гособлигации и искусственно создавая дефицит денежных средств на рынке.

Поскольку США являются крупнейшей экономикой мира, ее основные показатели и меры ФРС по их корректировке оказывают сильное влияние на мировые биржи и валюты других стран. Так, при повышении ставки в краткосрочной перспективе могут "страдать" валюты развивающихся государств (как высокодоходных, но более рискованных рынков), так как инвесторы отказываются от вложений в них в пользу более надежных гособлигаций США и депозитов в американских банках, которые повышают ставку вслед за ФРС.

История

В 1950-1960-х годах, когда сложился современный механизм работы данного инструмента, эффективная ставка по федеральным фондам США колебалась в диапазоне от 0,5% до 9%. В 1973 годах нефтяной кризис привел к росту темпов инфляции в стране, из-за чего целевая ставка была резко поднята с 5,75% до 10,5-10,75%. После понижения до уровня в 4-7% в средине 1970-х годов ставка установила рекорды из-за нового всплеска инфляции в 1980-1981 годов (18-20%). На протяжении 1980-1990-х годов она постепенно снижалась до уровня около 5%.

В 2001-2003 годах, после вступления на пост президента США Джорджа Буша - младшего, ставка продолжала понижаться до уровня в 1% (25 июня 2003 года) для борьбы с рецессией. Целевой показатель оставался неизменным в течение года, затем был опять поднят.

В 2006 году глава ФРС Бен Бернанке неоднократно повышал ставку (вплоть до 5,25% 29 июня 2006 года) для противодействия росту "пузыря" на рынке недвижимости (когда рыночная цена значительно превышает реальную). Однако начало мирового финансового кризиса вынудило регулятора в 2007-2008 году снизить ставку.

16 декабря 2008 года был установлен рекордно низкий диапазон - от 0 до 0,25%, одновременно ФРС проводила политику количественного смягчения (всего ФРС скупила активы на сумму около $4,5 трлн). После этого целевая ставка не менялась семь лет, а эффективная ставка колебалась в пределах от 0,07% (декабрь 2012 года, начало 2014 года) до 0,2-0,22% (февраль 2009 года, весна 2010 года). В августе 2015 года эффективная ставка составила 0,14%. В декабре 2015 года в США уровень безработицы составлял 5% (самый низкий показатель с февраля 2008 года), рост ВВП прогнозировался на уровне 2,8%. В связи с этим 16 декабря 2015 года ФРС впервые с 2008 года изменила ставку, повысив ее до 0,25-0,5%.

14 декабря 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%. Это было второе повышение после 2008 года. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы (снижение до 4,7% с 4,8% в сентябрьском прогнозе), инфляции (повышение до 1,5% с 1,3% по сравнению с предыдущей оценкой), а также по росту ВВП США (до 1,9% с 1,8% из предыдущего прогноза) в 2016 году.

В 2017 году ФРС повышала ставку трижды: 15 марта до 0,75-1,0%, 14 июня - до 1,0-1,25% и 13 декабря - до 1,25-1,50% годовых. Данные решения были приняты на фоне рекордно низкой в США безработицы (4,1% в декабре 2017 года) и стабилизации экономической ситуации в стране и в мире.

По итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС 30-31 января 2018 года ставку решено было не менять.