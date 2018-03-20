Расследование о незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта 2018 года во Франции был задержан бывший президент страны Николя Саркози. По информации газеты Le Monde, он был помещен под стражу в полиции Нантера, куда его вызвали в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его избирательной кампании на выборах 2007 года.

Экс-президент подозревается в получении финансовых средств от режима ливийского лидера Муаммара Каддафи. Согласно французским законам, задержание Саркози может продлиться 48 часов, после чего ему могут предъявить обвинения.

Николя Саркози был президентом Франции в 2007-2012 годах. Баллотировался на выборах главы государства в 2012 году как кандидат правоцентристской партии "Союз за народное движение" (с 2015 года - "Республиканцы"). Проиграл во втором туре социалисту Франсуа Олланду.

Данные о возможном финансировании предвыборной кампании Саркози со стороны Ливии появились в СМИ в 2011 году. Тогда на фоне массовых акций протеста против режима Каддафи Париж признал (10 марта) в качестве единственного законного представителя ливийского народа оппозиционный Переходный национальный совет. Франция стала инициатором и главным участником военно-воздушной операции против Ливии (началась 19 марта).

10 марта 2011 года в интервью ливийскому агентству Jana Каддафи (свергнут и убит в октябре 2011 года) заявил, что "помог Саркози прийти к власти. Я ему дал денег еще до того, как он стал президентом". Сумму предоставленных финансовых средств и условия их получения Каддафи не назвал.

16 марта 2011 года сын Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от Саркози признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства и с учетом его позиции в отношении событий в Ливии вернуть эти средства.

30 апреля 2012 года французский портал журналистских расследований Mediapart представил в качестве доказательства документ, подписанный в 2006 году экс-министром иностранных дел Ливии Мусой Кусой, в котором говорится о выделении в общей сложности €50 млн на предвыборную кампанию Саркози. Впоследствии Куса опроверг подлинность документа.

20 сентября 2012 года передачу денег для финансирования кампании Саркози подтвердил бывший начальник ливийской разведки Абдалла Сенусси.

15 ноября 2016 года Mediapart разместил документальный фильм-расследование, в котором бизнесмен Зиад Такиеддин заявил, что в период в 2006-2007 годов трижды лично передавал деньги - в общей сложности €5 млн - через Клода Геана, соратника Саркози, занимавшегося вопросами финансирования его президентской кампании.

Французская прокуратура начала проверку финансирования избирательной кампании Саркози в апреле 2013 года. В том же году было начало расследование, однако затем оно было приостановлено и возобновлено вновь в 2017 году. В январе 2018 года во Франции был арестован Александр Джухри, связанный по мнению следствия с делом Саркози. Саркози неоднократно отрицал обвинения, называя их "нелепыми и смехотворными".