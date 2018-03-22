Как называли боевую технику и вооружения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 марта 2018 года на сайте Министерства обороны РФ завершится голосование за название новых боевых систем - боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата. Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства сообщил, что среди названий боевого лазерного комплекса лидируют "Василиск", "Пересвет" и "Блик". В тройку лидеров названий для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой вошли "Пальмира", "Сюрприз" и "Буревестник". Беспилотный подводный аппарат будет называться "Посейдон", "Аврора" или "Прибой".

Новые боевые системы были впервые представлены президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории и правилах наименований техники и вооружений в армиях СССР и России, а также о том, какие названия носили похожие виды оружия.

Обозначения видов боевой техники и вооружения

Традиционно в СССР боевая техника получала названия, состоящие из комбинации букв и цифр. Буквы в большинстве случаев обозначали вид боевой техники (скоростной бомбардировщик СБ), иногда с инициалами конструктора (пистолет-пулемет Шпагина ППШ). Цифра указывала на номер модели (Як-9).

С 1938 года для несекретной переписки была введена система индексации вооружений цифро-буквенными обозначениями, которые присваивались соответствующими управлениями Министерства обороны. Так, первая в мире межконтинентальная ракета Р-7 имела в этой системе индекс 8К71, автомат АКМ - 6П1.

На этапе разработки новые виды вооружений именовались "изделиями" или "объектами" с соответствующим номером. Например, танк Т-64 в конструкторской документации фигурировал как "объект 432", авиационная ракета Р-60 - "изделие 62". Кроме того, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (темы) стали получать имена собственные (шифры). Иногда они становились общеупотребимым названием боевой техники и после принятия ее на вооружение. Эти названия не являются секретными и могут употребляться в открытых источниках.

В целом традиция присваивать видам боевой техники и вооружений имена появилась после Второй мировой войны, во время которой эта практика широко использовалась Германией, США и другими странами. В СССР эти названия первоначально были неформальными ("Катюша", "Зверобой").

По какому принципу оружие получает названия

Никаких жестко регламентированных правил присвоения таких имен не существует. В ряде случаев можно отметить схожие названия однотипных видов оружия, скорее всего, зависящие от конкретного КБ или ведомства.

Многие зенитно-ракетные комплексы называли в честь рек ("Двина", "Волхов", "Шилка") и геометрических фигур ("Куб", "Квадрат", "Тор"). Однако это правило действовало не всегда (исключения - ЗРК "Бук", "Оса" и пр.).

Подводные лодки традиционно носили имена рыб и морских животных ("Мурена", "Ерш", "Кальмар"). Однако и здесь строгой системы не существует (строились субмарины проектов "Анчар", "Гранит", "Ясень").

Самоходные артиллерийские системы продолжительное время получали названия цветов ("Пион", "Тюльпан", "Гиацинт"), а реактивные системы залпового огня - метеорологических явлений ("Град", "Смерч", "Торнадо").

Другие виды боевой техники, а также научно-исследовательские (НИР) и опытно-конструкторские (ОКР) работы по их созданию носили самые различные, порой неожиданные имена - например, "Неизбежность" (НИР в рамках создания межконтинентальной ракеты), "Фантасмагория" (авиационная система целеуказания), "Метис" (противотанковая ракета), "Мультипликация" (мобильный аэростатный комплекс), "Поднос" (82-мм миномет).

Как называли боевые лазеры, крылатые ракеты и подводные аппараты

В открытых источниках упоминаются такие проекты боевых лазерных комплексов, как "Омега", "Дрейф", "Сокол-Эшелон" и "Дуэлянт". Создаваемые для сухопутных войск лазеры, ослепляющие оптико-электронные системы противника, скрывались под шифрами "Сангвин", "Стилет" и "Сжатие". Морские комплексы "Аквилон" и "Айдар" успешно испытывались в 1980-х годах.

Первые проекты стратегических крылатых ракет большой дальности, разрабатываемые в 1950-х годах ОКБ Семена Лавочкина и Владимира Мясищева, носили названия "Буря" и "Буран". Они не были приняты на вооружение, как и более поздние проекты "Буревестник" и "Метеорит". Стратегические крылатые ракеты наземного базирования "Рельеф" были ликвидированы в соответствии с договором РСМД, а их морской аналог "Гранат" остался на вооружении.

Создаваемые перспективные необитаемые подводные аппараты разных типов, а также НИР и ОКР по их созданию, по имеющимся данным, носят названия "Клавесин", "Скиф", "Амулет", "Юнона", "Суррогат" и "Концепт".