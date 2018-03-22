Состояние и планы реформирования системы утилизации мусора в Московском регионе. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2018 года 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие, шестеро были госпитализированы. Местные жители, собравшиеся на митинг, связали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Ядрово". Он расположен в 3-4 км от школ, где пострадали дети. Врачи и администрация области пока не назвали причин, вызвавших недомогание. Губернатор Андрей Воробьев 21 марта приезжал в Волоколамск в связи с происшествием.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о состоянии и планах реформирования системы утилизации мусора в Московском регионе.

Полигоны ТБО в Москве и Подмосковье

Ежегодно Москва и Московская область производят порядка 11,7 млн т ТБО, что составляет примерно 20% от общего объема мусора в России. На территории Москвы полигонов ТБО нет. В Московской области, по состоянию на 22 марта 2018 года, работают 15 полигонов ТБО (в 2013 году их было 39). Крупнейшей из действующих свалок является "Тимохово" в Ногинском районе площадью 108,6 га. При этом, по данным властей Московской области, мощности полигонов в регионе уже практически исчерпаны.

По данным вице-президента Федеральной палаты энергоэффективности и энергобезопасности Юрия Тихоненко, 85% мусора из Москвы захоранивается на свалках, 0,5% - перерабатываются. 14,5% вывозится на действующие мусоросжигательные заводы в Москве (Бирюлево) и Московской области (Люберцы).

Основные компании, занимающиеся утилизацией ТБО в столичном регионе, - ГУП "Экотехпром", ООО "МКМ-Логистика" и ООО "Эколайн".

Реформирование системы утилизации ТБО

30 декабря 2010 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти Москвы и Подмосковья разрабатывают программу по размещению на территории Московской области межрегиональных комплексов по переработке отходов. Программа так и не была реализована.

13 февраля 2013 года врио губернатора Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона планируют в ближайшее время закрыть 24 из 39 действующих полигонов, заменив их на мусороперерабатывающие заводы.

9 августа 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами", согласно которой реформировалась схема вывоза мусора из столицы, операторам поручалось наладить вторичную переработку отходов, обустроить площадки для сбора отходов.

21 декабря 2016 года Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов". Он рассчитан на срок 2017-2025 годы, реализовывать его планируется в Московском регионе и в Татарстане. В частности, планируется уменьшить объем захоронения ТБО в Московской обл. с 9,5 млн т в 2017 году до 6,5 млн т в 2025 году. Предусмотрено строительство новых предприятий по сжиганию и переработке мусора, введение новых способов утилизации отходов. В Московской области в рамках проекта планируется построить четыре современных мусоросжигательных завода. Два из них, в Наро-Фоминском и Воскресенском районах, начнут работать весной 2021 года, еще два, в Ногинском и Солнечногорском районах, - в 2022 году.