История конфликта вокруг мусорных полигонов Московского региона. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2018 года 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие, шестеро были госпитализированы. Местные жители, собравшиеся на митинг, связали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов (ТБО) "Ядрово". Он расположен в 3-4 км от школ, где пострадали дети. Врачи и администрация области пока не назвали причин, вызвавших недомогание. Губернатор Андрей Воробьев приезжал в Волоколамск в связи с происшествием.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории конфликта вокруг мусорных полигонов столичного региона.

В течение последних нескольких лет митинги против размещения новых свалок ТБО и мусоросжигательных заводов проводились регулярно. В частности, широко освещались в СМИ протесты против полигона "Левобережный" в Химках (2010 год, закрыт в 2012 году) и "Дмитровский" (2011 год, закрыт в 2015 году).

Закрытие "Кучино"

Наибольший резонанс проблема свалок приобрела в 2017 году из-за полигона ТБО "Кучино" в Балашихинском районе Подмосковья. Он был создан в 1964 году на месте карьера, закрыть его планировалось в 1975 году, поскольку он находился в непосредственной близости от деревни Фенино. Однако полигон продолжал действовать, на него ежегодно свозилось до 600 тыс. т отходов, в том числе по "серым" схемам.

15 июня 2017 года в ходе прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратились жители Балашихи, попросив закрыть полигон. Владимир Путин ответил, что попросит губернатора и правительство РФ заняться этим вопросом. Президент также отметил, что помочь в преодолении подобных проблем должны мусороперерабатывающие заводы, решение о строительстве которых уже принято.

22 июня на совещании с членами правительства Владимир Путин потребовал закрыть полигон "Кучино": "Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области Андрей Воробьев - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку!". В тот же день глава государства подписал список поручений по итогам прямой линии, в котором потребовал от губернатора Андрея Воробьева и министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского в течение месяца закрыть "Кучино", а от Генеральной прокуратуры РФ и Росприроднадзора - провести его проверку. В тот же день Андрей Воробьев заявил, что дал команду с 23 июня закрыть полигон. После этого было объявлено о планах рекультивации свалки с марта 2018 года и создании вместо нее горнолыжного спуска или экстрим-парка.

На этом проблемы с "Кучино" не закончились. В августе 2017 года в рамках предрекультивационных работ его территорию засыпали грунтом. В ноябре жители Балашихи и восточных районов Москвы начали жаловаться на появление неприятного запаха. 14 ноября мэр Балашихи Сергей Юров на городском митинге сообщил жителям, что основным его источником является именно закрытая свалка: "Туда 50 лет возили мусор, который и сегодня гниет. И из всех этих залежей выходит газ". 20 ноября министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган высказал предостережение, что с началом работ по выполаживанию склонов экскаваторами, выбросы неприятно пахнущего свалочного газа с "Кучино" могут усилиться.

3 декабря, чтобы избежать выхода свалочного газа, в "Кучино" начали бурить скважины и сжигать его в факелах. Однако 8-14 декабря жители в Северо-Восточного, Центрального, Северо-Западного и Северного округов столицы начали жаловаться на неприятный запах, который сравнивали с запахом кислой капусты или сероводорода. 15 декабря МЧС РФ объявило, что причиной запаха были работы на "Кучино".

Хотя в декабре 2017 года высказывались опасения, что из-за появления запахов рекультвация полигона может быть отложена, в феврале 2018 года власти Подмосковья подтвердили ранее названные сроки. Также было объявлено, что работы обойдутся в 3,8 млрд рублей.

Другие закрытые полигоны

Ситуация с "Кучино" спровоцировала закрытие ряда других мусорных полигонов в Московской области. В частности, 1 сентября был закрыт "Кулаковский" в Чеховском районе, в декабре закрылись "Аннино" в Рузском районе, "Часцы" в Одинцовском районе, "Солопово" в Зарайском районе и "Съяново" в Серпухове.

Из-за закрытия московских свалок власти Москвы 1 октября объявили о готовящейся расконсервации в Троицком автономной округе Москвы временно закрытого в 2016 году мусорного полигона "Малинки". На его базе планировалось создать новый утилизационный объект мощностью до 1 млн т в год. Проект был одобрен государственной экспертизой. Это решение вызвало протесты жителей Троицка и соседних населенных пунктов. 19 октября Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку данного решения. В тот же день глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев объявил, что Москва не планирует размещать в "Малинках" бытовые отходы. 19 декабря мэр Сергей Собянин подписал распоряжение об окончательной консервации "Малинок".

"Ядрово"

Полигон "Ядрово" расположен в 7 км к востоку от центра города Волоколамска рядом с одноименной деревней. Проектная мощность - 200 тыс. т в год.

21-23 февраля 2018 года жители города начали жаловаться в соцсетях на удушливый запах, а также сыпь и рвоту. 3 и 10 марта в Волоколамске прошли массовый митинги, собравшие около 5 тыс. человек - на них жители потребовали немедленно закрыть полигон. Контролирующие органы подтвердили, что в районе "Ядрово" регистрировали превышение предельной концентрации сероводорода в 7,5 раза. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня, и взял ее под личный контроль. 17 марта министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган объявил о том, что в июне в "Ядрово" будет установлена система дегазации.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона планировалось открыть на основе современных технологий 23-24 марта, он будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. т отходов ежегодно.