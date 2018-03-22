Как США вводили пошлины на импорт стали и алюминия. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2018 года в силу вступают распоряжения президента США Дональда Трампа, в соответствии с которыми страна вводит пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Эти меры коснутся всех стран, за исключением Канады и Мексики, которые являются членами Соглашения о свободной торговле (NAFTA). Переговоры об освобождении от тарифов ведет Евросоюз. По замыслу Дональда Трампа, пошлины позволят американской сталелитейной промышленности возобновить производство на закрытых ранее заводах, нарастить общий объем выпуска продукции и снизить зависимость страны от импорта стали и алюминия. Это будет вторым случаем в современной истории, когда США вводят пошлины на импорт стали и первым - на алюминий.

История американских пошлин на сталь до 2000-х годов

Пошлины на железо, сталь и другую продукцию металлургии были введены в соответствующем законе США о таможенных тарифах, принятом в 1789 году вскоре после ратификации конституции страны. Первоначально размер пошлины на железо и сталь составлял 5% и на протяжении XIX века оставался примерно на таком же уровне. Уже к 1860-м годам за счет быстрого развития железных дорог и промышленности США создали самую мощную в мире сталелитейную отрасль и к концу XIX века превратились в крупнейшего экспортера стали, рельсов и другой металлургической продукции. Другие страны не могли конкурировать с США по цене. Благодаря этому с 1870 года ввозные пошлины на сталь, рельсы и так далее снизились в несколько раз, а в 1913 году были отменены.

В 1948 году США присоединились к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ; General Agreement on Tariffs and Trade) - предшественнику Всемирной торговой организации (ВТО, World Trade Organization).

К середине 1960-х годов американские сталелитейные компании начали испытывать возросшую конкуренцию со стороны Японии и стран Западной Европы, которые нарастили экспорт в Америку. Однако тогда американские власти решили не вводить пошлины, а договариваться с торговыми партнерами о прекращении демпинга и сокращении ввоза стали. 1 января 1969 года при президенте Линдоне Джонсоне Япония и члены Европейского объединения угля и стали (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург) договорились сократить экспорт в США. В 1974 году администрация Джеральда Форда аналогичным образом отказала профсоюзу сталелитейщиков и лоббистам во введении пошлин на нержавеющую сталь - вместо этого были достигнуты договоренности с основными импортерами о квотах на импорт.

Длительного эффекта соглашения 1960-1970-х годах не дали. В конце 1990-х годов из-за конкуренции со стороны иностранных производителей, прежде всего Китая и России, американская металлургия начала терпеть убытки. 31 компания, работавшая в этой области, потерпела банкротство, в том числе корпорация Ling-Temco-Vought, которая была третьей по объемам производства стали в США.

В 2000 году в ходе своей избирательной кампании на пост президента США Джордж Буш - младший активно критиковал администрацию Билла Клинтона и вице-президента Альберта Гора в том, что они не принимали мер для защиты сталелитейной промышленности.

Меры Джорджа Буша - младшего

5 марта 2002 года, чуть больше года спустя после вступления в должность президента США, Джордж Буш - младший ввел на три года пошлины на ввоз стали в размере 8-30%. Это было сделано в соответствии со статьей 201 закона США о торговле от 1974 года, который разрешает вводить торговые ограничения, когда импорт какой-либо продукции наносит значительный ущерб национальной экономике. Канаде и Мексике, как членам NAFTA, было разрешено по-прежнему ввозить сталь без пошлин, аналогичное послабление Джордж Буш - младший сделал для некоторых развивающихся стран, в том числе Аргентины, Таиланда и Турции.

Хотя администрация Буша утверждала, что пошлины введены в соответствии с правилами ВТО, против них резко выступили страны, которых коснулись таможенные тарифы. 26 марта 2002 года иск в ВТО к США подал Китай. Вскоре к нему присоединились Бразилия, Япония, Южная Корея, Евросоюз и др. Россия к иску не присоединялась, поскольку в то время не была членом ВТО. Однако 10 марта РФ в качестве ассиметричной меры ввела запрет на импорт американских куриных окорочков из-за заражения сальмонеллезом, а затем начала отдельные переговоры с США о снижении пошлин.

11 июля 2003 года ВТО признала пошлины США противоречащими правилам организации. Апелляцию Соединенных Штатов ВТО отклонила 10 ноября 2003 года, разрешив странам, подавшим иск, ответные меры к США на сумму в $2 млрд. В их числе могли быть, например, пошлины на автомобили. Из-за этого 4 декабря 2003 года Джордж Буш - младший отменил пошлины на сталь.

За время действия таможенных тарифов производство стали в США выросло на 4% (с 90,1 до 93,7 млн т). Однако, по оценкам Комиссии по международной торговле США, пошлины почти не сказались на экономике страны, приведя к небольшому снижению ВВП на $41,6 млн(около 0,0004%).

Причины введения пошлин 2018 года

С 2003 по 2017 год производство стали в США снизилось на 13% с 93,7 до 81,6 млн т. Для сравнения, в крупнейшей стране-производителе, КНР, выпуск вырос в 6 раз до 832 млн т.

Производство алюминия в США упало в два раза: с 1,5 млн т в 2003 году до 740,9 тыс. т в 2017 году Китай (также крупнейший производитель) нарастил производство в пять раз: с 6 млн т в 2003 году до 31 млн т в 2016 году.

В результате, в 2017 году США стали крупнейшим в мире импортером стали и алюминия. В 2017 году страной было закуплено 34,6 млн т стали, из них 17% приходились на долю Канады, 14% - Бразилии, 10% - Республики Корея, 9% - Мексики, 8% - России. Алюминия в 2017 году США импортировали 7 млн т, из них 35,7% - в Канаде, по 8,5% - в России и ОАЭ, 7% - в Китае. Все эти страны за исключением Канады и Мексики, входящих в NAFTA, могут в результате пошлин понести серьезные убытки.

Обещание перезаключить торговые сделки с основными партнерами и, возможно, ввести пошлины, было одним из основных обещаний в предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

О решении ввести пошлины на сталь и алюминий Дональд Трамп объявил 1 марта 2018 года. При этом в своем аккаунте в социальной сети Twitter он добавил, что "Торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть".