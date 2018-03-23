Биография Герберта Макмастера

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 марта президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. На этом посту его сменит бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон. Официальная передача дел состоится 9 апреля.

Происхождение и образование

Герберт Макмастер (полное имя - Герберт Рэймонд Макмастер, Herbert Raymond McMaster) родился 24 июля 1962 года в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. В 1980 году окончил военную академию Валли-Фордж (штат Пенсильвания), а в 1984 году - Военную академию в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк), получив звание второго лейтенанта. В 1999 году окончил Командно-штабной колледж армии США (штат Канзас), а в 2003 году - Колледж армии США (штат Пенсильвания). Также имеет степень доктора исторических наук (Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, штат Северная Каролина).

Военная служба

В 1984 году получил назначение в 66-й бронетанковый полк 2-й бронетанковой дивизии (неоф. - "Ад на колесах"; Hell on Wheels). В 1989 году был переведен во 2-й кавалерийский полк (мотопехотный полк армии США), который дислоцировался на американской базе Уорнер Барракс в городе Бамберг, Германия.

В 1990-1991 годах в ходе войны в Персидском заливе командовал отрядом Eagle 2-го кавалерийского полка и принял участие в "битве у 73 вертикали" (Battle of 73 Easting, разделительная линия на топографической карте, направление север-юг). Тогда, несмотря на значительное превосходство противника, отряд из девяти танков во главе с Макмастером уничтожил более 80 единиц военной техники (в том числе 24 танка) иракской армии. Об этом сражении он написал несколько книг, которые впоследствии были включены в курс обучения в Вест-Пойнте.

В 1994-1996 годах Макмастер был профессором военной истории в Военной академии в Вест-Пойнте. В 1999-2002 годах командовал 1-м эскадроном 4-го кавалерийского полка. Затем занимал ряд постов в Центральном командовании США (USCENTCOM; зона ответственности - Ближний Восток, Центральная и Южная Азия), в том числе в звании подполковника возглавлял консультативную группу командования (Commander's Advisory Group).

В 2004 году принял командование 3-м бронетанковым полком, воевавшим в Ираке в районе городе Телль-Афар. В 2006 году стал экспертом в лондонском Международном институте стратегических исследований.

В 2007-2008 годах служил в Ираке под началом Дэвида Петрэуса, командующего многонациональными силами в этой стране, принимал участие в разработке доктрины, известной под аббревиатурой COIN (counterinsurgency doctrine - контрповстанческая доктрина). С целью "установления демократии" на оккупированных территориях (Ирак и Афганистан) эта концепция применения силы допускала нарушение ряда правовых норм, включая отказ от презумпции невиновности, избирательное применение закона и контроль военных над гражданской сферой. В 2008 году получил звание бригадного генерала.

В 2008-2009 годах работал в Центре по интеграции сил и средств сухопутных войск США (штат Вирджиния), где занимался разработкой доктрины развития армии на следующие 10-20 лет. В 2010 году Герберт Макмастер был назначен заместителем командующего Международными силами содействия безопасности в Афганистане по планированию. Одновременно возглавлял объединенную межведомственную тактическую группу "Шафафийят" по противодействию коррупции в Афганистане. В 2012 году был повышен до генерал-майора и занял пост командира Центра обучения и совершенствования боевых навыков армии США на базе Форт-Беннинг (на территории Джорджии и Алабамы).

В 2014 году в звании генерал-лейтенанта он был назначен заместителем главы командования сухопутных войск, отвечающим за подготовку личного состава и выработку доктрин его боевого применения и директором Центра по интеграции сил и средств сухопутных войск США.

Помощник по национальной безопасности

20 февраля 2017 году президент Дональд Трамп назначил его на пост помощника по национальной безопасности. На этом посту Макмастер сменил Майкла Флинна, который вынужден был подать в отставку из-за скандала, связанного с его контактами с представителями российского внешнеполитического ведомства.

15 марта 2017 году Сенат США утвердил Герберта Макмастера на этом посту с сохранением звания генерал-лейтенанта сухопутных войск ВС США. Обычно Сенат не утверждает кандидатуры помощников президента, но в случае с Макмастером это было необходимо, так как он выразил желание остаться на военной службе. Таким образом, Макмастер стал вторым действующим офицером, занявшим пост помощника президента США по национальной безопасности (после Колина Пауэлла; 1987-1989 годы).

В Белом доме отставку Макмастера объяснили, как и ранее увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона, необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации. По данным американских СМИ, президент принял решение о замене своего помощника из-за постоянных противоречий. Согласно утечкам из Белого дома, Макмастер препятствовал многим внешнеполитическим инициативам Трампа. Так, один бывший высокопоставленный член Совета национально безопасности США рассказал изданию The Daily Caller, что "Макмастер возражает против всего, чего хочет президент", "Трамп хочет уйти из Афганистана и Сирии, Макмастер хочет войти туда. Трамп хочет разобраться с ситуацией вокруг Китая и сделки с Ираном, Макмастер не хочет".

Отношение к России

Неоднократно заявлял о необходимости перевооружения американской армии и повышения ее боеспособности, так как, по его мнению, в последние годы Россия добилась "качественного улучшения" своих вооруженных сил и демонстрирует превосходство в артиллерии и боевых машинах пехоты. В мае 2016 года американский интернет-ресурс Politico назвал Макмастера в числе американских военачальников, которые сознательно раздувают "российскую угрозу" для получения бюджетных средств.

В феврале 2015 года Макмастер обвинил Россию в ведении "гибридной войны" на Украине и заявил о необходимости применения в отношении РФ принципа "сдерживания на передовых рубежах, предусматривающего использование американских сухопутных войск".

В апреле 2017 года в интервью телеканалу ABC обвинил Россию в ведении "подрывной деятельности" в Европе.

Награды

Имеет более 20 военных наград, среди которых орден Легиона почета, медали за кампании в Ираке и Афганистане, "Бронзовая звезда", "Серебряная звезда", "Пурпурное сердце", медаль Освобождения Кувейта (Саудовская Аравия) и медаль Освобождения (Кувейт) и проч.

Разные сведения

В 1997 году вышла книга "Нарушение долга: Линдон Джонсон, Роберт Макнамара, Объединенный комитет начальников штабов и ложь, которая привела к Вьетнаму", основанная на диссертации Макмастера. В ней жесткой критике подвергается роль военных, в частности министра обороны Макнамары, в войне во Вьетнаме.