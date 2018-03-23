Террористические акты во Франции. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2018 года в городе Треб (регион Лангедок - Руссильон - Юг-Пиренеи на юге Франции) вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. В ходе штурма нападавший был застрелен, заложники освобождены. Погибли, по разным данным, от двух до трех человек. Региональные власти признали произошедшее терактом.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о терактах во Франции с 2012 года, жертвами в которых становились более одного человека. Всего таких случаев было шесть. Крупнейший из терактов произошел в Париже 13 ноября 2015 года.

В марте 2012 года на юге Франции, в городах Тулуза и Монтобан, произошла серия убийств. 11, 15 и 19 марта жертвами террориста-одиночки Мохаммеда Мера (француз алжирского происхождения) стали семь человек - трое военнослужащих, учитель и ученики еврейской школы. 22 марта того же года в ходе операции по задержанию террорист был убит. Ответственность за теракты взяла на себя группировка исламистов, связанная с организацией "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКИМ, запрещена в РФ).

7 января 2015 года в Париже был совершен террористический акт против редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo, неоднократно публиковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Были расстреляны 12 сотрудников журнала, 11 человек получили ранения. Террористы - братья Саид и Шериф Куаши (французы алжирского происхождения) - были ликвидированы в результате полицейской спецоперации 9 января того же года в местечке Даммартен-ан-Гоэль в 50 км к северу от Парижа. По словам Шерифа Куаши, он действовал по поручению и при финансовой поддержке йеменского крыла запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида".

13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде Сен-Дени практически одновременно произошла скоординированная серия терактов. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства около футбольной арены Stade de France в Сен-Дени, где в тот момент шла игра сборных Франции и Германии. На матче присутствовал французский президент Франсуа Олланд. На бульваре Шарон, бульваре Вольтер, улицах Фонтен-о-Руа и Алибер преступники открыли огонь по людям. Нападению подвергся концертный зал Bataclan, где в тот момент выступала рок-группа Eagles of Death Metal. Террористы взяли в заложники посетителей, а после прибытия полицейского спецназа начали массовый расстрел людей. В результате атак погибли в общей сложности 130, ранения получили 352 человека. Теракты 13 ноября 2015 года стали крупнейшими по числу жертв в истории Франции, ответственность за них взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). 18 ноября в Сен-Дени во время полицейского рейда был убит предполагаемый организатор атак Абдельхамид Абаауд. 18 марта 2016 года в Брюсселе был задержан француз марокканского происхождения Салах Абдеслам, который, по данным следователей, сыграл ключевую роль в подготовке терактов и находился в Париже в день атак. Он был экстрадирован во Францию.

13 июня 2016 года в парижском пригороде Маньянвиле 25-летний француз марокканского происхождения Лароси Аббала совершил нападение на 42-летнего полицейского, нанеся ему несколько смертельных ударов ножом, после чего забаррикадировался в доме убитого. Там он совершил еще одно убийство, зарезав подругу полицейского, которая также работала в структуре МВД, и пригрозил привести в действие взрывное устройство. В ходе последовавшего штурма сотрудники спецподразделения ликвидировали убийцу и спасли трехлетнего ребенка погибших полицейских. Официальный представитель французского правительства Стефан Ле Фоль назвал произошедшее терактом и "ужасной драмой". Ответственность за преступление взяла на себя группировка ИГ. 18 июня 2016 года были задержаны и помещены под стражу двое вероятных сообщников Абаллы - Шараф-Дин Аберуз и Саад Раджраджи, им были предъявлены обвинения в связях с террористической организацией. В январе 2017 года суд освободил Раджраджи, переведя его под полицейское наблюдение.

14 июля 2016 года в Ницце во время гуляний в честь Национального праздника (также известен как День взятия Бастилии) на Английской набережной 19-тонный грузовой автомобиль врезался в толпу людей, которые пришли посмотреть салют. Преступник, намеренно делая зигзаги, стремился задавить как можно больше людей. В толпе ему удалось проехать около 2 км. В результате атаки погибли 86 человек (в том числе гражданки РФ Виктория Савченко и Алина Богданова) и более 430 человек пострадали. Полицейские застрелили водителя грузовика - француза тунисского происхождения Мохамеда Лахуаиедж Бухлеля. Президент Франции Франсуа Олланд в своем обращении к народу назвал случившееся террористическим актом. Ответственность за атаку взяла на себя ИГ.

1 октября 2017 года в Марселе рядом с вокзалом Сан-Шарль нелегальный иммигрант из Туниса Ахмед Ханачи нанес смертельные ножевые ранения двум девушкам в возрасте 20 и 21 года. Сразу после этого он был застрелен патрулирующими привокзальную территорию солдатами. Прокуратура расценила нападение как "убийство с террористической подоплекой". Ответственность за атаку взяла на себя ИГ.