Биография театрального режиссера Сергея Женовача

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2018 года министр культуры РФ Владимир Мединский объявил о назначении театрального режиссера Сергея Женовача художественным руководителем Московского Художественного театра им. Чехова (МХТ им. Чехова), который остался без главы после смерти народного артиста СССР Олега Табакова. Сергей Женовач вступит в должность 23 апреля.

Сергей Васильевич Женовач родился 15 мая 1957 года в Потсдаме (ГДР, ныне - ФРГ) в семье советского офицера-военнослужащего. В детстве вместе с родителями проживал в Краснодаре.

В 1979 году окончил режиссерский факультет Краснодарского государственного института культуры, в 1988 году - режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС, ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Москва), где учился в мастерской Петра Фоменко.

Преподавательская деятельность

В 1988 году прошел ассистентуру-стажировку и начал преподавательскую деятельность в ГИТИСе на кафедре режиссуры в мастерской Петра Фоменко.

С 2001 года по настоящее время является художественным руководителем мастерской совместного обучения режиссеров и актеров на кафедре режиссуры драмы.

С 2004 года по настоящее время - заведующий кафедрой режиссуры драмы. Профессор.

Является одним из редакторов-составителей учебного пособия "Мастерство режиссера. I-V курсы" (2016).

Режиссерская деятельность

В 1979-1983 годах возглавлял Краснодарский молодежный любительский театр. Поставил в нем спектакли "По поводу мокрого снега" по второй части повести Федора Достоевского "Записки из подполья", "Сын красавицы Пилы" по четырем главам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" и "Записки одного лица" по рассказам Федора Достоевского "Бобок" и "Сон смешного человека".

В 1988-1991 годах работал режиссером в театре-студии "Человек" (ныне - Московский драматический театр "Человек"). Осуществил в нем постановки пьесы "Панночка" Нины Садур и "Иллюзия" Пьера Корнеля.

В 1991-1996 годах - режиссер, в 1996-1998 годах - главный режиссер Московского драматического театра на Малой Бронной. Поставил в нем спектакли: "Король Лир" по драме Уильяма Шекспира, "Леший" по комедии Антона Чехова, сценическую трилогию "Бесстыжая", "Рыцарь бедный", "Русский свет" по роману Федора Достоевского "Идиот", "Маленькие комедии" по одноактным пьесам Ивана Тургенева, "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина и другие.

В 1994, 1996 и 1997 годах ставил в театрах Молде и Бергена (Норвегия) спектакли по пьесам Антона Чехова ("Три сестры"), Генрика Ибсена ("Дикая утка") и Уильяма Шекспира ("Ромео и Джульетта").

В 1996 году с артистами Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" поставил спектакль по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне".

В первой половине 2000-х сотрудничал с Государственным академическим Малым театром России. Поставил на его сцене спектакли "Горе от ума" по пьесе Александра Грибоедова, "Правда - хорошо, а счастье лучше" по комедии Александра Островского и "Мнимый больной" по произведению Мольера.

В 2004 году в Московском художественном театре им. А. П. Чехова осуществил постановку "Белой гвардии" Михаила Булгакова.

В ноябре 2004 года со студентами своей гитисовской мастерской выпустил спектакль "Мальчики" по девяти главам романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы".

Весной 2005 года Сергей Женовач вместе со своими студентами - выпускниками ГИТИСа провел фестиваль дипломных работ курса "Шесть спектаклей в ожидании театра" и объявил о создании театра "Студия театрального искусства". С 2005 года по настоящее время возглавляет его в качестве художественного руководителя. Осуществил на его сцене более десяти постановок. Среди них: "Захудалый род" по роману Николая Лескова, "Игроки" по произведению Николая Гоголя, "Река Потудань" по рассказу Андрея Платонова, "Три года" по повести Антона Чехова, "Брат Иван Федорович" по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы", "Москва - Петушки" по поэме Венедикта Ерофеева, "Записки покойника" и "Мастер и Маргарита" по произведениям Михаила Булгакова, "Заповедник" по мотивам повести Сергея Довлатова и другие.

В октябре 2015 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России поставил оперу Петра Чайковского "Иоланта".

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РФ (2006).

Награжден орденом Почета (2012).

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2003 год, премии правительства РФ в области культуры за 2014 год.

Отмечен театральными премиями "Золотая маска" в номинации "Работа режиссера" (2007, за спектакль "Захудалый род") и "Хрустальная Турандот" в категории "Лучшая режиссура" (2005, "Мальчики"; 2015, "Самоубийца"; 2017, "Мастер и Маргарита"), Международной премией Станиславского (2005), премией Александра Солженицына (2015) и другими.