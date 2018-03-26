Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. По предварительным данным СК, погибли 56 человек.

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Зимняя вишня" расположен в центральной части города (проспект Ленина, д. 35). Ранее на месте здания находился снесенный в 2007 году Кемеровский кондитерский комбинат (ККК). Его компания-владелец (ОАО "ККК") в 2009 году была перепрофилирована, в сентябре того же года была открыта первая очередь ТРЦ "Зимняя вишня", в полном объеме центр заработал в ноябре 2013 года.

Площадь четырехэтажного здания - 18,9 тыс. кв. м. В ТРЦ располагалось около 14 магазинов, отделение Сбербанка, кафе, детский центр, фитнес-центр, кинотеатр с тремя залами (один зал на 256 мест и два - на 143 места каждый), парковка на 250 машино-мест, автомойка, сауна, игровая комната, бассейн.

Владельцы, операторы

Здание принадлежит ОАО "ККК", которое является дочерней компанией ООО "КДВ Групп" (Томск), 100% акций которого, в свою очередь, владеет АО "Кондитерус ком" (Томск). Основная деятельность "КДВ Групп" - производство кондитерских изделий и закусок (бренды - "Яшкино", "Кириешки", "Озерский сувенир", "3 корочки", ETRE). Структура собственности "Кондитерус ком" не раскрывается. Его основателем и владельцем в СМИ называют предпринимателя Дениса Штенгелова. При этом пост генерального директора "Кондитерус ком" занимает Евгений Окориков, ОАО "ККК" руководит Юлия Богданова.

По данным "Спарк-Интерфакс", выручка ОАО "ККК" в 2016 году - 61,5 млн руб. (рост на 4% по сравнению с 2015 годом) При этом чистый убыток за год сократился более чем в два раза - 19,8 млн руб.

Также по адресу проспект Ленина, д. 35 зарегистрировано ООО "Зимняя Вишня Кемерово", оператор ТРЦ, 100% акций которого владеет Надежда Судденок. Она выкупила их в 2016 году у Валентины Фазульяновой. Согласно данным ЕГРЮЛ, фирма занимается розничной торговлей напитками, ресторанной деятельностью. Выручка в 2016 году - 68,1 млн руб. (столько же, сколько и в 2015 году). Чистый убыток также не изменился по сравнению с 2015 годом - 24,1 млн руб.

Кроме того, Надежде Судденок принадлежит ООО "Бизнес-спорт" - оператор кинотеатра и фитнес-залов в ТРЦ "Зимняя вишня". Выручка компании в 2016 году снизилась на 10% по сравнению с 2015 годом и составила 23,3 млн руб. И в 2016 году, и в 2015 году предприятие показывало убыток в 20 млн руб.

Проверки МЧС

По данным "Спарк-Интерфакс", за последние несколько лет ОАО "ККК" планово проверялось МЧС один раз (в 2012 году), ООО "Зимняя Вишня Кемерово" - два раза (также планово, в 2016 году). Во всех случаях нарушений выявлено не было. О проверках ООО "Бизнес-спорт" данные отсутствуют.

Сайт ТРЦ "Зимняя вишня" - http://www.zimvishna.ru/.