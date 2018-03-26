Крупнейшие пожары в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2018 года в Кемерове в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли, по последним данным, не менее 56 человек. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о крупнейших пожарах в зданиях в РСФСР и РФ, жертвами которых становились более 50 человек. Всего таких случаях было четыре (не включая пожар в Кемерове).

Клуб "Хромая лошадь" - 156 погибших

5 декабря 2009 года в Перми в результате неосторожного использования пиротехники произошел пожар в ночном клубе "Хромая лошадь". Погибли 156 человек, пострадали 78. Причиной ЧП стало несоблюдение правил пожарной безопасности: в помещении, рассчитанном на 50 посадочных мест, собралось около 300 человек; потолок и стены клуба были отделаны горючими материалами; отсутствовало аварийное освещение. В апреле 2013 года суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и проверявшего заведение пожарного инспектора к различным срокам заключения в колониях общего режима.

Школа в Чувашии - 110 погибших

5 ноября 1961 года в деревне Эльбарусово Мариинско-Посадского района Чувашской АССР (ныне - Республика Чувашия) произошел пожар в школе. ЧП произошло во время праздничного концерта, посвященного 7 ноября - Дню Октябрьской революции 1917 года. Отдельного актового зала в учреждении не было, для концерта убиралась стена между двумя классами. Из-за переполненности помещения (собрались 230 учащихся и детей дошкольного возраста вместо максимально допустимых 115 человек) партами и стульями были перегорожены все запасные выходы. Пока шел концерт, в соседнем кабинете учитель физики вместе со старшеклассниками ремонтировал передвижную киноустановку для показа фильмов после концерта. При попытке припаять одну из деталей учитель случайно поджег бензин в ведре, заготовленный для бака проектора, а потом опрокинул ведро на пол. Пылающий бензин вытек в коридор, огонь быстро охватил все деревянное здание школы. Погибли 110 человек: 106 детей в возрасте от 3 до 15 лет и четыре учителя. Директор школы С. Ярукин и учитель физики М. Иритков были осуждены на восемь и десять лет тюрьмы соответственно.

Дом престарелых в Краснодарском крае - 63 погибших

20 марта 2007 года в станице Камышеватской (Краснодарский край) загорелся дом-интернат для престарелых и инвалидов "Приазовье". Погибли 63 человека, 29 пострадали, площадь пожара превышала 1 тыс. кв. м. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, эвакуировать людей не удалось из-за отсутствия сигнализации, систем оповещения, средств защиты. В 2009 году суд города Ейск признал бывшего директора интерната Галину Корвель и ее бывшего заместителя Юрия Божко виновными в нарушении правил противопожарной безопасности и приговорил к лишению свободы сроком на 3,5 и четыре года соответственно.

Здание УВД в Самаре - 57 погибших

10 февраля 1999 года в здании главного управления внутренних дел по городу Самара произошел пожар: по официальной версии, кто-то из сотрудников бросил непогашенный окурок. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям пятиэтажного здания 1936 г. постройки и полностью его уничтожил. Эвакуационные выходы были заперты, ведомство игнорировало ранее выданные предписания Государственного пожарного надзора. Многие из находившихся в здании людей были вынуждены прыгать из окон. Погибли 57 человек, более 200 получили ожоги и травмы.