Как наказывали виновников крупных пожаров в РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2018 года в Кемерове в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли, по последним данным МЧС России, не менее 64 человек. По факту пожара Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, как судили виновников крупных пожаров в РФ с 2000 года.

10 апреля 2003 года в Махачкале (Дагестан) вследствие замыкания в электропроводке возник пожар в школе-интернате для глухонемых детей. Погибли 30 воспитанников учреждения. По обвинению в нарушении правил пожарной безопасности проходили директор школы-интерната Раисат Загидов и его заместитель Камиль Гаджимагомедов. 2 июня 2004 года суд Советского района Махачкалы приговорил их к трем и двум годам условного лишения свободы соответственно.

24 ноября 2003 года в Москве в результате пожара общежития №6 Российского университета дружбы народов (РУДН) погибли 44 человека. 27 февраля Гагаринский суд столицы вынес приговоры шестерым подсудимым по делу о пожаре. Виновными были признаны проректор по административно-хозяйственной деятельности РУДН Евгений Куницын, заведующий сгоревшим общежитием Алексей Борисов, главный механик Василий Зиновьев, главный инженер Аведик Царитов, и. о. начальника главного хозяйственного управления Геннадий Ермолаев, а также пожарный инспектор Госпожнадзора Юго-Западного административного округа Москвы Павел Лонин. Последний получил самое строгое наказание - два года колонии-поселения. Остальные были приговорены к условному заключению на срок до трех лет. Суд обязал осужденных выплатить компенсацию на общую сумму в 1 млн 300 тыс. рублей.

10 ноября 2004 года в перенаселенном общежитии ТЭЦ в Кызыле (Республика Тыва) замыкание в электрораспределительном щите вызвало пожар. В результате ЧП погибли 26 человек (в том числе 12 детей). Обвиняемыми по уголовному делу о пожаре проходили старший инспектор городского отдела Госпожнадзора Лариса Заболотских и мастер жилищно-эксплуатационного предприятия "Наш дом" Саида Иргит. 26 октября 2005 года Кызыльский городской суд признал Заболотских виновной в халатности и нарушении правил пожарной безопасности, приговорив ее к четырем годам лишения свободы условно и запретив занимать должности в Госпожнадзоре сроком на один год. Саиду Иргит Кызыльский горсуд оправдал в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

11 июля 2005 года в Ухте (Республика Коми) в результате пожара в торговом центре "Пассаж" погибли 25 человек. Причиной пожара стал умышленный поджог. 10 июля 2009 года Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению исполнителей преступления - Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Заказчиками поджога следствие называло Валентина Гаджиева, а также братьев Фарида и Асрета Махмудовых. 15 октября 2013 года Махмудовы были оправданы коллегией присяжных Верховного суда Коми, прокуратура республики обжаловала это решение и подала апелляционное представление в Верховный суд РФ, который в итоге отменил оправдательный приговор присяжных и отправил дело на повторное рассмотрение. 24 марта 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в городе Днепропетровск (ныне - Днепр) задержала находившегося в международном розыске по линии Интерпола "подозреваемого в поджоге торгового центра в Ухте - неоднократно судимого уроженца Дагестана".

16 января 2006 года во Владивостоке в результате пожара в здании института "ПромстройНИИпроект", которое функционировало как торгово-офисный центр, погибли девять человек. Все погибшие были сотрудниками расположенного в здании отделения Сбербанка России. 23 октября 2007 года Первореченский районный суд Владивостока признал виновными в пожаре бывшую управляющую Приморским отделением Сбербанка России Людмилу Феофанову, старшего инженера этой организации Виктора Ханикова, начальника отдела Госпожнадзора Первореченского района Владивостока Сергея Лузгана, владельца сгоревших помещений Виктора Марченко и старшего пожарного инспектора Алексея Лобанова, приговорив их к срокам от 1 года 10 месяцев до двух лет лишения свободы в колонии-поселении. В пользу родственников погибших суд взыскал с осужденных 2,5 млн рублей.

20 марта 2007 года в станице Камышеватской (Краснодарский край) загорелся дом-интернат для престарелых и инвалидов "Приазовье". Погибли 63 человека, 29 пострадали, площадь пожара превышала 1 тыс. кв. м. В 2009 году суд города Ейск признал бывшего директора интерната Галину Корвель и ее бывшего заместителя Юрия Божко виновными в нарушении правил противопожарной безопасности и приговорил к лишению свободы сроком на 3,5 и четыре года соответственно.

2 октября 2007 года в здании Московского института государственного и корпоративного управления произошел пожар, которому был присвоен пятый ранг сложности. Погибли 11 студентов, около 50 получили ожоги и травмы. Возгорание возникло из-за ветхой электропроводки. После возбуждения уголовного дела по факту пожара ректор вуза Андрей Звягин бежал из России. После экстрадиции на родину 23 мая 2013 года Лефортовским судом Москвы он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

4 ноября 2007 года в Тульской области произошел пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов в населенном пункте Вельне-Никольская Чернского района. В результате погибли 32 человека. Следствие установило, что в здании интерната отсутствовала система пожарной безопасности. 20 июля 2010 года Чернский райсуд Тульской области приговорил бывшего директора дома-интерната Юрия Николаева и его бывшего заместителя Александра Авдошина к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в колонии-поселении. По иску одной из потерпевших с осужденных было взыскано 50 тыс. рублей в возмещение морального вреда.

5 декабря 2009 года в Перми в результате неосторожного использования пиротехники произошел пожар в ночном клубе "Хромая лошадь". Погибли 156 человек. По обвинению в нарушении правил пожарной безопасности проходили девять человек. Соучредитель клуба Константин Мрыхин скрылся в Испании. В июне 2011 года его экстрадировали в Россию, 14 мая 2012 года Ленинский районный суд Перми приговорил Константина Мрыхина к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также к возмещению морального и имущественного вреда потерпевшим в размере более 200 млн рублей. 30 апреля 2013 года Ленинский районный суд Перми приговорил второго соучредителя клуба Анатолия Зака к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Исполнительного директора клуба Светлану Ефремову и арт-директора Олега Феткулова - к четырем и шести годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Устроителям пиротехнического шоу Сергею и Игорю Дербеневым суд назначил наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Бывшие инспекторы Госпожнадзора по Пермскому краю Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева были признаны виновными в халатности и получили пять лет и четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Бывшего главного государственного инспектора Пермского края по пожарному надзору Владимира Мухутдинова суд лишил права занимать госдолжности сроком на три года и назначил штраф в размере 70 тыс. рублей. В 2013 и 2015 годах Прокопьева, оба Дербеневых и Росляков были освобождены по амнистиям. В 2015 году суд освободил из колонии Ефремову, заменив ей неотбытую часть наказания ограничением свободы.

26 апреля 2013 года крупный пожар произошел в деревянном корпусе психиатрической больницы № 14, расположенной в поселке Раменский Дмитровского района Московской области. На момент возгорания в больнице находился 41 человек, включая трех медицинских работников. Из них погибли 38, спаслись всего три человека - медсестра и двое пациентов. 30 ноября 2016 года Дмитровский суд признал бывших главного врача психиатрической больницы № 14 Мурата Шаова и его заместителя Михаила Хохлова виновными в нарушении требований пожарной безопасности и назначил им наказание в виде 4,5 года заключения, но амнистировал их со снятием судимости.

13 сентября 2013 года в деревне Лука Маловишерского района Новгородской области в результате пожара в психоневрологическом интернате "Оксочи" погибли 37 человек - 36 пациентов и медсестра. 11 февраля 2015 года Чудовской райсуд Новгородской области приговорил бывшего директора интерната Сайгидгосена Магомедова к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, бывшего главного инженера учреждения Александра Куликова - к четырем годам колонии-поселения. В мае 2015 года Куликов был освобожден по амнистии.

11 марта 2015 года в Казани при пожаре в торговом центре "Адмирал" погибли 19 человек. По данным следствия, причинами ЧП стали использование в качестве торгового центра здания, не предназначенного для этого, а также грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. В качестве обвиняемых проходят 12 человек, в том числе глава основной компании - арендатора ТЦ Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, гендиректор компании - владельца здания Роберт Хайруллин, сотрудники службы судебных приставов и инспекции Госстройнадзора, а также пятеро рабочих, которые ремонтировали крышу здания в день пожара. 10 марта 2017 года после оглашения обвинения в Кировском райсуде Казани один подозреваемый частично признал причастность к совершению преступления, остальные не считают себя виновными.

27 августа 2016 года в Москве сгорел склад типографии ООО "Печатный экспресс" на Алтуфьевском шоссе, погибли 17 человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание в светильнике на первом этаже здания; версия о возможном поджоге не подтвердилась. 5 сентября 2016 года гендиректор типографии Сергей Москвин явился в следственные органы с повинной, в том же месяце был задержан главный инженер типографии Антон Яцков (свою причастность к гибели людей он отрицал). 17 августа 2017 года Бутырский суд Москвы признал их виновными в нарушении требований пожарной безопасности, приговорив Москвина к двум годам и шести месяцам колонии-поселения, Яцкова - к трем годам и шести месяцам колонии-поселения.