Крупнейшие по числу жертв пожары в торговых центрах в мире. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2018 года в Кемерове в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли, по последним данным МЧС России, не менее 64 человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев крупных пожаров в торговых центрах в мире, когда жертвами становились 50 и более человек. Известно минимум пять таких происшествий (без учета ЧП в Кемерове).

29 марта 1996 года в индонезийском городе Богор (55 км к югу от Джакарты) в результате крупного пожара в трехэтажном торговом центре погибли не менее 80 человек, еще десятки покупателей и продавцов получили ожоги и травмы. Пожарные боролись с огнем в течение 15 часов. Причиной возгорания, предположительно, было короткое замыкание в электросети. Утром в день пожара индонезийские власти предупредили владельцев многих магазинов, ресторанов и клубов в крупных городах страны о массовых нарушениях противопожарной безопасности.

26 мая 1997 года в Индонезии в ходе беспорядков на завершающем этапе кампании перед всеобщими парламентскими выборами произошли массовые беспорядки в городе Банджармасин (провинция Южный Калимантан, юг острова Борнео). Сторонники различных политических групп устраивали потасовки друг с другом и с силами правопорядка. Были подожжены сотни магазинов, частных домов и других зданий. В результате действий погромщиков полностью выгорел четырехэтажный торговый центр Mitra Plaza, в огне и дыму погибли 139 человек. Около 180 человек смогли спаслись из горящего здания, получив ожоги и ранения.

26 декабря 2000 года в результате пожара в торговом центре "Дунду шаньша" в городе Лоян (китайская провинция Хэнань) погибли 309 школьников и их родителей, которые пришли на детскую дискотеку. Еще несколько десятков человек пострадали. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при ремонтных работах в здании.

15 февраля 2004 года крупный пожар произошел в торговом комплексе "Чжунбай" в городе Цзилинь (одноименная провинция на северо-востоке Китая). Погибли 53 человека, 68 человек получили ранения и ожоги. Возгорание произошло на втором ярусе пятиэтажного здания, в котором находились магазины, рестораны, бильярдные залы и дискотеки. Борьбу с огнем в течение четырех часов вели 260 пожарных. Некоторые из них получили травмы и были госпитализированы.

1 августа 2004 года в столице Парагвая Асунсьоне в результате пожара в торговом центре Ycua Bolanos погибли 396 человек, еще более 500 получили ранения различной степени тяжести. После начала пожара охранники ТЦ заперли двери, чтобы не допустить возможных краж. Запасной выход был наглухо заварен, людям пришлось покидать помещения через окна. Кроме того, в здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения, а дымовая сигнализация не работала.

Причиной пожара была названа неисправность вытяжки одного из заведений общественного питания на первом этаже ТЦ. 5 декабря 2006 года отец и сын - владельцы ТЦ, а также бывший охранник заведения были признаны виновными в непреднамеренном убийстве и приговорены к различным срокам тюремного заключения, не превышавшим пяти лет. 2 февраля 2008 года приговоры были пересмотрены, сроки заключения для владельцев сгоревшего центра увеличены до 10 и 12 лет лишения свободы.