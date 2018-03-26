Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 марта ряд стран заявил о высылке российских дипломатов. Эти меры предприняты в поддержку Великобритании, которая 14 марта объявила о выдворении 23 сотрудников посольства РФ. Поводом стало обвинение России в причастности к отравлению 4 марта в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, и его дочери. Большинство государств, в том числе свыше 15 стран-членов ЕС, объявили персонами нон грата от одного до четырех сотрудников диппредставительств. США предложили покинуть страну 60 российским дипломатам. Это первый случай в истории международных отношений, когда дипломатов выдворяют из-за инцидента в третьей стране. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о международной реакции на "дело Скрипаля".

История вопроса

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери (140 км от Лондона), по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества (в критическом состоянии они были доставлены в больницу). Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. В ответ Москва выслала такое же число сотрудников британского посольства и предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Заседание СБ ООН

По инициативе Лондона 14 марта был созван Совет Безопасности ООН.

Перед заседанием на брифинге для журналистов заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш "глубоко обеспокоен сообщениями об использовании нервно-паралитического вещества в Соединенном Королевстве для нанесения вреда или убийства людей" и выражает надежду на "тщательное расследование инцидента".

Полную поддержку позиции Великобритании выразили США и Франция, а также Польша. Китай высказался за "объективное и независимое расследование в соответствии с международными нормами".

Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления, в котором выражалась тревога в связи с возможным применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, а также содержался призыв ко всем заинтересованным странам "консультироваться и сотрудничать в расследовании этого вопроса" в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Позиция НАТО

14 марта НАТО по запросу Лондона провела консультации по ситуации вокруг инцидента в Солсбери, в ходе которого Великобритания подтвердила, что отравление было нападением, "нацеленным против Соединенного Королевства и поставившим под угрозу жизни гражданских лиц". По итогам заседания было распространено заявление, в котором НАТО призвала Россию раскрыть детали программы по разработке нервно-паралитического газа перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и предложила Великобритании помощь в расследовании.

15 марта, представляя ежегодный доклад о деятельности НАТО, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что члены блока знают, что "это вещество производилось в РФ", поэтому доверяют тем оценкам, "которые сделаны в Великобритании". Он назвал отравление "первым случаем применения нервно-паралитического газа на территории альянса", указав, что ответом НАТО станет политическая поддержка Великобритании и помощь в проведении расследования.

Генсек НАТО заявил, что альянс не хочет новой холодной войны с Россией и стремится к диалогу. По его словам, отношения между РФ и НАТО не улучшились, поэтому альянс "будет продолжать двойной подход по отношению к РФ: сдерживание, оборона и диалог".

Совместное заявление лидеров Франции, Германии, США и Великобритании

15 марта канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй в совместном заявлении подчеркнули, что инцидент в Солсбери угрожает безопасности этих государств, и потребовали от РФ раскрыть ОЗХО программу по разработке газа.

Евросоюз

19 марта главы МИД ЕС осудили инцидент в Солсбери и призвали Россию ответить на вопросы британского следствия. 22 марта на саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала европейские страны объединиться, "чтобы противодействовать российской угрозе". 23 марта саммит принял решение отозвать посла в РФ Маркуса Эдерера для консультаций. При этом такие страны, как Греция, Кипр, Италия и Словакия были настроены против этой меры, поэтому дискуссия затянулась на несколько часов. В итоговом заявлении было указано, что ЕС "серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного Королевства, согласно которой ответственность отравление Скрипаля с высокой вероятностью несет РФ". Страны ЕС договорились координировать свои действия по возможным последствиям в свете ответа, который предоставят российские власти. Лидеры стран Евросоюза также договорились активизировать сотрудничество с НАТО по гражданской обороне, а также противодействию гибридным вызовам.

Встреча послов

21 марта МИД РФ организовал встречу всех аккредитованных в Москве послов зарубежных государств и дал разъяснения по ситуации вокруг заявлений Великобритании о применении отравляющих веществ в Солсбери в инциденте с Сергеем Скрипалем. Многие страны, а также ЕС, отказались прислать на встречу послов, направив сотрудников более низкого уровня. В числе таких государств Великобритания, Германия, Франция. Ряд дипломатов, включая представителей Сербии и Венесуэлы, разделили позицию РФ. Другие, в т. ч. США и Франция, выразили солидарность с Лондоном и возложили на Москву ответственность за инцидент в Солсбери.