Биография заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем министра иностранных дел.

Ранее Вершинин занимал пост директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел (МИД) России.

Сергей Васильевич Вершинин родился 24 июля 1954 года.

В 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне - МГИМО МИД России), в 1991 году - Дипломатическую академию МИД СССР.

С 1976 года работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР и РФ и в дипломатических представительствах за рубежом.

В 1993-1997 годах занимал должность советника-посланника посольства России в Тунисской Республике.

С 1997 по 2000 год - начальник отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.

С 31 декабря 1999 года по 8 декабря 2003 года - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжирской Народной Демократической Республике.

С 2004 по 2018 год - директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. С 2011 года - спецпредставитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию. Представлял Россию на переговорах брюссельской "четверки" (Европейский союз, ООН, США, РФ) по вопросам палестино-израильского конфликта. С 2013 года участвовал в международных консультациях по проблемам урегулирования в Сирии, в частности, с января 2017 года возглавлял делегацию МИД РФ на переговорах в Астане, принимал участие в контактах с сирийской оппозицией в Женеве и в межсирийских переговорах в Вене.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2007).

Награжден орденами Дружбы (2008) и Почета (2014). Отмечен почетной грамотой правительства РФ "за активное участие в реализации срочных мер по оказанию содействия в возвращении на Родину российских паломников - участников хаджа в связи с возникновением сложной эпидемиологической ситуации в ближневосточном регионе" (2006).

Владеет арабским, французским и английским языками.