Случаи уголовных дел в отношении крупнейших российских бизнесменов. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 марта 2018 года МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении совладельцев Группы "Сумма" Зиявудина Магомедова (председатель совета директоров "Суммы") и его брата Магомеда, а также руководителя компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артура Максидова. Со слов официального представителя МВД Ирины Волк, дело возбуждено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения". По версии Forbes, Зиявудин Магомедов в 2017 года занимал 63 место в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием $1,4 млрд.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев возбуждения уголовных дел в отношении крупнейших российских бизнесменов с 1999 года.

18 января 1999 года Генеральная прокуратура возбудила против Бориса Березовского (дебютировал в мировом рейтинге миллиардеров Forbes в 1997 году на 104-м месте с состоянием в $3 млрд) уголовное дело в связи с хищением средств авиакомпании "Аэрофлот". 6 апреля того же года Генпрокуратура объявила предпринимателя в розыск по обвинению в незаконном предпринимательстве и легализации средств, приобретенных незаконным путем. 5 ноября 1999 года обвинения по "делу Аэрофлота" с Березовского были сняты, однако 1 ноября 2000 года стало известно, что Генпрокуратура намеревается предъявить повторное обвинение по этому делу. Березовский, находясь за границей, принял решение не возвращаться в Россию и впоследствии получил политическое убежище в Великобритании. В общей сложности в России против него было возбуждено 13 уголовных дел (по отмыванию денег, хищению акций "АвтоВАЗа" и "ЛогоВАЗа", за заведомо ложный донос, незаконное приобретение государственной дачи в поселке Жуковка, призывы к массовым беспорядкам и др.). 20 сентября 2001 года Березовский был объявлен в федеральный розыск, 29 ноября 2007 года заочно осужден Савеловским судом Москвы на шесть лет лишения свободы (по "делу Аэрофлота"), 26 июня 2009 года заочно осужден судом города Красногорск Московской области к 13 годам (по делу о хищении свыше 143 млрд неденоминированных рублей у компаний "ЛогоВАЗ" и "АвтоВАЗ"). Россия неоднократно и безуспешно направляла в Великобританию запросы об экстрадиции бизнесмена. Борис Березовский был обнаружен мертвым 23 марта 2013 года.

13 июня 2000 года по подозрению в мошенничестве был арестован Владимир Гусинский - владелец и руководитель медиахолдинга ЗАО "Медиа-Мост" (куда входили телекомпания НТВ, газета "Сегодня", радио "Эхо Москвы" и ряд др. СМИ), в 1997 году занявший 234-е место в мировом списке Forbes с состоянием в $400 млн. 16 июня Гусинский был освобожден под подписку о невыезде, однако 13 ноября Генпрокуратура вновь назначила ему меру пресечения - заключение под стражу. 20 ноября бизнесмен был объявлен в международный розыск. 12 декабря 2000 года Владимир Гусинский был задержан полицией Испании на основе международного ордера на арест, 22 декабря судья в Мадриде выпустил предпринимателя под залог, 18 апреля 2001 года Национальная судебная коллегия Испании отказала в выдаче Гусинского в Россию. В 2007 году он получил гражданство Испании.

2 июля 2003 года был задержан Платон Лебедев - председатель совета директоров Международного финансового объединения "МЕНАТЕП", член правления компании "ЮКОС", занимавший в рейтинге Forbes 427-е место с состоянием $1 млрд. 31 мая 2005 года он был приговорен к девяти годам лишения свободы по "делу ЮКОСа" (за хищения и неуплату налогов). 30 декабря 2010 года получил еще 14 лет заключения (с зачетом ранее отбытого срока) за хищение акций "Восточной нефтяной компании". Освобожден 24 января 2014 года по решению Верховного суда РФ.

25 октября 2003 года был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов совладелец и глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский (занимал тогда 26-е место в мировом списке Forbes с состоянием $8 млрд). 31 мая 2005 года Мещанский районный суд Москвы осудил его на девять лет лишения свободы по семи статьям УК РФ (затем срок был снижен до восьми лет). 30 декабря 2010 года Ходорковского приговорили к 14 годам заключения по обвинению в хищении акций "Восточной нефтяной компании" в 1998 году (с зачетом ранее отбытого срока; позднее продолжительность срока наказания несколько раз снижалась). 29 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, предприниматель вышел на свободу.

15 января 2004 года Генпрокуратурой был объявлен в международный розыск Леонид Невзлин - первый заместитель председателя совета директоров банка "МЕНАТЕП" и первый заместитель председателя правления нефтяной компании "ЮКОС". В рейтинге Forbes он занимал 386-е место с состоянием в $1,1 млрд. Первоначально его обвиняли в совершении экономических и налоговых преступлений. Сам Невзлин в 2003 году уехал в Израиль. 1 августа 2008 года Мосгорсуд заочно приговорил его к пожизненному заключению за организацию убийств, разбойного нападения, покушений на предпринимателей и должностных лиц. 24 июня 2013 года Симоновский суд Москвы заочно приговорил Невзлина к шести годам заключения за присвоение акций "Восточной нефтяной компании".

4 мая 2007 года Следственный комитет при МВД РФ предъявил Михаилу Гуцериеву (в 2002-2007 годах - президент нефтегазовой компании "РуссНефть", дебютировал в рейтинге Forbes в 2007 году на 314-м месте с $2,9 млрд) обвинение в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, с Гуцериева была взята подписка о невыезде. 6 августа 2007 года предприниматель был объявлен в федеральный, в 24 августа - в международный розыск. В октябре 2008 года Россия направила в Великобританию запрос об экстрадиции экс-главы "РуссНефти". Год спустя, осенью 2009 года, решение о заочном аресте Гуцериева было отменено, он был исключен из базы данных розыска Интерпола. 3 апреля 2010 года СК при МВД объявил о прекращении уголовного дела, после чего Гуцериев вернулся в Россию.

26 сентября 2012 года Следственный комитет (СК) РФ предъявил Александру Лебедеву (председатель совета директоров финансово-промышленного холдинга "Национальная резервная корпорация" и президент медиахолдинга "Новые медиа", занимавший 1075-е место в рейтинге Forbes с $1,1 млрд) обвинение по делу о драке с бизнесменом Сергеем Полонским на съемках телепрограммы "НТВшники" в 2011 году. Лебедев обвинялся в хулиганстве и нанесении побоев по мотивам политической ненависти. 2 июля 2013 года он был признан виновным и приговорен к 150 часам исправительных работ.

В декабре 2012 года СК РФ привлек Сергея Пугачева (в 2008 году занял 605-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $2 млрд, будучи бенефициаром холдинга "Объединенная промышленная корпорация") в качестве обвиняемого, а 16 декабря объявил его в розыск по делу о хищении более 28 млрд руб., выделенных осенью 2008 года Центробанком Межпромбанку, совладельцем которого Пугачев являлся до января 2002 года, в виде беззалоговых кредитов. В настоящее время Пугачев проживает за пределами РФ.

16 сентября 2014 года председатель совета директоров ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" Владимир Евтушенков (занимал тогда 141-е место в мировом рейтинге Forbes с состоянием в $9 млрд) помещен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в легализации имущества, приобретенного преступным путем, в рамках дела о хищении акций предприятий "Башнефти". 17 декабря 2014 года, после того, как "Башнефть" была возвращена в государственную собственность, был отпущен из-под домашнего ареста, 18 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение против бизнесмена снято.