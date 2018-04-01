Итоги деятельности Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по его собственному желанию. Врио главы региона назначен Сергей Цивилев, ранее занимавший пост вице-губернатора Кемеровской области.

По словам Амана Тулеева, его решение об отставке является "единственно верным" после пожара, случившегося в Кемерове 25 марта, в результате которого погибли 64 человека. Аман Тулеев находился на посту губернатора Кемеровской области с 1997 года - 20 лет и девять месяцев. По длительности пребывания в должности занимал второе место среди действующих глав российских регионов после Евгения Савченко, губернатора Белгородской области (с 1993 года). При этом фактически Аман Тулеев возглавлял Кузбасс еще в 1990-х, когда руководил одновременно Советом народных депутатов и облисполкомом.

Аман Тулеев был назначен губернатором Кемеровской области 1 июля 1997 года указом главы государства Бориса Ельцина. Трижды - 19 октября 1997 года, 22 апреля 2001 года и 13 сентября 2015 года - избирался главой региона на прямых выборах, неизменно получая поддержку от 94% до 97% жителей области (по этому показателю уступает лишь главе Чечни Рамзану Кадырову - 98%, 2016 год). Дважды - 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года - Аман Тулеев был наделен полномочиями руководителя Кемеровской области по представлению президента России. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы в должности губернатора Кемеровской области в 1997-2018 годах.

Валовой региональный продукт

В 1997 году валовой внутренний продукт (ВРП) Кемеровской области составлял 45 трлн 553 млрд 700 млн неденоминированных рублей. За годы руководства Амана Тулеева этот показатель увеличился в 18,8 раза (в номинальном выражении) и составил в 2016 году 858 млрд 98 млн руб. (данные за 2017 год не опубликованы). Тенденция увеличения ВРП была характерна практически для всех субъектов РФ в эти годы. В связи с этим, несмотря на существенный рост, Кемеровская область опустилась на шесть позиций в рейтинге российских регионов по ВРП - с 15-го места в 1997 году на 21-е - в 2016 году.

ВРП области на душу населения вырос в номинальном выражении в 20,9 раза: с 15 млн 117 тыс. неденоминированных руб. до 316 тыс. 264 руб. (21-е место в 1997 году, 48-е - в 2016).

Бюджет

В 1997 году, когда Аман Тулеев приступил к обязанностям губернатора, дефицит бюджета Кемеровской области составлял 2 трлн 876 млрд 800 млн неденоминированных рублей. Доходы составляли 9 трлн 502 млрд 100 млн руб. (11-е место среди субъектов РФ), расходы - 12 трлн 378 млрд 900 млн неденоминированных руб. (8-е место). В 2017 году региональный бюджет был исполнен с профицитом в 20 млрд 860 млн руб. При этом доходы, по сравнению с 1997 годом, увеличились в номинальном выражении в 17,6 раза до 166 млрд 918 млн руб. (16-е место), расходы - в 11,8 раза до 146 млрд 58 млн руб. (20-е место).

В бюджете Кемеровской области на 2018 год заложен дефицит в размере 3 млрд 890 млн руб. Доходы, как ожидается, уменьшатся на 33,37% по сравнению с 2017 годом - до 111 млрд 211 млн руб., расходы - на 21,2% - до 115 млрд 101 млн руб.

Инвестиции

Под руководством Амана Тулеева инвестиции в основной капитал региона выросли (в номинальном выражении) в 21,5 раза. Если в 1997 году в область было привлечено инвестиций на 9 трлн 686 млрд неденоминированных руб., то в 2017 году их объем составил 208 млрд 126 млн руб. Несмотря на это, по этому показателю регион потерял 10 позиций в рейтинге субъектов РФ, опустившись с 11-го места в 1997 году на 21-е в 2017 году.

Население

Численность населения Кемеровской области уменьшилась на 10,91% - с 3 млн 25 тыс. на 1 января 1997 год (13-е место) до 2 млн 695 тыс. на аналогичную дату 2018 года (16-е место).

При этом рождаемость на 1 тыс. человек выросла на 25% - с 8,4 человека в 1997 году до 10,5 в 2017 году (по этому показателю в 1997 году Кемеровская область делила 42-46 места с Вологодской областью, Алтайским, Приморским и Хабаровским краями; в 2017 году - 59-61 места с Ярославской и Архангельской областями). Смертность на 1 тыс. человек населения за этот же период сократилась на 7,84% - с 15,3 человека в 1997 году до 14,1 в 2017 году. В рейтинге российских регионов Кемеровская область улучшила свои позиции, переместившись с 18-го места в 1997 году на 24-25-е в 2017 году (делила места с Пензенской областью).

Зарплаты, пенсии

С 1997 года среднемесячная заработная плата в регионе возросла в 28,6 раза (в номинальном выражении): в 2017 году она составила 32 тыс. 645 руб. (18-е место - 1997 год; 30-е место - 2017 год). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в номинальном выражении в 30,9 раза до 13 тыс. 337 руб. (14-е место - 1997 год.; 27-е место - 2017 год.).

Безработица

Уровень безработицы сократился на 3,3 процентных пункта - с 11,2% в 1997 году (регион делил 55-57-е места с Калужской областью и Башкирией) до 7,9% в 2016 году (20-е место; данные за 2017 год не опубликованы).

Преступность

С 1997 по 2017 годы число преступлений на 100 тыс. человек населения в Кемеровской области увеличилось на 45,74% - с 1 тыс. 445 до 2 тыс. 106. По этому показателю регион ухудшил свои позиции в рейтинге, переместившись с 55-го места среди субъектов РФ на девятое.

Рейтинг Кемеровской области

Согласно рейтингу российских регионов, подготовленному журналом "Профиль" по итогам 2017 года, Кемеровская область находится на 75-м месте по уровню жизни населения, на 46-м - по уровню экономического развития, на 29-м - по экономической динамике.