Высказывания бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по его собственному желанию. Врио главы региона назначен Сергей Цивилев, ранее занимавший пост вице-губернатора Кемеровской области. По словам Амана Тулеева, его решение об отставке является "единственно верным" после пожара, случившегося в Кемерове 25 марта, в результате которого погибли 64 человека.
Аман Тулеев находился на посту губернатора Кемеровской области с 1997 года, пятый срок подряд. По длительности пребывания в должности занимал второе место среди действующих глав российских регионов после Евгения Савченко, губернатора Белгородской области (с 1993 года). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку наиболее ярких высказываний бывшего главы Кемеровской области.
"У нас очень тяжелые отношения с президентом <...> Команда у него должна быть очень умная. Пока вокруг него, по-моему, идиоты. Одна ошибка за другой" (интервью радиостанции "Эхо Москвы" 18 февраля 1999 года).
"Я просто принципиально не могу принять награду от власти, которая ввергла страну в нищету, когда люди остаются без работы, годами и месяцами не получают зарплату и детские пособия, когда Россия ранена в мозг, <...> когда идет чудовищный геноцид народа. Поэтому меня хоть с ног до головы медалями обвешай, я своих убеждений на ордена такой ценой не поменяю" (заявление 7 июля 1999 года).
"Я рассуждаю просто: международная обстановка сейчас сложнейшая, первое лицо государства работает с внешними угрозами, и у него голова должна быть свободна от внутренних проблем, поэтому каждый регион, губернатор должен делать все, чтобы у него была стабильность на территории. Вот это наш вклад в государственную политику, исходя из этого мы и работаем" (интервью ТАСС 25 августа 2016 года).
"Это золотой век Кузбасса. За 20 лет Кузбасс прошел такой путь развития, который ни один регион в мире не проходил" (интервью РИА Новости 6 марта 2018 года).
"Всем нам потребовались колоссальные усилия, чтобы превратить Кузбасс из бастующего, стучащего касками, сидящего на рельсах в Кузбасс созидающий, в индустриальную опору российского государства" (интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Год шахтера", 2017 год).
"Я считаю, что наращивать добычу угля в регионе не нужно. Так можно до земной оси докопаться, запасы, они ведь тоже ограничены. Когда я лечу на самолете, мне страшно на землю смотреть: все уже изранено, ископано" (интервью ТАСС 25 августа 2016 года).
"Сейчас идет большая драка за наши угольные месторождения, за кузбасские ресурсы, за лицензии. То количество топлива, которое мы добываем сейчас, - это наш экологический предел <...> Если мы не отстоим свою позицию, то нашим детям и внукам останется просто выжженная земля" (интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Год шахтера", 2017).
"Крестовый поход против угля <... > начался после принятия Парижского соглашения (документ, принятый в декабре 2015 года, вводит меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) <...> Все эти разговоры про вред угля и переход на другие источники энергии надо прекратить. Ветряная, солнечная, атомная энергия и так далее это все хорошо, но где вы их возьмете? По моему мнению, цель Парижского соглашения - затоптать уголь и за счет этого ослабить угольную державу Россию, нашу экономику, а уже под это подводят аргументацию: борьба с изменением климата, потепление и так далее" (интервью ТАСС 25 августа 2016 года).
"Специально раздувается любой негатив. Очень много <...> людей, которые вообще не понимают в работе угольной отрасли, но они стоят уже вдоль дорог с плакатами, на них все написано: закрыть, закрыть, закрыть <...> Вы помните, с чего мы начинали? <...> Вот такой путь прошли - Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший, Кузбасс - опора государства. И вот просто так вот сейчас очернить, ну нам нельзя позволять этим отморозкам так себя вести. И коллективы не должны молчать" (в ходе оглашения бюджетного послания перед областным Советом народных депутатов 23 ноября 2017 года).
"Мы приглашаем на разговор, но приглашаем не тех, кто "внизу", - они ничего не решают, а собственников. Поначалу некоторые брыкались, потом приходили, и мы начинали разговаривать. Я говорю: "Хочешь нормально работать, давай договоримся". В основном договариваемся о помощи в благоустройстве городов и районов, а также работникам и ветеранам их же предприятий" (интервью ТАСС 25 августа 2016 года).
"Владимир Владимирович (обращаясь к президенту РФ - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории" (на совещании после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", 27 марта 2018 года).
"Бизнес малый, средний - это святое <...> Государством созданы колоссальные, невиданные даже во всем мире условия для развития малого и среднего бизнеса <...> Но это не должна быть улица с односторонним движением. У вас тоже должна быть ответственность, особенно за безопасность, за безопасность того бизнеса, где пребывают наши люди и дети" (на пресс-конференции после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 26 марта 2018 года).
"Уже оказана помощь по миллиону рублей каждой семье. Счет открыт, но дело не в том. У меня уже более 20 лет прошло с гибели сына, а боль все равно остается. То есть нужно время <...> С каждой семьей начинаем прием. Я лично каждую семью приму" (на совещании после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", 27 марта 2018 года).
"Кузбасс - регион особенный. Шахтеры, металлурги - у них обостренное чувство социальной справедливости. Регион очень политизированный. Раньше говорили: Кузбасс чихнет - у России насморк. Обмануть жителей невозможно, если ты обманул один раз - все, привет тебе" (интервью РИА Новости 6 марта 2018 года).
"Почти половина наших кузбассовцев занимается физкультурой и спортом, бегает, прыгает, ГТО. По этому показателю мы в пятерке лидеров по всей России. Надо добиться, чтобы занятия, ходьба, физкультура были нормой, как зубы почистить, просто в подсознание всадить" (в ходе оглашения бюджетного послания перед областным Советом народных депутатов 23 ноября 2017 года).
"Вот есть мыло с запахом, там, цветов, а это мыло особое - с запахом хрустящего рубля, которое вам раздадут. Душ принимаешь, намылился этим мылом, и запах сразу вам напомнит: налоги надо собирать, денежки искать" (в ходе оглашения бюджетного послания перед областным Советом народных депутатов 19 ноября 2015 года).
"Только высшая мера наказания может сделать эффективной борьбу с этим злом (терроризмом и наркоторговлей - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), причем казни нужно проводить публично, и для наглядности вывести на площадь и шарахнуть из автомата" (интервью агентству Интерфакс 2 августа 2003 года).
"У нас в стране смертная казнь запрещена, хотя мое мнение я за ввод ее. Жесткие меры против коррупции мы просто обязаны принимать" (из выступления на сессии областного Совета народных депутатов 17 сентября 2013 года).
"Дорогие друзья, чего нам кошмариться-то? <...> Хлеб есть - миллион тонн зерна, вот голодным никак не останешься. Картошки - вот так, овощи есть. И этих запасов нам хватит на весь год. Главное в уходящем году, считаю, мы стали богаче в простом человеческом счастье" (новогоднее обращение к жителям области 31 декабря 2016 года).
"В чем сила руководителей типа меня я все прошел: советский период и перестройку, всегда был рядом с людьми, с шахтерами. И они все помнят. Все было: и водку пили, и ругались, а это не забывается. Это достигается только за счет пятидесятилетнего опыта, когда ты каждое предприятие знаешь, каждый угол знаешь, людей знаешь многих" (интервью ТАСС 25 августа 2016 года).
"Мне еще так говорят: ты ж старый, откуда такой динозавр, последний из могикан, Акела из "Маугли" <...> Посмотрите, Франклин Рузвельт - великий президент, четыре срока подряд был на инвалидной коляске. Или Уинстон Черчилль - в 80 лет премьером был, в историю вошел. А взять Дональда Трампа. Ему почти 72 года, но никто не говорит: ты старый, ты засиделся. Поэтому все зависит от личности, индивидуальности каждого, лишь бы он делал дело" (интервью РИА Новости 6 марта 2018 года).
"Да меня же постоянно хоронят! Как говорят, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Но все равно бесполезно. Конечно, пока я лежал после операции, тут уже власть начали делить. Это природа человеческая, никуда от этого не денешься. Если честно говорить, обидно. Но заодно поучительно: все встало на место, кто есть кто. Ты у власти ты нужен, великий <...> Нет тебя - и все" (интервью РИА Новости 6 марта 2018 года).
"Убежден, какой бы веры ни придерживался человек, бог должен быть в душе. Человек, не верящий ни во что, - безнравственный. У него нет стержня-ограничителя, который не позволяет совершать дурные поступки. Как раз сегодня многим такого ограничителя и не хватает" (интервью интернет-изданию "Караван" 15 января 2017 года).