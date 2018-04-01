Высказывания бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по его собственному желанию. Врио главы региона назначен Сергей Цивилев, ранее занимавший пост вице-губернатора Кемеровской области. По словам Амана Тулеева, его решение об отставке является "единственно верным" после пожара, случившегося в Кемерове 25 марта, в результате которого погибли 64 человека.

Аман Тулеев находился на посту губернатора Кемеровской области с 1997 года, пятый срок подряд. По длительности пребывания в должности занимал второе место среди действующих глав российских регионов после Евгения Савченко, губернатора Белгородской области (с 1993 года). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку наиболее ярких высказываний бывшего главы Кемеровской области.

Об отношениях с Борисом Ельциным

"У нас очень тяжелые отношения с президентом <...> Команда у него должна быть очень умная. Пока вокруг него, по-моему, идиоты. Одна ошибка за другой" (интервью радиостанции "Эхо Москвы" 18 февраля 1999 года).

Об отказе от ордена Почета

"Я просто принципиально не могу принять награду от власти, которая ввергла страну в нищету, когда люди остаются без работы, годами и месяцами не получают зарплату и детские пособия, когда Россия ранена в мозг, <...> когда идет чудовищный геноцид народа. Поэтому меня хоть с ног до головы медалями обвешай, я своих убеждений на ордена такой ценой не поменяю" (заявление 7 июля 1999 года).

О задачах губернатора

"Я рассуждаю просто: международная обстановка сейчас сложнейшая, первое лицо государства работает с внешними угрозами, и у него голова должна быть свободна от внутренних проблем, поэтому каждый регион, губернатор должен делать все, чтобы у него была стабильность на территории. Вот это наш вклад в государственную политику, исходя из этого мы и работаем" (интервью ТАСС 25 августа 2016 года).

О достижениях Кемеровской области

"Это золотой век Кузбасса. За 20 лет Кузбасс прошел такой путь развития, который ни один регион в мире не проходил" (интервью РИА Новости 6 марта 2018 года).

"Всем нам потребовались колоссальные усилия, чтобы превратить Кузбасс из бастующего, стучащего касками, сидящего на рельсах в Кузбасс созидающий, в индустриальную опору российского государства" (интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Год шахтера", 2017 год).

Об угле Кузбасса

"Я считаю, что наращивать добычу угля в регионе не нужно. Так можно до земной оси докопаться, запасы, они ведь тоже ограничены. Когда я лечу на самолете, мне страшно на землю смотреть: все уже изранено, ископано" (интервью ТАСС 25 августа 2016 года).

"Сейчас идет большая драка за наши угольные месторождения, за кузбасские ресурсы, за лицензии. То количество топлива, которое мы добываем сейчас, - это наш экологический предел <...> Если мы не отстоим свою позицию, то нашим детям и внукам останется просто выжженная земля" (интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Год шахтера", 2017).

Об угольной отрасли

"Крестовый поход против угля <... > начался после принятия Парижского соглашения (документ, принятый в декабре 2015 года, вводит меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) <...> Все эти разговоры про вред угля и переход на другие источники энергии надо прекратить. Ветряная, солнечная, атомная энергия и так далее это все хорошо, но где вы их возьмете? По моему мнению, цель Парижского соглашения - затоптать уголь и за счет этого ослабить угольную державу Россию, нашу экономику, а уже под это подводят аргументацию: борьба с изменением климата, потепление и так далее" (интервью ТАСС 25 августа 2016 года).

"Специально раздувается любой негатив. Очень много <...> людей, которые вообще не понимают в работе угольной отрасли, но они стоят уже вдоль дорог с плакатами, на них все написано: закрыть, закрыть, закрыть <...> Вы помните, с чего мы начинали? <...> Вот такой путь прошли - Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший, Кузбасс - опора государства. И вот просто так вот сейчас очернить, ну нам нельзя позволять этим отморозкам так себя вести. И коллективы не должны молчать" (в ходе оглашения бюджетного послания перед областным Советом народных депутатов 23 ноября 2017 года).

Об отношениях с предпринимателями

"Мы приглашаем на разговор, но приглашаем не тех, кто "внизу", - они ничего не решают, а собственников. Поначалу некоторые брыкались, потом приходили, и мы начинали разговаривать. Я говорю: "Хочешь нормально работать, давай договоримся". В основном договариваемся о помощи в благоустройстве городов и районов, а также работникам и ветеранам их же предприятий" (интервью ТАСС 25 августа 2016 года).

О последствиях пожара в Кемерове

"Владимир Владимирович (обращаясь к президенту РФ - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории" (на совещании после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", 27 марта 2018 года).

"Бизнес малый, средний - это святое <...> Государством созданы колоссальные, невиданные даже во всем мире условия для развития малого и среднего бизнеса <...> Но это не должна быть улица с односторонним движением. У вас тоже должна быть ответственность, особенно за безопасность, за безопасность того бизнеса, где пребывают наши люди и дети" (на пресс-конференции после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 26 марта 2018 года).

"Уже оказана помощь по миллиону рублей каждой семье. Счет открыт, но дело не в том. У меня уже более 20 лет прошло с гибели сына, а боль все равно остается. То есть нужно время <...> С каждой семьей начинаем прием. Я лично каждую семью приму" (на совещании после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", 27 марта 2018 года).

О жителях Кузбасса

"Кузбасс - регион особенный. Шахтеры, металлурги - у них обостренное чувство социальной справедливости. Регион очень политизированный. Раньше говорили: Кузбасс чихнет - у России насморк. Обмануть жителей невозможно, если ты обманул один раз - все, привет тебе" (интервью РИА Новости 6 марта 2018 года).

О здоровом образе жизни

"Почти половина наших кузбассовцев занимается физкультурой и спортом, бегает, прыгает, ГТО. По этому показателю мы в пятерке лидеров по всей России. Надо добиться, чтобы занятия, ходьба, физкультура были нормой, как зубы почистить, просто в подсознание всадить" (в ходе оглашения бюджетного послания перед областным Советом народных депутатов 23 ноября 2017 года).

О деньгах

"Вот есть мыло с запахом, там, цветов, а это мыло особое - с запахом хрустящего рубля, которое вам раздадут. Душ принимаешь, намылился этим мылом, и запах сразу вам напомнит: налоги надо собирать, денежки искать" (в ходе оглашения бюджетного послания перед областным Советом народных депутатов 19 ноября 2015 года).

О смертной казни

"Только высшая мера наказания может сделать эффективной борьбу с этим злом (терроризмом и наркоторговлей - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), причем казни нужно проводить публично, и для наглядности вывести на площадь и шарахнуть из автомата" (интервью агентству Интерфакс 2 августа 2003 года).

"У нас в стране смертная казнь запрещена, хотя мое мнение я за ввод ее. Жесткие меры против коррупции мы просто обязаны принимать" (из выступления на сессии областного Совета народных депутатов 17 сентября 2013 года).

Об итогах года

"Дорогие друзья, чего нам кошмариться-то? <...> Хлеб есть - миллион тонн зерна, вот голодным никак не останешься. Картошки - вот так, овощи есть. И этих запасов нам хватит на весь год. Главное в уходящем году, считаю, мы стали богаче в простом человеческом счастье" (новогоднее обращение к жителям области 31 декабря 2016 года).

О себе

"В чем сила руководителей типа меня я все прошел: советский период и перестройку, всегда был рядом с людьми, с шахтерами. И они все помнят. Все было: и водку пили, и ругались, а это не забывается. Это достигается только за счет пятидесятилетнего опыта, когда ты каждое предприятие знаешь, каждый угол знаешь, людей знаешь многих" (интервью ТАСС 25 августа 2016 года).

О возрасте

"Мне еще так говорят: ты ж старый, откуда такой динозавр, последний из могикан, Акела из "Маугли" <...> Посмотрите, Франклин Рузвельт - великий президент, четыре срока подряд был на инвалидной коляске. Или Уинстон Черчилль - в 80 лет премьером был, в историю вошел. А взять Дональда Трампа. Ему почти 72 года, но никто не говорит: ты старый, ты засиделся. Поэтому все зависит от личности, индивидуальности каждого, лишь бы он делал дело" (интервью РИА Новости 6 марта 2018 года).

О слухах о своей смерти

"Да меня же постоянно хоронят! Как говорят, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Но все равно бесполезно. Конечно, пока я лежал после операции, тут уже власть начали делить. Это природа человеческая, никуда от этого не денешься. Если честно говорить, обидно. Но заодно поучительно: все встало на место, кто есть кто. Ты у власти ты нужен, великий <...> Нет тебя - и все" (интервью РИА Новости 6 марта 2018 года).

О вере

"Убежден, какой бы веры ни придерживался человек, бог должен быть в душе. Человек, не верящий ни во что, - безнравственный. У него нет стержня-ограничителя, который не позволяет совершать дурные поступки. Как раз сегодня многим такого ограничителя и не хватает" (интервью интернет-изданию "Караван" 15 января 2017 года).