Биография Сергея Цивилева

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по его собственному желанию. Врио главы региона назначен Сергей Цивилев, ранее занимавший пост вице-губернатора Кемеровской области.

Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в г. Жданове Украинской ССР (сейчас - г. Мариуполь, Украина).

В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее Военно-морское училище им. П. С. Нахимова (г. Севастополь) по специальности "вооружение кораблей", получив квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием, инженера- электромеханика. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "финансы и кредит".

В 1978-1993 годах служил на Военно-морском флоте СССР, затем - РФ. Вышел в отставку в звании капитана 3 ранга.

В 1995-1996 годах работал руководителем службы безопасности в одном из филиалов санкт-петербургского банка "Аэрофлот".

С 1997 по 2012 год - глава юридической фирмы "Нортэк" (Санкт-Петербург).

В 2012-2013 годах - заместитель председателя совета директоров ООО "Угледобывающая компания "Колмар", занимающегося добычей и переработкой угля в Якутии.

С января 2014 года по март 2018 года - генеральный директор ООО "Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет предприятия, образующие полный цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на территории Нерюнгринского района Якутии.

В марте 2018 года был назначен заместителем губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Владелец 100% акций двух холдинговых компаний: ООО "АНТЭ Холдинг" и ООО "Данрит". Через них является основным совладельцем (70%) "Колмара": акции выкупил в 2017-2018 годах у бизнесменов Анатолия Митрошина и Андрея Бокарева. 5 марта 2018 года Сергей Цивилев сообщил ТАСС, что передал акции компании "Колмар" своей жене.

Имеет грамоту главы Республики Саха (Якутия), 2016 год.