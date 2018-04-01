Старейшины среди российских губернаторов. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по его собственному желанию. Врио главы региона назначен Сергей Цивилев, ранее занимавший пост вице-губернатора Кемеровской области. 73-летний Аман Тулеев, возглавлявший Кемеровскую область с 1997 года до настоящего времени, был самым старшим по возрасту среди действующих глав российских регионов.

После его ухода пятерку "старейшин" региональной политики возглавил губернатор Магаданской области Владимир Печеный, которому 20 июня 2017 года исполнилось 68 лет. Уроженец Украины, он переехал на Дальний Восток в середине 1970-х. После окончания филологического факультета Черновицкого университета работал учителем русского языка и литературы, завучем, директором школы. С 1990 года был заместителем главы администрации Магадана, с 2004 года - мэром города. В феврале 2013 года 63-летний Владимир Печеный был назначен врио губернатора Магаданской области, а в сентябре того же года победил на выборах главы региона.

На втором месте - врио главы Дагестана Владимир Васильев, также отметивший 68-летие 11 августа 2017 года. Он родился в русско-казахской семье в Подмосковье, в Клину. После окончания Московской школы милиции более 30 лет служил в органах внутренних дел, прошел путь от следователя до первого заместителя министра. Вышел в отставку в звании генерал-полковника. Затем, с 2003 по 2017 год, был депутатом четырех созывов Госдумы. Восемь лет возглавлял парламентский комитет по безопасности, в 2012 году стал вице-спикером и одновременно руководителем фракции "Единая Россия". В октябре 2017 года был назначен врио главы Дагестана. Владимир Васильев стал первым за последние 70 лет руководителем республики, не принадлежащим ни к одной из трех ее самых многочисленных национальных групп - аварцев, даргинцев или кумыков.

Третье место в списке занимает 67-летний руководитель Белгородской области Евгений Савченко. Он родился 8 апреля 1950 года в п. Красная Яруга Курской (с 1954 года - Белгородской) области. Закончил геологоразведочный техникум, сельхозакадемию им. Тимирязева и высшую партийную школу. Работал агрономом, в 29 лет возглавил элитно-семеноводческий совхоз, затем трудился в советских и партийных органах, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ. Политическая карьера Евгения Савченко началась в октябре 1993 года: тогда были сняты с работы сразу несколько руководителей регионов, не поддержавших президента в конфликте с Верховным Советом РСФСР. Среди них оказался глава Белгородской области, на чье место был назначен 43-летний Евгений Савченко. В сентябре 2017 года он был избран уже на седьмой губернаторский срок. По длительности пребывания у власти он в настоящее время является лидером среди глав регионов.

На четвертом месте - Александр Михайлов, глава и уроженец Курской области, который 15 сентября 2017 года отметил свое 66-летие. Выпускник Харьковского железнодорожного института и Ростовской высшей партийной школы. После службы в армии в течение 15 лет работал на различных комсомольских и партийных постах, возглавлял Курский облисполком. Был членом КПСС, затем вступил в КПРФ и в 1993-2002 годах был первым секретарем Курского обкома компартии. Депутат трех первых созывов Госдумы, входил во фракцию КПРФ. В 2000 году в возрасте 49 лет победил на выборах губернатора Курской области. В 2005 году вышел из компартии и вступил в "Единую Россию".

Замыкает пятерку "старейшин" губернатор Алтайского края Александр Карлин, которому 29 октября 2017 года также исполнилось 66 лет. После окончания Свердловского юридического института и службы в армии он 23 года проработал в органах прокуратуры, в 2000-2004 годах был заместителем, первым заместителем министра юстиции РФ. Затем возглавил управление президента РФ по вопросам государственной службы. В 2005 году, после гибели в автокатастрофе главы Алтайского края Михаила Евдокимова, был наделен полномочиями руководителя региона.