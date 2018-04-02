Авиасообщение России с Таджикистаном. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 апреля 2018 года таджикистанская авиакомпания Somon Air (одна из двух основных в этой стране) приостановила полеты по некоторым направлениям в Россию. Сделано это было на основании телеграммы Росавиации от 31 марта. Ранее власти Таджикистана отказались выдавать постоянные разрешения на полеты в страну российской авиакомпании "Уральские авиалинии", а 24-25 марта без предварительного предупреждения сократили число рейсов, выполняемых остальными российскими перевозчиками. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об авиасообщении между двумя странами и предыдущих конфликтах.

По состоянию на конец марта 2018 года регулярные полеты из Россию в Таджикистан осуществлялись из 15 городов РФ, большинство рейсов приходилось на аэропорты Московского авиаузла. В Россию самолеты летают из четырех аэропортов Таджикистана: Душанбе (в 12 городов РФ), Худжанда (в 11 городов РФ), а также из Курган-Тюбе и Куляба (только в Москву). Полеты между двумя странами выполняли таджикистанские авиакомпании Tajik Air и Somon Air, а также российские перевозчики - "Уральские авиалинии", "Сибирь" (S7), Utair, PEGAS FLY ("Икар") и Nordwind.

Статистика пассажиропотока

Данные по пассажиропотоку между двумя странами официально не публикуются. По последним опубликованным в открытым доступе данным ПАО "Транспортная клиринговая палата", в 2015 году российские авиакомпании перевезли между Россией и Таджикистаном 894 тыс. 344 пассажира (на 13% меньше, чем в 2014 году). Таджикистан находился на девятом месте среди стран по авиационному пассажиропотоку с Россией. Статистика по таджикистанским перевозчикам не публиковалась. По данным за 2016 год, общие перевозки пассажиров авиационным транспортом в Таджикистане составляли 1,1 млн пассажиров, при этом в конце 2000-х. 87% авиаперевозок Таджикистан осуществлял в Россию.

Хронология конфликтов

12 сентября 1997 года было подписано межправительственное соглашение между Россией и Таджикистаном о воздушном сообщении. Статья 12 этого документа подразумевает, что объем перевозок между двумя странами должен равномерно распределяться между их авиакомпаниями. Договор вступил в силу в 2001 года.

Первый конфликт, вокруг числа рейсов между Россией и Таджикистаном произошел в ноябре - декабре 2016 года.

В августе 2016 года Росавиация выдала разрешение на полеты в Душанбе из нового подмосковного аэропорта Жуковский авиакомпаниям "ВИМ-Авиа", "Ямал" и "Уральские авиалинии", однако встречное разрешение на полеты из Жуковского от таджикистанской стороны получено не было.

Власти Таджикистана отказались считать Жуковский региональным аэропортом, заявив, что полеты из него должны включаться в договорную квоту, выделенную для Москвы, а одностороннее назначение перевозчиков нарушает паритет по числу полетов из российской столицы.

3 ноября 2016 года Минтранс РФ сообщил, что с 8 ноября может быть приостановлено авиационное сообщение с Таджикистаном. Это решение было обосновано отказом властей Таджикистана согласовать назначения на полеты российских авиакомпаний из аэропорта Жуковский. 8 ноября было объявлено, что авиасообщение между странами сохранится в прежнем объеме. Авиационные власти Таджикистана и России договорились, что в обмен на полеты российских компаний из Жуковского таджикистанская сторона получит право на дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Челябинск.

23 ноября рейсы в Таджикистан из Жуковского начала выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Авиакомпания "Ямал" планировала начать полеты в Душанбе из Жуковского 20 декабря, однако разрешение ей власти республики так и не выдали, несмотря на ранее достигнутое соглашение. Пассажиров, купивших билеты на рейс "Ямала" на 20 декабря, пришлось разместить в гостиницах.

21 декабря представитель Министерства транспорта РФ сообщил ТАСС, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном будет приостановлено с 0 часов 22 декабря. Соглашение о продолжении перевозок было достигнуто вечером 21 декабря, согласно ему таджикистанские авиакомпании также получили право летать из Жуковского.

Окончательно конфликт был разрешен 27 января 2017 года, когда Межправительственная таджикистанско-российская комиссия согласовала рейсы из Жуковского для всех заинтересованных авиакомпаний двух стран.

Во второй раз авиасообщение было ограничено в апреле 2017 года.

14 марта 2017 года авиакомпания "Ямал" сообщила, что власти Таджикистана так и не выдали ей разрешения на рейсы из Жуковского. 31 марта "Ямалу" было выдано разрешение на два рейса в Душанбе и Худжанд в неделю - в два раза меньше того, что запрашивала компания. В ответ с 3 апреля Минтранс РФ отменил 10 рейсов Somon Air в Москву и Санкт-Петербург. Тогда власти Таджикистана ограничили полеты Utair и "Уральских авиалиний", отозвав в общей сложности разрешения на семь еженедельных рейсов в Худжанд и Душанбе. Конфликт был разрешен 28 апреля: "Ямал" получил разрешения на полеты из Жуковского в полном объеме, но им воспользовался.