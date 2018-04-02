Визиты Владимира Путина в Турцию с 2012 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля президент России Владимир Путин посетит Турцию. В ходе визита он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, примет участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня и в церемонии закладки фундамента АЭС "Аккую". Это будет девятый визит Владимира Путина в Турцию в качестве главы государства и шестой после избрания в 2012 году. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о его поездках в эту страну.

3 декабря 2012 года Владимир Путин приезжал в Турцию для участия в третьем заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ, создан в 2010 году) и провел переговоры с премьер-министром страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсуждали, в частности, проект строительства турецкой АЭС "Аккую" (осуществляется российскими компаниями в составе госкорпорации "Росатом", стоимость проекта оценивается в $22 млрд). Стороны договорились о создании совместной рабочей группы для рассмотрения практических вопросов реализации этого проекта. В целом по итогам визита было заключено 11 межправительственных и межведомственных соглашений, в т. ч. меморандум о взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

1 декабря 2014 года президент России посетил Турцию с государственным визитом. В Анкаре он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и принял участие в пятом заседании Совета сотрудничества высшего уровня. В ходе визита Владимир Путин заявил об отказе России от проекта газопровода "Южный поток", подводный участок которого должен был пролегать от Анапы в Краснодарском крае до болгарской Варны, с целью поставок российского газа в страны Южной и Центральной Европы (это решение Россия приняла в связи с требованием ЕС о приведении соглашения в соответствие с европейским антимонопольным законодательством). Тогда же было объявлено о намерении заменить "Южный поток" трубопроводом, который пройдет через Турцию (впоследствии проект получил название "Турецкий поток"). Этот проект предусматривает прокладку газопровода из Анапы по дну Черного моря в западную часть Турции. По итогам переговоров стороны подписали пакет документов, в том числе договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче. Помимо вопросов двустороннего сотрудничества, президенты обсуждали и международные проблемы, в первую очередь, ситуацию вокруг Сирии.

16 ноября 2015 года Владимир Путин находился с рабочим визитом в Анталье, где принимал участие во встрече глав государств и правительств "Большой двадцатки". На полях этого саммита он провел переговоры с президентом Эрдоганом. По итогам беседы, проходившей в закрытом режиме, было объявлено о договоренности провести следующую встречу в Санкт-Петербурге 15 декабря. Однако она была отменена в связи с инцидентом 24 ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24, что привело к кризису в двусторонних отношениях - замораживанию политических контактов и экономического сотрудничества.

10 октября 2016 года Владимир Путин приезжал в Турцию на сессию Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле и провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В их ходе было подписано межправительственное соглашение по строительству двух ниток газопровода "Турецкий поток" и принято решение ускорить реализацию проекта строительства АЭС "Аккую", а также интенсифицировать контакты по линии военных ведомств и служб. Тогда же было объявлено о готовности "Роскосмоса" участвовать в тендере по созданию и запуску космических спутников для Турции и допуске на российский рынок сельскохозяйственных товаров из Турции.

28 сентября 2017 года состоялся рабочий визит Владимира Путина в Анкару, где он провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основными темами переговоров были контроль над зоной деэскалации в сирийском Идлибе и ситуация в Иракском Курдистане после проведенного там референдума о независимости в сентябре 2017 года. Кроме того, президенты обсуждали вопросы двусторонних отношений, в частности, проекты "Турецкий поток" и "Аккую", поставки российских ракетных систем С-400 (контракт подписан летом 2017 года), снятие запрета на ввоз турецких томатов в РФ (разрешен ввоз с 1 ноября 2017 года).