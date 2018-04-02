Российско-турецкие политические отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля 2018 года президент России Владимир Путин посетит Турцию с официальным визитом. В Анкаре он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в очередном заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о развитии российско-турецких политических отношений с 2015 года.

Кризис 2015-2016 годов

В 2015 году отношения между Россией и Турцией, которые стабильно развивались в разных сферах на протяжении многих лет, столкнулись с серьезным кризисом. Его причиной стал инцидент с бомбардировщиком Су-24 ВКС РФ, который был сбит истребителем ВВС Турции 24 ноября 2015 года над территорией Сирии. При катапультировании был убит российский пилот Олег Пешков. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал действия Анкары как "удар, который нам нанесли в спину пособники терроризма" и подчеркнул, что это событие будет иметь серьезные последствия для дальнейших российско-турецких отношений. В свою очередь, Эрдоган отказался приносить извинения и заявил, что при повторении подобной ситуации Турция поступит "точно так же".

1 января 2016 года Россия ввела запреты на чартерные воздушные перевозки с Турцией и на продажу туров; приостановила безвизовый режим и ввела санкции в отношении широкого перечня турецких товаров (в первую очередь, сельхозпродукции). Были приостановлены крупные экономические проекты, в частности реализация газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую". Двусторонние политические контакты были заморожены.

Постепенная нормализация отношений

Процесс нормализации двусторонних отношений начался летом 2016 года после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Владимиру Путину послание с извинением за сбитый бомбардировщик. 9 августа 2016 года Эрдоган приезжал для встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербург. По итогам переговоров было объявлено о решении вывести отношения на докризисный уровень.

Уже в августе был отменен запрет на реализацию туров в Турцию и сняты ограничения на чартерные перевозки между двумя странами (по итогам пяти месяцев 2016 года доля российских туристов составила всего 1,7% от общего числа въезжающих в Турцию иностранцев; в 2015 году россиянином был каждый десятый въезжающий страну). Россия и Турция согласовали необходимые решения для реализации проекта АЭС "Аккую". Анкара предоставила атомной электростанции статус стратегической инвестиции (приоритетный проект экономического развития). В октябре 2016 года в Стамбуле было подписано межправительственное соглашение по газопроводу "Турецкий поток". В том же месяце правительство РФ отменило запрет на ввоз некоторых попавших под санкции фруктов.

Новым вызовом для двусторонних отношений стало убийство российского посла в Турции Андрея Карлова 19 декабря 2016 года Москва и Анкара расценили теракт как провокацию, направленную на срыв процесса нормализации отношений. Президент Турции пообещал, что виновные в гибели посла будут найдены и наказаны. Политический диалог был продолжен. Однако были приостановлены переговоры о ведении безвизового режима, инициированные турецкой стороной в октябре 2016 года.

10 марта 2017 года в ходе встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве Владимир Путин констатировал, что страны вернулись на путь сотрудничества. По итогам переговоров был подписан ряд документов, в том числе среднесрочная программа торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами двух стран на 2017-2020 годы, а также соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и Турецким суверенным фондом о создании российско-турецкого инвестиционного фонда. Достигнута договоренность о проведении в 2019 году "перекрестного" года культуры и туризма. Политическая нормализация между Москвой и Анкарой способствовала постепенному возобновлению двусторонней торговли и размораживанию сотрудничества в таких областях, как энергетика, газовая промышленность, атомные проекты, туризм.

Сотрудничество по решению сирийского кризиса

Одним из направлений сотрудничества после нормализации отношений стала Сирия. Несмотря на то что Москва выступает в качестве союзника режима Башара Асада, а Анкара поддерживает оппозиционные ему силы, к концу 2016 года Россия и Турция, к которым присоединился Иран, стали ключевыми участниками сирийского урегулирования. По итогам переговоров этих стран в Москве 20 декабря 2016 года в Сирии был установлен режим прекращения огня (начал действовать 30 декабря 2016 года). Турция, Россия и Иран выступили гарантами межсирийского переговорного процесса в Астане (начался в январе 2017 года). Подводя итоги годовой работы Астанинского формата, главы МИД стран-гарантов на встрече в столице Казахстана в марте 2018 года констатировали заметный прогресс в урегулировании сирийского кризиса. В частности, были созданы зоны деэскалации, выработаны принципы гуманитарного разминирования, сформирована рабочая группа по освобождению задержанных и заложников, улучшена ситуация с оказанием гуманитарной помощи, созданы условия для возобновления политического процесса в Сирии.

Кроме того, ВВС России и Турции проводили в Сирии совместные операции против боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России). 12 февраля 2017 года стороны подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Необходимость в координации действий авиации возникла после инцидента в районе города Эль-Баб (на севере Сирии) 9 февраля 2017 года, когда в результате ударов российских бомбардировщиков по позициям боевиков ИГ непреднамеренно были убиты три турецких солдата и 11 получили ранения.