Роль России, Турции и Ирана в сирийском урегулировании. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля в Анкаре состоится встреча президентов России, Турции и Ирана, на которой будет обсуждаться ситуация в Сирии. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об участии этих стран в сирийском урегулировании.

Инициатива России

Идея встреч в трехстороннем формате по поводу урегулирования ситуации в Сирии возникла в конце 2016 года. К тому времени сирийским вооруженным силам удалось переломить ситуацию в войне и перейти в наступление на ключевых направлениях. Большую роль в этом сыграла авиагруппа ВКС РФ, которая была переброшена в Сирию 30 сентября 2015 года по приглашению правительства этой страны. К декабрю 2016 года были освобождены более 600 населенных пунктов, в том числе Алеппо. Изменение военной ситуации в стране привело к необходимости поиска новых форматов политического урегулирования и привлечению тех стран, которые имеют реальные рычаги влияния на сирийские противоборствующие стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя данную инициативу, заявил, что новый формат "должен послужить дополнением к межсирийскому диалогу под эгидой ООН в Женеве (международные конференции прошли 30 июня 2012 года; в январе - феврале 2014 года; в январе - июле 2016 года - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), объединив за столом переговоров тех, кто реально контролирует ситуацию "на земле" и способен выполнять взятые на себя обязательства".

Позиции Турции и Ирана

Российскую инициативу поддержали Иран и Турция, принимающие активное участие в сирийском конфликте.

Анкара с начала вооруженного противостояния в Сирии поддержала оппозиционные силы, в частности "Сирийскую свободную армию", и выступала за скорейший уход Башара Асада с поста президента страны. В августе 2016 года Турция начала военную операцию на севере Сирии "Щит Евфрата" (завершена в марте 2017 года). Ее целью были заявлены очистка турецких границ от военизированных группировок, в том числе действующих в регионе курдских отрядов самообороны, и поддержка территориальной целостности Сирии, а также предотвращение миграционных потоков и оказание гуманитарной помощи населению.

Тегеран же занял сторону официальных сирийских властей, предоставив им военную и финансовую помощь. Так, отряды Корпуса стражей исламской революции и подконтрольные Тегерану подразделения шиитской организации "Хезболлах", базирующейся в Ливане, сражаются на стороне сирийской армии.

2016 год - Прекращение огня

Первая встреча в трехстороннем формате состоялась 20 декабря 2016 года в Москве. Она прошла на уровне министров иностранных дел и обороны. Тогда в итоговом совместном заявлении стороны выразили готовность помочь сирийским властям и оппозиции прийти к соглашению. К концу декабря 2016 года на основе достигнутых договоренностей представителям России, Ирана и Турции удалось согласовать введение режима прекращения огня (вступил в силу 30 декабря 2016 года), который распространяется на сирийские правительственные войска и все вооруженные группировки за исключением запрещенных в РФ "Исламского государства" и "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра").

2017 год - Астанинский процесс

В 2017 году представители трех стран инициировали процесс мирных переговоров в Астане, к которым были привлечены правительство Сирии и делегация сирийской оппозиции. Россия, Иран и Турция взяли на себя обязательства гарантировать действие режима прекращения огня. Астанинский процесс (к марту 2018 года прошло уже восемь раундов переговоров, последний - 21-22 декабря 2017 года) принес ощутимые результаты в стабилизации обстановки в Сирии. Сторонам удалось договориться о создании зон деэскалации - территорий, где прекращены боевые действия между правительственными войсками и формированиями вооруженной оппозиции, которые присоединились к перемирию. Такие зоны были сформированы в Восточной Гуте; на севере провинции Хомс; в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакии, Хамы и Алеппо; а также в районах провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны. Было согласовано, что мониторинг в провинции Идлиб будут вести силы Ирана, России и Турции, а в остальных регионах российская военная полиция.

22 ноября 2017 года состоялась встреча в закрытом формате президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани в Сочи. По итогам саммита было сделано совместное заявление. Главы государств подчеркнули, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны. Они призвали правительство Сирии и оппозиционные силы страны к участию в Конгрессе сирийского национального диалога - переговорной площадки всех сторон сирийского конфликта. Идея проведения Конгресса была озвучена Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай".

2018 год - Конгресс в Сочи

19-20 января 2018 года делегации стран-гарантов провели в Сочи консультации по подготовке Конгресса сирийского национального диалога. Главным результатом встречи стало согласование списков участников сочинского форума. Сам Конгресс состоялся 30 января 2018 года. Его итогом стало создание Конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и займется внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии.

16 марта 2018 года в Астане прошла встреча глав МИД России, Турции и Ирана. На ней были подведены итоги годовой работы Астанинского формата. Было отмечено, что, помимо зон деэскалации, в Астане удалось выработать принципы гуманитарного разминирования, сформировать рабочую группу по освобождению задержанных и заложников, улучшить ситуацию с оказанием гуманитарной помощи, создать условия для возобновления политического процесса в Сирии. На встрече было заявлено, что решающей фазой политического урегулирования в Сирии должно стать создание Конституционного комитета под эгидой ООН.

Владимир Путин не раз отмечал роль Ирана и Турции в урегулировании сирийского кризиса. В частности, на встрече 22 ноября 2017 года в Сочи он отметил, что если бы не позиция президентов этих стран, то "Астанинского процесса просто бы не было: не было бы прекращения боевых действий, не было бы прекращения огня, не было бы создания зон деэскалации".