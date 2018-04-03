Встречи президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 апреля президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Анкаре, проведет переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

Это будет 12-я встреча. Первая состоялась 13 сентября 2013 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке (Киргизия). Тогда Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, взаимодействие в атомной энергетике, а также ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, Роухани заявил, что Иран выступает за ликвидацию оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке и высоко оценивает усилия России по ликвидации сирийского химического оружия.

Второй раз Владимир Путин и Хасан Роухани встретились 21 мая 2014 года в Шанхае (КНР) в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Темой переговоров стали безопасность на Ближнем Востоке и сотрудничество в Каспии. По сведениям ряда источников, был также затронут вопрос о поставках Ирану российских зенитно-ракетных систем С-300 (контракт подписан в 2007 году, исполнен в 2016 году). Встреча проходила на фоне непростых переговоров между "шестеркой" международных посредников и Ираном по урегулированию спорных вопросов, связанных с развитием иранской ядерной программы. В этой связи Владимир Путин подчеркнул, что "сотрудничество России и Ирана продолжится в любых условиях".

На третьей встрече 12 сентября 2014 года, состоявшейся в ходе саммита ШОС в Душанбе (Таджикистан), в центре внимания президентов находились вопросы развития двусторонних отношений. Большая часть переговоров прошла в закрытом формате.

28-29 сентября 2014 года Хасан Роухани впервые посетил Россию. В рамках визита он принял участие в IV Каспийском саммите в Астрахани, а также провел двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, темой которых стало энергетическое сотрудничество и проблема терроризма. Стороны также обсудили ход реализации подписанного в августе того же года в Москве межправительственного меморандума о взаимопонимании (в его рамках Россия закупает иранскую нефть в обмен на поставки машин, оборудований, металлов и др.).

Следующая встреча Владимира Путина и Хасана Роухани состоялась 9 июля 2015 года в Уфе, где они участвовали в саммитах ШОС и БРИКС. Президенты обсудили перспективы расширения двусторонних торгово-экономических связей и вопросы военно-технического сотрудничества, в частности программу визитов военных кораблей в порты двух стран. Также президенты РФ и Ирана подчеркнули необходимость координации совместных действий в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Шестую встречу главы двух государств провели 28 сентября 2015 года на полях 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге в связи с трагедией во время хаджа в Мекке (Саудовская Аравия), где погибли более 200 иранцев. Стороны также обсудили совместные усилия по борьбе с терроризмом и перспективы вступления в силу заключенного в июле того же года Всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе.

23 ноября 2015 года Владимир Путин и Хасан Роухани провели консультации в рамках краткого рабочего визита российского президента в Тегеран, где он принял участие в третей встрече глав государств и правительств Форума стран экспортеров газа. По итогам переговоров в присутствии президентов двух стран был подписан пакет документов о сотрудничестве в различных областях, в частности соглашение об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан России и Ирана. В рамках этого визита Владимир Путин также встретился с Высшим руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи.

8 августа 2016 года Путин и Роухани участвовали в саммите Россия-Азербайджан-Иран в Баку, где также провели двустороннюю встречу. В ее ходе президент Ирана поблагодарил Россию за ее роль при заключении Всеобъемлющего соглашения 2015 года.

27-28 марта 2017 года по приглашению Владимира Путина Хасан Роухани посетил Россию с официальным визитом. Переговоры были посвящены вопросам двусторонних отношений. Их итогом стало подписание ряда документов, в том числе меморандума о взаимопонимании между "Газпромом" и Национальной иранской нефтяной компанией по стратегическому сотрудничеству в области разработки газовых месторождений на территории республики, его транспортировки и монетизации

1 ноября 2017 года Владимир Путин и Хасан Роухани провели переговоры в Тегеране в рамках трехсторонней встречи президентов России, Ирана и Азербайджана. Они подчеркнули динамику развития двусторонних отношений, обсудили сирийское урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе визита в Тегеран Владимир Путин также встретился с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

22 ноября 2017 года в Сочи Владимир Путин и Хасан Роухани встречались в рамках трехстороннего саммита, в котором также принимал участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча, прошедшая в закрытом формате, была посвящена обсуждению ситуации в Сирии. Кроме того, в Сочи президенты России и Ирана провели отдельные переговоры, на которых обсуждались вопросы двусторонних отношений.