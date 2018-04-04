ТЦ "Персей для детей" в Москве. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 апреля 2018 года в Москве по адресу ул. Малая Семеновская, дом 28, строение 19 произошел пожар в шестиэтажном здании, которое занимает торговый центр "Персей для детей". Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. ЧП было ликвидировано в течение нескольких часов. По сообщению источника ТАСС, один из пострадавших, эвакуированный из горящего здания работник ТЦ, скончался в машине скорой помощи. Кроме того, пострадали шестеро пожарных, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 109 и 293 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность").

Торговый центр "Персей для детей"

Входит в сеть из пяти ТЦ, расположенных в разных районах столицы. В них продаются товары для новорожденных и будущих мам, коляски и автокресла, детская мебель, игры и игрушки, товары для школьников, а также спортивные товары, одежда и детское питание.

"Персей для детей" на улице Малая Семеновская был открыт 16 марта 2009 года в реконструированном шестиэтажном здании общей площадью 10 тыс. 241 кв. м. По информации СМИ, помещения для ТЦ были арендованы у ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" (МШФ). Сам торговый центр, площадью 6 тыс. кв. м занимает первые четыре этажа. Помимо торговых точек, на первом этаже ТЦ имеется зона отдыха; на третьем - кафе, игровая комната, салон красоты и детский клуб; на улице рядом со зданием расположена игровая площадка. Пятый и шестой этажи занимает склад готовой продукции фабрики игрушек, также арендуемый "Персеем".

Сетью ТЦ управляет ООО "Группа компаний "Персей", принадлежащая депутату муниципального образования Старая Купавна Борису Тритенко. Компания была учреждена в 2002 году.

ГК "Персей" также управляла обувным центром "Персей" площадью 3,5 тыс. кв. м, который располагался близ станции метро "Водный стадион". Этот центр стал крупнейшим объектом, снесенным 14-15 февраля 2017 года по постановлению правительства Москвы в рамках "четвертой волны" демонтажа самовольно возведенных в столице торговых объектов.

Генеральный директор и владелец 99,7% акций ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" - Валерий Безуглов.

4 апреля 2018 года начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов сообщил журналистам, что в марте 2018 года ТЦ был проверен Государственным пожарным надзором. По словам Денисова, в момент проверки одно нарушение оставалось неустраненным, но на ход тушения и возникновение пожара это не повлияло.

По данным "Спарк-Интерфакс", корпуса МШФ по ул. Малая Семеновская проверялись МЧС ежегодно. В 2016 и 2017 годах было выявлено по два нарушения, в 2015 году - четыре.