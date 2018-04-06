Мессенджер Telegram. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 апреля 2018 года Роскомнадзор подал иск на компанию Telegram, владеющую одноименным мессенджером, за непредоставление в установленный срок ответа по запросу ФСБ о ключах для дешифровки сообщений пользователей.

Telegram - бесплатная система мгновенного обмена сообщениями, работающая на большинстве мобильных и стационарных операционных систем через интернет. Позволяет обмениваться текстами, изображениями, аудио-, видео- и прочими видами файлов, вести онлайн-конференции и вещание в виде тематических каналов, совершать аудио- и видеозвонки. Поддерживает так называемые секретные чаты - прямую передачу зашифрованной информации без серверов- посредников.

История

В январе 2013 года создатель и генеральный директор популярной российской социальной сети vk.com ("ВКонтакте") Павел Дуров объявил, что вместе с братом Николаем работает над принципиально новым проектом. Для этого они основали в США компанию Digital Fortress (с англ. "Цифровой замок"). 14 августа 2013 года компания Дурова опубликовала в магазине приложений для устройств Apple первую версию мессенджера Telegram. С ноября 2014 года работу Telegram обеспечивает зарегистрированная в Лондоне (Великобритания) фирма Telegram Messenger LLP.

В отличие от "ВКонтакте", который первоначально создавался только для российского рынка, Павел Дуров нацеливал Telegram на международную аудиторию. По его словам, "благодаря новым законам об интернете, Россия стала практически бессмысленна как интернет-рынок для новых проектов" и потому не является для него приоритетом.

В апреле 2014 года Павел Дуров эмигрировал из России, ушел в отставку с поста генерального директора "ВКонтакте" и продал всю свою долю акций в соцсети, сконцентрировавшись на Telegram.

В сентябре 2015 года Telegram запустил функцию "публичных каналов" ("пабликов"): они позволяют рассылать (в том числе анонимно) информацию неограниченному числу подписчиков. Отсутствие этого механизма у конкурирующих приложений привело к тому, что именно в Telegram начали появляться популярные анонимные новостные, политические и др. каналы, которые фактически представляют собой альтернативные СМИ.

23 ноября 2016 года Дуров запустил связанную с Telegram платформу для ведения онлайн-дневников Telegraph, которая поддерживает анонимную публикацию сообщений.

По состоянию на март 2018 года, 85% пользователей пользуются Telegram через операционную систему Android.

Telegram не является коммерческим проектом, не приносит прибыли и существует на личные средства Павла Дурова. В настоящее время мессенджер доступен на 14 языках, причем поддержка русского появилась только в октябре 2017 года (до этого русский интерфейс можно было включить только с помощью дополнений).

Статистика

Официальная статистика Telegram публикуется нерегулярно. По данным сервиса, в октябре 2013 года мессенджером активно пользовались 100 тыс. человек, к февралю 2016 года их число возросло до 100 млн. 22 марта 2018 года Павел Дуров сообщил, что число пользователей Telegram превысило 200 млн.

По данным аналитического сайта SimilarWeb, 18,24% пользователей мессенджера, установивших приложение на персональных компьютерах, находятся в России, 7,01% - в Бразилии, 5,75% - на Украине, 4,46% - в Италии, 4,81% - в Иране. В 2016 году Павел Дуров заявлял, что доля России среди его пользователей - 2%.

Безопасность передачи информации

Представляя свой мессенджер в августе 2013 года, Павел Дуров заявил, что его продукт "быстрее и безопаснее" других сервисов такого рода и что "сообщения через Telegram невозможно перехватить". Обеспечивается это за счет "секретных чатов", а также использования облачных хранилищ для доставки сообщений с меньшим уровнем криптозащиты. Дуров до сих пор не раскрывает точные адреса обычных серверов, используемых для работы мессенджера и отказывается выдавать спецслужбам данные переписки и пользователей.

Согласно правилам Telegram, в нем невозможно заблокировать личные и групповые чаты, администрация в принципе не имеет к ним доступа. При этом Telegram принимает заявки о нарушении законов от международных спецслужб и блокирует в соответствии с ними вещательные каналы, автоматические средства публикации (боты) и наборы виртуальных наклеек (стикеров), используемых для общения.

Использование Telegram террористами

В 2014 года после объявлении о создании на территории Сирии и Ирака запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), ее боевики начали централизованно использовать Telegram как средство для координации действий и пропаганды. В июле 2015 года на обвинения в поддержке терроризма Дуров заявлял: "Наше право на приватность в сфере общения и личное пространство намного важнее, чем какие-то маргинальные угрозы политиков, желающих нас запугать. Если вы на минуту абстрагируетесь от эмоций и подумаете, какова статистическая вероятность угрозы терроризма, то ее даже близко не будет".

Сразу после теракта в Париже 13 ноября 2015 года (тогда погибли 130 человек), СМИ опубликовали утверждения, при его подготовке боевики ИГ пользовались Telegram. Хотя вскоре выяснилось, что террористы списывались с помощью простых SMS, Telgram начал планомерно удалять тематические каналы и боты, связанные с ИГ. Так, в мае 2017 года Telegram отчитался об удалении 3942 подобных "пабликов" и ботов.

26 июня 2017 года ФСБ распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года был подготовлен с помощью Telegram.

Страны, где заблокирован Telegram

По состоянию на апрель 2018 года Telegram заблокирован в Китае (с 2015 года). 30 декабря 2017 года после серии антиправительственных демонстраций Telegram был заблокирован в Иране, однако 13 января блокировка была снята. Об отдельных случаях перебоев в доступе к сервису сообщали пользователи в Саудовской Аравии, Пакистане, Индонезии и Бахрейне.

В России

По данным аналитического агентства Brand Analytics на август 2017 года, Telegram занимает в России третье место по упоминаемости в интернет-СМИ и поисковых системах (13%). Лидерами являются Viber (34%) и WhatsApp (31%). При этом приведенная статистика не включает мессенджеры, встроенные в соцсети ("ВКонтакте" и др.). Об использовании Telegram для общения в разное время заявляли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Чечни Рамзан Кадыров, советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко и др.

Впервые предложения заблокировать Telegram в России из- за того, что он используется террористами, сообщил в ноябре 2015 года депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Агеев ("Справедливая Россия"). Тогда в ответ министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что не видит необходимости в блокировки мессенджера.

6 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал так называемый "пакет Яровой", который вводил требования к мессенджерам регистрироваться в реестре организаторов распространения информации в интернете и передавать данные по запросу от спецслужб. С 1 июля 2018 года потребуется также хранить сведения о передаваемых сообщениях на серверах в России, а впоследствии - и сами сообщения.

Еще до принятия закона Павел Дуров объявил, что не будет ему подчиняться. По его словам, "Telegram не выдает данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительства. Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику".

23 июня 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации. Это необходимо для продолжения работы мессенджера в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, он будет заблокирован в России. При этом в Роскомнадзоре ранее указывали, что не заинтересованы в прекращении его работы. В ответ Дуров заявил, что Жаров "демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году" и назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФ и невозможными из-за принципов функционирования Telegram.

28 июня Дуров согласился внести Telegram в реестр Роскомнадзора.

16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. В декабре 2017 года руководство Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для декодирования сообщений пользователей. По мнению руководства компании, спецслужба не имела полномочий принимать такой приказ, в том числе потому, что он противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан. 20 марта 2018 года Верховный суд России иск отклонил и дал Telegram 15 дней (до 4 апреля) на передачу ключей ФСБ. Адвокаты Telegram заявили о намерении подать апелляцию на это решение. В тот же день Роскомнадзор уведомил компанию о нарушении закона.

2 апреля 2018 года представляющий интересы Telegram юрист Павел Чиков сообщил ТАСС, что мессенджер направил в Роскомнадзор уведомление о технической невозможности предоставления ФСБ ключей дешифрования сообщения. Юрист отметил, что компания Telegram вообще никак не контролирует сообщения, передаваемые через секретные чаты, поскольку в их передаче не задействованы ее сервера.