Как судили президентов Южной Кореи. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 апреля южнокорейский суд признал бывшего президента страны Пак Кын Хе виновной в коррупции и разглашении государственной тайны и приговорил ее к 24 годам тюремного заключения. С момента образования Республики Корея в 1948 году из 12 президентов трое были признаны судом виновными в совершении уголовных преступлений по разным обвинениям от предумышленных убийств до коррупции. Дела в отношении еще двоих не были доведены до суда. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о судебном процессе в отношении Пак Кын Хе и о других случаях уголовного преследования экс-президентов этой страны.

Пак Кын Хе

Обвинения в адрес Пак Кын Хе были выдвинуты еще в 2016 году, когда она занимала пост президента (2013-2017).

В частности, прокуратура заподозрила ее в участии в коррупционных схемах и разглашении гостайны. Поводом для этого стал скандал, связанный с ее подругой Чхве Сун Силь (в феврале 2018 года суд признал ее виновной в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении властью и приговорил к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн). По данным следствия, Пак Кын Хе была в курсе этой незаконной деятельности.

После обнаружения фактов коррупции, связываемых с главой государства, в Южной Корее прошла волна демонстраций, участники которых требовали немедленной отставки Пак Кын Хе. После того как она была отстранена от власти декабре 2016 года, против нее было возбуждено уголовное дело.

Чон Ду Хван

В декабре 1995 года был взят под стражу бывший президент республики Чон Ду Хван (1980-1988). Его обвинили в организации переворота в 1979 году, когда от власти фактически был отстранен законный президент Республики Корея (РК) Чхве Кю Ха (1979-1980). В следующем году были проведены непрямые президентские выборы, на которых генерал Чон Ду Хван был единственным кандидатом. Эти события сопровождалась крупномасштабными выступлениями оппозиции, которые были жестоко подавлены. Одним из самых известных стал разгон студенческого восстания в г. Кванджу - тогда, по некоторым оценкам, погибли около 200 человек (демонстрантов расстреливали из пулеметов, установленных на вертолетах; официально этот факт был признан правительством только в 2018 году).

В августе 1996 года сеульский суд признал Чон Ду Хвана виновным в организации мятежа и предумышленных убийствах, а также в коррупции. Экс-президент был приговорен к смертной казни, впоследствии Верховный суд заменил высшую меру на пожизненное заключение. В 1998 году решением президента Ким Дэ Чжуна (1998-2003) он был помилован.

Ро Дэ У

Бывший южнокорейский президент Ро Дэ У (1988-1993) в 1996 году был привлечен к уголовной ответственности в ходе процесса, который проходил над его предшественником на посту главы государства - Чон Ду Хваном. Ро Дэ У были предъявлены схожие обвинения: участие в государственном перевороте 1979 года, а также в коррупции. По данным следствия, находясь на посту главы государства, Ро Дэ У под видом пожертвований в политические фонды получил от крупных корейских предпринимателей взятки на сумму около 350 млн долларов. Решением суда он был приговорен к 22 годам лишения свободы, позднее срок был сокращен до 17 лет. В 1998 году он, как и Чон Ду Хван, также был помилован Ким Дэ Чжуном.

Но Му Хён

Бывший президент Но Му Хён (2003-2008) стал фигурантом уголовного дела в 2008 году. Оно было возбуждено в отношении его брата Но Гон Пхена, которого обвинили в хищении госсредств. В частности, суд признал его виновным в продаже государственным фондам инвестиционной компании по завышенной стоимости. Экс-президент проходил по этому делу свидетелем. 23 мая 2009 года он был найден мертвым недалеко от родной деревни. По версии правоохранительных органов, Но Му Хён совершил самоубийство.

Ли Мён Бак

В марте 2018 года экс-президент РК Ли Мён Бак (2008-2013) признался в присвоении 107 млн вон ($100 тыс.) из секретных неподотчетных фондов Национальной разведывательной службы. При этом Ли Мён Бак отверг обвинения в злоупотреблении властью и взяточничестве. В частности, он заявил о непричастности к скандалу, связанному с компанией-производителем автозапчастей DAS, которая принадлежала его брату. По версии следствия, фактическим владельцем компании был сам Ли Мён Бак, который привлекал государственные ресурсы для оказания фирме юридической помощи, а также использовал ее для получения незаконными путями около $30 млн. 22 марта суд в Сеуле выдал ордер на арест экс-президента.