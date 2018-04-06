Биография народного артиста РФ Владимира Машкова

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 апреля 2018 года народный артист РФ Владимир Машков назначен художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова.

Владимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В детстве вместе с родителями жил в г. Фрунзе Киргизской ССР (ныне - Бишкек, Киргизская Республика). В середине 1960-х семья переехала в г. Новокузнецк Кемеровской области. Мать, Наталья Ивановна Никифорова, и отец, Лев Петрович Машков, работали в Новокузнецком кукольном театре. Мать была режиссером театра, отец - актером.

После окончания школы Владимир Машков поступил на факультет естественных наук Новосибирского государственного университета, но спустя год забрал документы и стал студентом Новосибирского государственного театрального училища (ныне - Новосибирский государственный театральный институт). В 1984 году был исключен из вуза за драку, после чего уехал в Москву, где поступил в Школу-студию Московского художественного академического театра (МХАТ), в мастерскую народного артиста СССР Михаила Тарханова. Однако вскоре был вновь исключен из учебного заведения и устроился декоратором во МХАТ. Спустя год был восстановлен в Школе-студии на курсе Олега Табакова, окончил его в 1990 году.

В 1990 году Владимир Машков был принят в труппу МХАТ им. А. П. Чехова под руководством Олега Табакова. Его первой большой работой стала роль Абрама Шварца в пьесе Александра Галича "Матросская тишина" в постановке Олега Табакова. Среди других ролей актера: Городничий в спектакле "Ревизор" по комедии Николая Гоголя, Дон-Жуан в постановке "Миф о Дон-Жуане" по мотивам пьесы Жана-Батиста Мольера, Платонов в "Механическом пианино" по ранним произведениям Антона Чехова. В 1997 году получил совместно с Олегом Табаковым премию "Чайка" за работу в спектакле "Анекдоты".

В 1992 году Владимир Машков начал заниматься театральной режиссурой. В том же году на сцене Театра-студии под руководством Олега Табакова вышел его спектакль "Звездный час по местному времени" по комедии Гора Николаева. Спустя год состоялась премьера постановки "Страсти по Бумбарашу" по одноименной пьесе Юлия Кима, в основу которой легли ранние произведения Аркадия Гайдара. В 1994 году Владимир Машков поставил в "Табакерке" "Смертельный номер" по пьесе драматурга Олега Антонова. Эта постановка в 1995 году была удостоена премии "Хрустальная Турандот" сразу в двух номинациях: "За лучший спектакль" и "За лучшее художественное оформление". В том же году спектакль был показан на Международном театральном фестивале в Берлине.

В 1996 году в театре "Сатирикон" им был поставлен спектакль "Трехгрошовая опера" по одноименному произведению Бертольта Брехта.

В 2001 году режиссер поставил на сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова комедию "№13" по пьесе английского драматурга Рэймонда Джорджа Альфреда Куни (Рэя Куни), которая вошла в число самых популярных спектаклей МХТ (в 2014 году вышла новая версия под названием "№13D", она была отмечена театральной премией газеты "Московский комсомолец").

В кино Владимир Машков начал сниматься в конце 1980-х (эпизодические роли в фильмах "Кресло", "Зверь ликующий"). В 1989 году он сыграл главную роль Никиты в драме "Зеленый огонь козы" режиссера Анатолия Матешко (премьера фильма - 1990 год). Всего Владимир Машков снялся почти в 50 картинах. Первую известность ему принесли роли в фильмах 1994 года - Иван Ворошилов в картине Дениса Евстигнеева "Лимита" и Сергей в ленте Валерия Тодоровского "Подмосковные вечера". Росту популярности актера способствовали фильмы "Американская дочь" Карена Шахназарова (1995) и "Вор" Павла Чухрая (1997). Последний был отмечен несколькими российскими и международными премиями, а также номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм нa инoстpaнном языкe". В 2000 году Владимир Машков сыграл Емельяна Пугачева в исторической ленте Александра Прошкина "Русский бунт", в 2001 году - Олега Волкова в криминальной драме Сергея Бодрова - старшего "Давай сделаем это по-быстрому", в 2002 году - Платона Маковского в ленте "Олигарх" Павла Лунгина, в 2003 году - Рогожкина в "Идиоте" Владимира Бортко, в 2006 году - Кирилла Мазура в художественном фильме "Охота на пиранью" Андрея Кавуна и др. В 2007 году на экраны вышел многосерийный фильм "Ликвидация" режиссера Сергея Урсуляка, в котором Владимир Машков исполнил главную роль начальника отдела одесского уголовного розыска Давида Гоцмана. Впоследствии снимался в лентах "Кандагар" (2010; реж. Андрей Кавун), "Край" (2011; Алексей Учитель), "Пепел" (2013; Вадим Перельман), "Экипаж" (2016; Николай Лебедев) и др. Последней на данной момент его работой является роль главного тренера мужской сборной СССР по баскетболу Владимира Гаранжина в спортивной драме "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева (2017). Картина стала самой кассовой в истории российского кинематографа, собрав более 3 млрд руб.

Актер также был занят в небольших ролях в голливудских лентах "Танцы в "Голубой игуане" (2000, режиссер Майкл Рэдфорд), "Американская рапсодия" (2000, Эва Гардош), "15 минут славы" (2001, Джон Херцфелд), "В тылу врага" (2001, Джон Мур), "Миссия невыполнима: Протокол фантом" (2011, Брэд Бёрд).

В качестве кинорежиссера Владимир Машков дебютировал в 1997 году, сняв новогоднюю комедию "Сирота казанская" с участием Николая Фоменко, Елены Шевченко, Олега Табакова, Валентина Гафта, Льва Дурова и др. В 2004 году Владимир Машков поставил военную драму "Папа" по пьесе Александра Галича "Матросская тишина". Был также продюсером и сценаристом этой картины (в соавторстве с Ильей Рубинштейном), а также исполнителем главной роли - кладовщика Абрама Шварца.

В 2011 году вступил в политическую партию "Единая Россия". На президентских выборах 2018 года являлся доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Народный артист РФ (2010).

Работы Владимира Машкова неоднократно были отмечены кинопремиями. Лауреат двух премий "Ника" в номинации "Лучшая мужская роль" (1998 - за фильм "Вор", 2011 - за фильм "Край"), двукратный обладатель "Золотого орла" (2009 - за лучшую мужскую роль на телевидении, фильм "Ликвидация"; 2011 - за лучшую мужскую роль в кино, фильм "Край"), одной телепремии ТЭФИ (2008 г. - за роль в фильме "Ликвидация").

Обладатель премии фестиваля "Кинотавр" за лучшую мужскую роль (фильм "Лимита", 1994), приза "Серебряный Георгий" Московского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (фильм "Давай сделаем это по-быстрому", 2001). Также на ММКФ в 2004 году фильм Владимира Машкова "Папа" получил приз зрительских симпатий.

Супруга актера - Оксана Шелест (род. 1979). Ее сын от предыдущего брака - Андрей (род. 1995) - носит фамилию Машкова.

От первого брака с актрисой Еленой Шевченко (род. 1964) Владимир Машков имеет дочь Марию (род. 1985), ныне актриса театра и кино.