День сотрудников военных комиссариатов. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 апреля ежегодно с 2007 года в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудников военных комиссариатов. Установлен указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Комиссариаты по военным делам (военкоматы) - органы местного военного управления в РФ.

История

Впервые военкоматы были учреждены 8 апреля 1918 года декретом Совета народных комиссаров Советской Российской Республики. В первые годы советской власти в РСФСР были созданы 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тыс. волостных военных комиссариатов.

В задачи военкоматов в СССР входили подготовка и проведение мобилизаций, призывов на военную службу и на учебные сборы; подготовка молодежи к несению военной службы и другие оборонные мероприятия.

Современное состояние

После распада СССР в 1991 году и с появлением в 1993 году в вооруженных силах России подразделений, формируемых на контрактной основе, к задачам военкоматов добавилась организация приема на военную службу по контракту, а также обеспечение социальной защиты военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (содействие в трудоустройстве и переподготовке, разъяснение действующего законодательства по вопросам пенсионного обеспечение и льгот, оформление соответствующих документов и т. д.).

Военные комиссариаты комплектуются как военнослужащими, так и гражданским персоналом. Работой военкомата руководит военный комиссар (военком).

По данным Минобороны РФ, в 2018 году в 85 субъектах Российской Федерации функционируют 84 военкомата (в Ненецком автономном округе действует отдел военного комиссариата Архангельской области), в состав которых входят более 1,5 тыс. отделов по муниципальным образованиям.