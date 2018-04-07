День войск противовоздушной обороны. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Ежегодно во второе воскресенье апреля (в 2018 году - 8 апреля) в Воздушно-космических силах (ВКС) России отмечается памятный День войск противовоздушной обороны (ПВО). Установлен указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. В День войск ПВО в соединениях и воинских частях ВКС проходят торжественные построения личного состава, митинги с участием ветеранов, концертные выступления.

Из истории праздника

Первоначально День войск ПВО был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года и отмечался 11 апреля. Указом Президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года был перенесен на второе воскресенье апреля.

Войска ПВО-ПРО

Организационно войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО, не следует путать с войсками ПВО Сухопутных войск, т. н. войсковой ПВО) входят в состав ВКС. Среди их задач отражение агрессии в воздушно-космической сфере, защита высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск и сил, важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны, промышленных районов, административно-политических центров и др. Войска ПВО-ПРО должны отслеживать и поражать головные части баллистических ракет вероятного противника, атакующих важные объекты на территории РФ.

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По состоянию на 2018 год значительную часть (более 65%) вооружения войск ПВО-ПРО составляют современные образцы, среди которых зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и С-300 "Фаворит", зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С", радиолокационные станции нового парка "Небо-М" и "Подлет-К1". По планам Минобороны, к 1 января 2021 года доля современного вооружения войск ПВО-ПРО должна достигнуть 70%.

В настоящее время создается новейшая ЗРС С-500. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки этой системы в войска начнутся в 2020 году. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года на базе Военной академии ВКО в Твери.

Информацию для зенитных ракетчиков и авиации ПВО выдают радиотехнические войска (РТВ) ВКС. Они оснащены радиолокационными комплексами и станциями боевого и дежурного режимов с дальностью обнаружения воздушных объектов до 600 км и высотой верхней границы более 100 км. В их числе радиолокационные комплексы и станции "Небо-М", "Подлет-К1", "ВВО" ("Всевысотный обнаружитель"), "Противник", "Каста", "Гамма" и другие современные средства радиолокационного контроля воздушного пространства.

Задачи по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и Центрального промышленного района страны (территория более 25 областей и трех республик РФ, протяженность границ ответственности - около 4 тыс. 500 км) в ВКС решает 1-я армия ПВО и ПРО особого назначения. Ежедневно в этом объединении на боевое дежурство заступают около 2 тыс. военнослужащих и специалистов гражданского персонала. Они проводят регулярные проверки с использованием контрольных целей и тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей во всем диапазоне высот и скоростей. Моделируются реальные боевые условия с применением условным противником различных средств воздушно-космического нападения. По данным Минобороны, ежесуточно дежурные силы объединения осуществляют радиолокационное обнаружение и сопровождение более 4 тыс. воздушных судов, из которых не менее 10% подлежат непрерывному радиолокационному контролю с выдачей информации в Центр управления ВКС. В течение 2017 года дежурные силы РТВ обнаружили и обеспечили сопровождение около 570 тыс. воздушных судов.

Авиация войск ПВО перевооружается на истребители Су-35С и Су-30СМ, модернизируются истребители-перехватчики МиГ-31БМ и самолеты радиолокационного дозора и наведения А-50У.

Учебные заведения

Подготовку специалистов для воинских формирований ПВО осуществляют Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери, Ярославское высшее военное училище ПВО, а также Центр подготовки специалистов радиотехнических войск во Владимире и Учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине (Ленинградская область). К обучению привлекаются офицеры, проходящие службу в управлениях объединений и соединений. Кроме того, существует практика взаимодействия с учебными центрами предприятий промышленности. Так, в 2016 году учебный центр тульского ОАО "Конструкторское бюро приборостроения", учебные центры АО "ФНПЦ "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" и АО "НПО "Лианозовский электромеханический завод" (Москва) обучили более 200 военнослужащих зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Командование войск

С 2015 года войсками противовоздушной и противоракетной обороны командует заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

Дни авиации ПВО и войсковой ПВО

Ежегодно в Воздушно-космических силах 22 января отмечается День авиации войск ПВО, а 26 декабря - День войсковой ПВО.