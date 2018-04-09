Как Сирию обвиняли в применении химического оружия. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Ряд западных государств обвинил власти Сирии в использовании 7 апреля химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. С утверждением о факте применения хлора выступила неправительственная организация "Белые каски". В МИД РФ это сообщение назвали "информационным вбросом". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как правительственную армию Сирии обвиняли в химических атаках на протяжении гражданской войны в этой стране.

2012-2013 годы

Первые обвинения в применении химического оружия (ХО) в адрес правительства Башара Асада были выдвинуты еще в декабре 2012 года. Тогда сирийская оппозиция заявила, что в пригороде города Хомса - эль-Байда - в результате химической атаки правительственных сил погибли шесть человек. Затем было объявлено еще о 18 случаях применения химического оружия (ХО) в Сирии. В частности, по сообщениям СМИ, 21 августа 2013 года в густонаселенном пригороде Дамаска - Восточной Гуте, в результате обстрела снарядами, содержащими нервно-паралитический газ зарин, погибли от 300 до 1700 человек. И власти Сирии, и оппозиция отвергали обвинения в применении химоружия, возложив ответственность друг на друга.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли установить причастность к химатакам в Восточной Гуте ни одной из сторон, однако западные страны возложили ответственность за использование химоружия на режим Башара Асада. Президент США Барак Обама заявлял, что применение Сирией химического оружия рассматривается Вашингтоном как переход через "красную линию", в связи с чем международное сообщество обязано принять меры в отношении этой страны. Кризис удалось разрешить благодаря вмешательству России, предложившей план ликвидации сирийского ХО под международным контролем. В сентябре 2013 года Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия, задекларировав 1,3 тыс. тонн отравляющих веществ (ОВ). В июне 2014 года эти запасы были вывезены из страны и утилизированы.

2017 год

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб (населенный пункт под контролем группировки "Джабхат Фатх аш-Шам", старое название "Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) в результате химатаки погибли 84 человека и пострадали более 500. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее "вызовом человечеству" и возложил ответственность за бомбардировку на режим президента Башара Асада. 7 апреля с американских кораблей в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk по правительственной авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс, с которой, по мнению Пентагона, взлетали самолеты ВВС Сирии для атаки на Хан-Шейхун. Власти Сирии опровергли причастность к инциденту в Идлибе, заявив, что химическая атака была сфабрикована боевиками "Джабхат Фатх аш-Шам". Сирия и Россия предложили международным экспертам посетить Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат для анализа ситуации и составления докладов об инциденте, однако этим предложением не воспользовались.

В октябре Госдепартамент признал, что боевики террористической коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам", в которую входит "Джабхат Фатх аш-Шам", используют химическое оружие на территории Сирии. Информация об этом появилась на сайте ведомства в сообщении, где объясняется, почему жителям США не стоит посещать арабскую республику.

27 октября среди членов СБ ООН был распространен доклад Совместного механизма расследования ООН и ОЗХО (СМР ООН-ОЗХО), возложивший вину за атаку в Хан-Шейхуне на правительственные войска (ранее, 6 сентября, с таким заявлением выступила Комиссия по расследованию преступлений в Сирии). Представители России при ООН и МИД РФ раскритиковали экспертов за нежелание посетить место инцидента и проведение расследования в дистанционном режиме с привлечением данных анонимных источников. Министерство обороны РФ привело доказательства, свидетельствующие о несостоятельности версии СМР ООН-ОЗХО.

2018 год

6 марта Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека вновь обвинила сирийские власти в применении химического оружия против вооруженной оппозиции, в частности, в июле 2017 года в Восточной Гуте и в ноябре того же года в районе города Хараста (провинция Дамаск). 14 марта сирийские военные обнаружили в селении Аш-Шифония в Восточной Гуте лабораторию по производству отравляющих веществ. Она находилась на территории, которую контролировала "умеренная" группировка боевиков "Джейш-аль-Ислам".