Удары США и союзников по объектам правительственных сил в Сирии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 апреля два самолета F-15 ВВС Израиля с территории Ливана нанесли удар по сирийской авиабазе T-4 (Ти-фор; от английского названия T-4; также известна как Тияс) в провинции Хомс. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о воздушных ударах США и их союзников по объектам правительственных сил в Сирии. С сентября 2014 года, когда коалиция стран во главе с США начала операцию против "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Сирии, было нанесено по меньшей мере восемь таких ударов (не включая атаку 9 апреля).

7 апреля 2017 года с американских эсминцев Ross и Porter в Средиземном море было выпущено 59 ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе. В результате погибли 10 сирийских военных. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение сирийскими войсками химического оружия 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По мнению США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб.

18 мая 2017 года авиация США нанесла удар по проправительственным силам Сирии северо-западнее города Эт-Танф в зоне деэскалации в провинции Хомс. Как заявили в штабе коалиции, появление там подразделений сирийской армии было расценено как угроза для США и их партнеров. В результате бомбардировки погибли нескольких человек.

6 и 8 июня 2017 года ВВС международной коалиции во главе с США вновь нанесли удары по отрядам проправительственных сил в Эт-Танфе. В результате погибли двое сирийских военных, были уничтожены два артиллерийских орудия ПВО и сбит сирийский беспилотник.

7 сентября 2017 года Израиль нанес удар по заводу в районе города Масьяф провинции Хама в центральной Сирии. По данным израильской газеты Haaretz, атаке подверглись исследовательский центр и предприятие, якобы связанные с разработкой химического оружия. Командование вооруженными силами Сирии сообщило, что атака была произведена израильскими самолетами с территории Ливана. В результате удара погибли двое военнослужащих сирийской армии.

16 октября 2017 года целью ВВС Израиль стала зенитная батарея ВС Сирии вблизи Дамаска. Пресс-служба израильской армии сообщила, что атака была совершена в ответ на запуск ракеты по израильским самолетам.

7 февраля 2018 года коалиция во главе с США нанесла авиаудары по проправительственным силам в Сирии. По информации агентства SANA, бомбардировке подверглись позиции отрядов народного ополчения в северных окрестностях города Дейр-эз-Зор (северо-восток Сирии). Как утверждается в заявлении Пентагона, эти действия были предприняты "в ответ на неспровоцированное нападение на штаб "Сил демократической Сирии" (пользуются поддержкой США - прим. ТАСС-ДОСЬЕ).

10 февраля 2018 года в ответ на проникновение иранского беспилотника в воздушное пространство Израиля ВВС этой страны атаковали ряд иранских объектов в Сирии. В ходе этой операции один истребитель F-16 был подбит (пилоты катапультировались на израильской территории). После этого израильские военные нанесли удары по 12 сирийским и иранским целям на территории Сирии, в том числе - пункту управления беспилотниками на авиабазе в районе Пальмиры и батарее ПВО под Дамаском.