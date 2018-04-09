Кто расследует применение химического оружия в Сирии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Ряд западных государств обвинил власти Сирии в химической атаке 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте. С утверждением о факте использования хлора выступила неправительственная организация "Белые каски". В МИД РФ это сообщение назвали "информационным вбросом". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о международных организациях, расследующих случаи применения химического оружия в Сирии.

Первые сообщения об использовании отравляющих веществ в Сирии появились 23 декабря 2012 года. С тех пор в стране неоднократно фиксировалось их применение (зарин, иприт, хлор, горчичный газ и др.).

Весной 2014 года под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) была создана специальная Миссия по установлению фактов (МУФ) применения химоружия в Сирии. В августе 2015 года для выявления организаторов и исполнителей подобных преступлений был учрежден Совместный механизм расследования (СМР) ООН и ОЗХО. Он делал свои выводы, опираясь на данные, собранные МУФ. Кроме того, случаями использования ОВ занимается Комиссия по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии, учрежденная по решению Совета ООН по правам человека в 2011 году.

Виновными в использовании химоружия в ряде инцидентов эксперты этих структур признавали террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в ряде - сирийскую армию. МИД РФ не раз подвергал сомнению версии о использовании химоружия сирийскими правительственными войсками. Так, в октябре 2017 года СМР ООН - ОЗХО возложил на правительственные войска Сирии ответственность за химическую атаку 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб (погибли 84 человека и пострадали более 500). Власти Сирии опровергли причастность к инциденту в Идлибе, заявив, что химическая атака была сфабрикована боевиками "Джабхат Фатх аш-Шам". Представители России и Сирии раскритиковала экспертов СМР за нежелание посетить место инцидента и проведение расследования в дистанционном режиме с привлечением сведений анонимных источников, в т. ч. полученных от связанных с террористами НПО, а Министерство обороны РФ привело данные о несостоятельности версии СМР.

Прошедшие в октябре и ноябре 2017 года дискуссии в СБ ООН показали, что Россия и западные страны придерживаются диаметрально противоположных взглядов на деятельность Совместного механизма ООН-ОЗХО. Россия трижды воспользовалась правом вето при голосовании о продлении этой миссии. При этом представленный Россией вариант документа, предусматривающий проведение переоценки "сделанных ранее выводов и заключений" и обязывающий экспертов провести расследование на месте предполагаемой атаки в Хан-Шейхуне, не был поддержан членами СБ. В связи с тем, что СБ ООН не смог договориться о мандате СМР, срок его полномочий закончился 17 ноября 2017 года.

Изучением фактов использования химоружия продолжает заниматься Комиссия по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии.